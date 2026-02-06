आपकी कुर्सी पर तो नहीं AI की नजर? IBM के बॉस ने बता दिया किन नौकरियों पर आने वाला है खतरा, जानिए अपने प्रोफेशन का हाल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर नौकरी जाने की जो आशंकाएं लंबे समय से जताई जा रही थीं. अब द वॉशिंगटन पोस्ट में हुई छटनी के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है. अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर को नौकरी से निकाल दिया. ऐसे में IBM के CEO अरविंद कृष्णा ने माना है कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल से कई ट्रेडिशनल नौकरियां खत्म होने वाली है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि इसका मतलब सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, बल्कि आने वाले समय में नई तरह की नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे. फर्क बस इतना होगा कि लोगों को अपने स्कील को नए दौर के हिसाब से ढालना पड़ेगा. उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) किन नौकरियों को सबसे पहले अपनी चपेट में लेने वाला है.

क्या रोबोट ले लेंगे आपकी जगह?

अरविंद कृष्णा का मानना है कि अब AI कोई आने वाले समय की बात नहीं रहा. यह अब हमारे दरवाजें पर दस्तक दे चुका है. उनके अनुसार, अगले कुछ सालों में 'बैक-ऑफिस' से जुड़ी नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में होंगी. बैक-ऑफिस यानी वो काम जिनका सीधा वास्ता ग्राहकों से नहीं होता, जैसे कि HR (ह्यूमन रिसोर्स), डेटा प्रोसेसिंग और अकाउंटिंग का कुछ हिस्सा. कृष्णा कहा कि IBM जैसे बड़े संस्थानों में भी लगभग 30% ऐसे रोल हैं जिनमें इंसानी दिमाग से ज्यादा 'प्रोसेस' की जरूरत होती है. अब उन्हें AI और ऑटोमेशन से बदला जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- आखिर क्या है Anthropic? जिसके एक झटके में उड़ गए 25 लाख करोड़ रुपये

Add Zee News as a Preferred Source

किन नौकरियों पर लटकी है तलवार?

अरविंद कृष्णा के अनुसार कॉल सेंटर से जुड़ी नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं. उनका कहना है कि जैसे-जैसे एआई चैटबॉट और वॉयस सिस्टम मजबूत होगा, वैसे-वैसे इंसानों की जरूरत कम होती जाएगी. आने वाले सालों में कॉल सेंटर की करीब आधी नौकरियां खत्म हो सकती हैं. उस काम का बड़ा हिस्सा अब मशीनें संभाल लेंगी और इंसानी दखल सीमित रह जाएगा. कॉल सेंटर के अलावा कंपनियों के अंदर काम करने वाले आईटी और एचआर हेल्पडेस्क भी खतरे में हैं. अरविंद कृष्णा ने साफ कहा कि जिन नौकरियों में बार-बार एक ही तरह का काम होता है AI के इस दौर में वे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी. AI डेटा एंट्री और प्रोसेसिंग के कामों को भी खत्म कर देगा.

घबराएं नहीं, अपनाएं 'नया मंत्र'

IBM चीफ ने डराने के साथ-साथ एक रास्ता भी दिखाया है. उनका कहना है कि AI इंसानों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता है. लेकिन यह आपके काम करने का तरीका बदल देगा. उन्होंने कहा कि 'AI आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, बल्कि वो इंसान आपकी नौकरी ले जाएगा जो AI का इस्तेमाल करना जानता होगा.' इसका मतलब साफ है अगर आप समय के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं. जो लोग AI को एक 'दुश्मन' के बजाय एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख लेंगे, उनका करियर और भी चमकेगा.

इंसानी दिमाग की अहमियत बरकरार

राहत की बात यह है कि जिन कामों में क्रिएटिविटी, सहानुभूति (Empathy) और हार्ड फैसले लेने की जरूरत होती है, वहां AI फिलहाल मनुष्यों का मुकाबला नहीं कर सकता. टीम मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी बनाना और लोगों से रिश्ते निभाने जैसे काम अभी भी इंसान ही कर सकते हैं. ऐसे में वक्त के साथ ऑफिस की कुर्सियों का समीकरण बदल रहा है. आज के समय में आपके पास डिग्री के साथ-साथ डिजिटल स्किल्स का होना जरूरी हो गया है.

यह भी पढ़ें:- DPDP Act: नया कानून तो आ गया, पर 71% भारतीय कंपनियों को पता ही नहीं डेटा कैसे बचाएं