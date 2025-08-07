अब iPhone की जरूरत नहीं! ये Android फोन देते हैं DSLR जैसी फोटो क्वालिटी, सबकी आंखे खा जाएंगी धोखा

best camera phone: आज हम आपको 5 बेस्ट कैमरा Android फोन के बारे में बताएंगे जिसमें आपकी फोटो और वीडियो कमाल की आएंगी, और इनके कैमरे की क्वालिटी के सामने आई फोन का कैमरा भी शर्मा जाएगा.
best camera phone: आज के समय में फोन लेने से पहले लोग कैमरा देखते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल लोग अच्छे क्वालिटी के फोटो, वीडियो, यूट्यूब वीडियो, और इंस्टा रील्स बनाने के लिए करते हैं, इसी कारण से लोग अच्छे कैमरे वाला फोन लेना चाहते हैं, इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे फोन के बारे में बाताएंगे जो कैमरे के मामले में आई फोन से बहुत बेहतर हैं.
Samsung का Galaxy S25+
अगर आप अच्छे कैमरे की बात करते हैं तो उसमें Samsung Galaxy S25+ का नाम जरूर आता है इसकी प्राइस की बात करें तो ये 99,999 रुपये से शुरू होता है, इस फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है साथ ही 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, और 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है. और इस फोन के वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात करें तो HDR10+ का सपोर्ट मिलता है.
Google का Pixel 9
Google का Pixel 9 इस समय दुनिया के बेस्ट कैमरा फोन में से एक है इसमें OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा और 48MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है जो इसे एक बेहतरीन कैमरा फोन बनाता है, साथ ही इसमें अल्ट्रा-एचडीआर और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कई खास फीचर्स मिलते हैं, इस फोन की कीमत की बात करें तो 79,999 रुपये का है
Vivo X200
Vivo X200 कैमरे के मामले में सबसे बेस्ट माना जाता है आज हम आपको इसके कैमरे के बारे में बताएंगे इसमें में ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS का प्राइमरी लेंस, 3x जूम टेलीफोटो लेंस और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, फोन के फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 32MP 4K फ्रंट कैमरा मिलता है जो इस फोन को बेस्ट कैमरा फोन बनाता है
OnePlus 13
OnePlus 13 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 6.82-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, और कैमरा की बात करें तो इसमें भी हैसलब्लैड-पावर्ड 50MP ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है, जिससे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 69,998 रुपये थी
Oppo Find X8
इस लिस्ट का आखिरी फोन भी ओप्पो का है इस मॉडल का नाम Oppo Find X8 इसमें Hasselblad द्वारा ट्यून किए गए वाइड, 3x पेरिस्कोप जूम और अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है जो इस फोन को एक बेस्ट कैमरा फोन बनाता है