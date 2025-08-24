राउटर की जान ले रही हैं ये चीजें! Wi-Fi स्पीड बढ़ाने के लिए तुरंत हटाएं, Internet होगा सुपरफास्ट
राउटर की जान ले रही हैं ये चीजें! Wi-Fi स्पीड बढ़ाने के लिए तुरंत हटाएं, Internet होगा सुपरफास्ट

Wi-Fi स्लो या बार-बार कट रहा है? घर में इंटरनेट होने के बावजूद सिग्नल न मिलना कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है. इंटरनेट चलता ही नहीं, वीडियो लोड होते-होते अटक जाते हैं और वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों के लिए तो ये और भी बड़ा झटका है. लेकिन खुशखबरी ये है कि कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 24, 2025, 09:23 AM IST
राउटर की जान ले रही हैं ये चीजें! Wi-Fi स्पीड बढ़ाने के लिए तुरंत हटाएं, Internet होगा सुपरफास्ट

Increase Wi-Fi speed Tips: आजकल हर काम इंटरनेट से जुड़ा है चाहे ऑफिस का वर्क हो या ऑनलाइन पढ़ाई या फिर मूवी और वेब सीरीज़ देखना. बिना इंटरनेट के ये सब काम नहीं हो सकते. लेकिन कई बार घर का Wi-Fi अचानक से स्लो हो जाता है और छोटी-सी फाइल डाउनलोड करने में भी बहुत ज्यादा समय लगने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अब परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें राउटर के आस-पास रखने से इंटरनेट स्पीड काफी स्लो हो जाती है. बस उन चीजों को राउटर के पास से हटा दें तो आपका इंटरनेट स्पीड फिर से तेज हो जाएगी. 

जब भी घर में लगे राउटर की स्पीड कम हो जाती है तो हमें लगता है कि Wi-Fi का सिग्नल कमजोर हो गया है. लेकिन हर बार स्लो इंटरनेट स्पीड के पीछे की वजह यही नहीं होती है.कभी कभी हम अपने घर में Wi-Fi राउटर को घर के ऐसे कोने पर लगा देते हैं जिससे सिग्नल पूरे घर में नहीं फैल पाता है. या फिर राउटर  के पास कुछ ऐसे सामान रख देते हैं, जो उसके सिग्नल में रुकावट पैदा कर देते हैं. अगर इन्हें हटा देंते फिर से वह पुरानी स्पीड मिल जाती है. आइए जानते हैं कौन सी हैं ये चीजें.

राउटर के पास ब्लूटूथ डिवाइस इंटरने ना रखें
कई बार लोग Wi-Fi राउटर के बिल्कुल पास ही ब्लूटूथ डिवाइस, स्पीकर, वायरलेस माउस या फिर दूसरे गैजेट रख देते हैं. ऐसा करने से राउटर का सिग्नल कमजोर हो जाता है और इंटरनेट की स्पीड भी धीमी हो जाती है. इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कभी भी राउटर के पास कोई ब्लूटूथ डिवाइस न रखें. अगर रखे हुए हैं, तो तुरंत हटा दें जिससे आपका Wi-Fi बिना किसी रुकावट के हाई स्पीड में इंटरनेट देने लगे.

शीशे और मेटल के पास भूल से भी न रखें
अगर आपका Wi-Fi राउटर शीशे या मेटल के पास रखा है तो उसे तुरंत हटा दें. ऐसा इसलिए क्योंकि शीशा सिग्नल को दूसरी दिशा में मोड़ देता है और मेटल से सिग्नल कमजोर हो जाते हैं. नतीजा ये होता है कि नेटवर्क की रेंज कम हो जाती है और इंटरनेट सही से काम नहीं करता. इसलिए कोशिश करें कि राउटर के आसपास न शीशा हो और न ही मेटल की कोई चीज. ताकि इंटरनेट यूज करने में कोई दिक्कत न आए.

किचन से रखें दूर

कई लोग Wi-Fi राउटर को किचन के आस-पास या फिर किचन में ही सेट कर देते हैं, लेकिन ये गलती इंटरनेट की स्पीड बिगाड़ सकती है. दरअसल, माइक्रोवेव ओवन जैसे किचन अप्लायंसेस राउटर के सिग्नल को कमजोर कर देते हैं. इसलिए अगर आपका राउटर किचन में है तो उसे तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट करें. इससे Wi-Fi का सिग्नल मजबूत रहेगा और नेटवर्क की रेंज भी बेहतर मिलेगी.

राउटर प्लेसमेंट है सबसे अहम
घर में Wi-Fi राउटर कहां सेट किया गया है, ये भी सिग्नल को काफी प्रभावित करता है. अगर घर में Wi-Fi राउटर किसी कोने में हैं, तो फिर इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है. इसलिए घर में Wi-Fi राउटर हमेशा बीच यानी सेंटर में लगाएं. जिससे सिग्नल की रेंज घर के हर कोने में पहुंच सके.

