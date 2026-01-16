डिजिटल ठगी से सावधान! एक छोटी सी गलती और उड़ सकती है आपकी पूरी कमाई, यहां जानें बचाव के तरीके

Advertisement
भारत में ऑनलाइन और ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसमें स्कैमर्स लोगों को कॉल, मैसेज, ईमेल और फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से निशाना बना रहे हैं. साइबर अपराधी लोगों के डर और जल्दबाजी का फायदा उठाकर पैसे और व्यक्तिगत डेटा चुरा रहे हैं. इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि आप कैसे इन ठगी से बच सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इन फ्रॉड से कैसे बचें?...

Jan 16, 2026
आज के समय में स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत आरामदायक और आसान बना दिया है. लेकिन यही आराम अब लोगों के लिए समस्या बनता जा रहा है. इंटरनेट पर जहां हमें सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, तो वहीं अब ठगी भी ऑनलाइन हो गई है. आज के समय में ऑनलाइन ठगी का खतरा कई गुना बढ़ गया है. आज के समय में आम लोग कभी फोन कॉल, कभी व्हाट्सएप मैसेज तो कभी फर्जी लिंक के जरिए स्कैमर्स का शिकार बन रहे हैं. स्कैमर्स अब पहले से ज्यादा चालाक हो गए हैं और तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को डराने या लालच देने में भी माहिर हो चुके हैं. इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि आप कैसे इन ठगी से बचें? तो चलिए जानते हैं क्या है आम तौर पर ठगी के तरीके और इन फ्रॉड से कैसे बचें?..

UPI और ओटीपी से जुड़ी ठगी
आज के समय में ठगी के सबसे ज्यादा मामले यूपीआई और ओटीपी से जुड़े सामने आते हैं. इसमें स्कैमर्स खुद को बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर या किसी जानने वाले का दोस्त बताकर कॉल करता है. इस कॉल में वो आपको कभी खाते में समस्या का डर दिखाता है, तो कभी रिफंड या मदद के नाम पर ओटीपी या पेमेंट अप्रूव करवाता है. इसमें वो आपसे स्क्रीन शेयर करने के लिए भी कह सकते हैं. जैसे ही उनको इसकी जानकारी मिल जाती है वो आपके खाते से पैसा गायब कर देते हैं. इससे बचने के लिए आप कभी भी अपना ओटीपी, यूपीआई पिन या पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें. इसके साथ किसी भी पेमेंट रिक्वेस्ट को बिना जांच किए स्वीकार ना करें. 

नौकरी के नाम पर ठगी
यह ठगो के लिए बेहाद आसान रास्ता है. इसमें स्कैमर्स आपको घर बैठे काम और ज्यादा कमाई का वादा करते हैं. शुरुआत में ये लोग भरोसा जीतने के लिए छोटी रकम भी लोगों को देते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन या ट्रेनिंग के नाम पर पैसे मांगते हैं. जैसे ही आप पैसा भेज देते हैं, इनसे आपका संपर्क टूट जाता है. इससे बचने के लिए आपको याद रखना है कि कोई भी कंपनी आपको नौकरी पैसे मांगकर नहीं देती है. साथ ही कहीं भी आवेदन करने से पहले हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट की जांच कर लें. कम काम और ज्यादा पैसे वाले वादों से दूर रहें. 
 
फर्जी कस्टमर केयर नंबर से ठगी
कई बार लोग किसी संस्था का कस्टमर केयर नंबर ऑनलाइन खोजते हैं. इसमें स्कैमर्स का भी नंबर शामिल रहता है. जब आप इन नंबरों पर कॉल करते हैं, तो आपको लगता है कि ये सही नंबर हैं. दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति कहता है कि वे आपकी समस्या का समाधान कर देगा. लेकिन इसके लिए आपको AnyDesk या TeamViewer जैसा कोई ऐप इंस्टॉल करना होगा. अगर आप उसके अनुसार काम कर देते हैं, तो वह आपके अकाउंट में घुसकर डेटा और पैसा चुरा लेता है. इससे बचने के लिए आपको हमेशा कंपनी के ऐप या वेबसाइट पर उपलब्ध नंबर पर ही कॉल करना चाहिए. अगर आप गलती से किसी ऐसे नंबर पर कॉल कर देते हैं, तो आप अपने फोन में कोई भी रिमोट कंट्रोल ऐप इंस्टॉल करने से बचें. 

लॉटरी और इनाम के नाम पर ठगी
अगर आपके पास कोई कॉल आए और वह सामने से कहे “आपने कार या फोन जीत लिया है” या "आपको लाखों की लॉटरी लग गई हैं" तो आपको चाहिए कि यह किसी स्कैमर का कॉल है. इसमें वो आपसे इनाम दिलाने के नाम पर प्रोसेस फीस की मांग करेंगा और फिर सब पैसे लेकर गायब हो जाएगा. इससे बचने के लिए, आपको यह जानना चाहिए कि जब आपने लॉटरी में भाग नहीं लिया है तो आप इसे कैसे जीत सकते हैं. साथ ही आप किसी भी इनाम के लिए पैसे कभी न दें. 

फर्जी केवाईसी और सिम बंद होने के नाम पर ठगी
कई लोग ऐसे मैसेज से घबरा जाते हैं, जिनमें लिखा होता है कि केवाईसी अपडेट न करने पर बैंक खाता या सिम बंद हो जाएगा. डर के कारण लोग लिंक पर क्लिक कर अपनी जानकारी दे देते हैं. जबकि यह भी ठगो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा तरीका है. इसमें स्कैमर्स का मकसद आपको डराकर किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करवाना या आपकी जानकारी हासिल करना होता है. जैसे ही आप उनके जाल में फंसते हैं, आपका खाता खाली हो जाता है. इसके बचने के लिए बैंक केवाईसी हमेशा शाखा या आधिकारिक ऐप से करें. किसी भी अनजान लिंक से दूरी बनाए रखें. 

खुद को स्कैमर्स से सुरक्षित रखने के आसान उपाय
अपने बैंक खाते से जुड़ी हर चीजों पर नजर रखें. खाते की समय-समय पर जांच करें, मजबूत पासवर्ड रखें और टू स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा चालू रखें. अगर किसी तरह की ठगी हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं. सबसे जरूरी बात यह है कि घबराएं नहीं और जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से बचें. थोड़ी सी समझदारी और सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है.

