क्या आपके फ्रिज से भी आ रही हैं ऐसी आवाजें? मतलब गिन रहा है आखिरी सांसें, तुरंत करें ये काम

आमतौर पर लोग इन ध्वनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही समय पर पहचान करके आप महंगे नुकसान से बच सकते हैं. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन-सी आवाजें सामान्य हैं और कौन-सी तत्काल ध्यान मांगती हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:06 AM IST
फ्रिज ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस है जो पूरे दिन चलता रहता है, इसलिए कभी-कभी हल्की-फुल्की आवाजें आना सामान्य बात है. लेकिन कई बार ये आवाजें किसी गंभीर खराबी की शुरुआत भी हो सकती हैं. आमतौर पर लोग इन ध्वनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही समय पर पहचान करके आप महंगे नुकसान से बच सकते हैं. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन-सी आवाजें सामान्य हैं और कौन-सी तत्काल ध्यान मांगती हैं.

टक-टक या क्रैकिंग जैसी आवाज: हमेशा डरने की जरूरत नहीं
जब फ्रिज के अंदर का तापमान बदलता है- जैसे दरवाजा खोलना-बंद करना या डीफ्रॉस्टिंग के दौरान- तो प्लास्टिक और मेटल के हिस्से फैलते और सिकुड़ते हैं. इससे ‘टक-टक’ या ‘क्रैक’ जैसी आवाजें आती हैं. यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे खराबी की श्रेणी में नहीं रखा जाता. जब तक फ्रिज सामान्य ठंडक दे रहा है, ऐसी आवाजों को चिंता का कारण नहीं माना जाता.

आइस मेकर की आवाजें: बर्फ गिरने की सामान्य ध्वनि
ऑटोमैटिक आइस मेकर वाले फ्रिज में समय-समय पर बर्फ तैयार होकर कंटेनर में गिरती है. इसके दौरान एक ‘धप्प’ जैसी आवाज आती है. इसके बाद पानी भरने के लिए वॉल्व खुलता है, जो कुछ सेकंड के लिए हल्की भिनभिनाहट पैदा करता है. यह पूरा चक्र हर कुछ घंटों में दोहराया जाता है और इसे पूरी तरह सामान्य माना जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती.

डीफ्रॉस्ट मोड की आवाजें: गर्मी और बर्फ का टकराव
जब फ्रिज अपनी डीफ्रॉस्ट साइकिल में होता है, तो कई तरह की आवाजें सुनाई दे सकती हैं. बर्फ पिघलकर हीटर पर गिरती है तो ‘चट-चट’ या ‘सिस-सिस’ जैसी ध्वनियां आती हैं. पानी बहता है तो ‘गड़गड़ाहट’ या ‘बुलबुले’ जैसी आवाजें सुनाई देती हैं. ड्रेन पाइप में पानी गिरने से बूंदों जैसी टपकन भी महसूस होती है. यह सब डेफ्रॉस्टिंग का हिस्सा है और बिल्कुल सामान्य है.

कंप्रेसर की धड़धड़ाहट: बड़ी खराबी का संकेत
अगर फ्रिज से भारी ‘धड़-धड़’ या असामान्य कंपन जैसी आवाज आने लगे, तो यह अक्सर कंप्रेसर की खराबी की ओर इशारा करता है. हो सकता है कि कंप्रेसर के अंदर का कोई पार्ट ढीला हो या स्क्रू ठीक से फिट न हों. ऐसी स्थिति में तुरंत मैकेनिक को बुलाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कंप्रेसर पूरी तरह खराब हो गया तो फ्रिज को रिपेयर करना महंगा पड़ेगा और नया फ्रिज खरीदना ही बेहतर ऑप्शन बन सकता है.

फ्रीजर में जमा बर्फ से तेज भिनभिनाहट: समस्या दोहराई तो समझिए खतरा
अगर फ्रीजर में ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है तो वह एवेपोरेटर फैन से टकराती है और एक तेज भिनभिनाहट पैदा करती है. यह स्थिति अक्सर तब बनती है जब फ्रिज का दरवाजा खुला रह जाए या गरम सामान अंदर रखा जाए. इसे घर पर ठीक किया जा सकता है- फ्रिज को बंद करके फ्रीजर का दरवाजा 7–8 घंटे तक खुला छोड़ दें. लेकिन अगर दोबारा वही आवाजें आने लगे तो यह ऑटो-डीफ्रॉस्ट सिस्टम की खराबी का स्पष्ट संकेत है.

बहुत तेज हमिंग या क्लिकिंग: कंप्रेसर की आखिरी सांसें
कंप्रेसर का हल्का हमिंग सामान्य है, लेकिन अगर यह आवाज बहुत तेज हो जाए और फ्रिज पर्याप्त ठंडा न कर रहा हो, तो समझ लें कि कंप्रेसर ओवरलोड हो रहा है. कई बार क्लिक की आवाज भी आती है, जो बताती है कि कंप्रेसर गर्म होकर बार-बार बंद हो रहा है. सबसे पहले कंडेंसर कॉइल्स साफ करें. अगर उसके बाद भी वही स्थिति बनी रहे तो कंप्रेसर बदलने या नया फ्रिज लेने का समय आ गया है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

fridge refrigerator Refrigerator Sounds

