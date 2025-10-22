छोड़िए तार वाले चार्जर... ये छोटू सा डिवाइस फोन को झट से कर देगा फुल चार्ज

पहले वायरलेस चार्जर सिर्फ एक सिंपल सा ब्लैक सर्कल या पैड होते थे, लेकिन अब समय बदल गया है. आज के वायरलेस चार्जर चार्जिंग के साथ-साथ डिज़ाइन का स्टेटमेंट बन चुके हैं. ये आपके डेस्क, बेडसाइड या लिविंग रूम की खूबसूरती बढ़ाते हैं. अगर आप भी पुराने और बोरिंग चार्जर से ऊब चुके हैं, तो यहां हम आपको बता रहे हैं यूनिक वायरलेस चार्जर्स, जो न केवल आपका फोन चार्ज करेंगे, बल्कि आपके कमरे को भी स्टाइलिश बनाएंगे.

Portronics Movo – चार्जिंग के साथ सेल्फी और साउंड भी!

कुछ महीनों पहले ही Portronics ने लॉन्च किया था Movo, जो टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन का कमाल का मेल है. यह एक 15W मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर है, जो Qi2 सर्टिफाइड भी है. इसमें एक इनबिल्ट मिरर है, जिससे आप तैयार होते समय अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं. इतना ही नहीं, इसमें स्टूडियो लाइटिंग और 5W का ब्लूटूथ स्पीकर (Bluetooth 5.3) भी शामिल है. यह आपके ड्रेसिंग टेबल, बेडसाइड, या वर्क डेस्क के लिए परफेक्ट है.

Portronics Bella 3-in-1 – तीन डिवाइस एक साथ, साथ में अलार्म घड़ी भी

अगर आप ऐसे चार्जर की तलाश में हैं जो स्मार्टफोन, ईयरबड्स और स्मार्टवॉच तीनों को एक साथ चार्ज कर सके, तो Portronics Bella 3-in-1 आपके लिए है. यह न सिर्फ चार्ज करता है, बल्कि इसमें एक डिजिटल अलार्म क्लॉक भी है, जिससे आपको अलग से घड़ी रखने की जरूरत नहीं. यह खासतौर पर नाइटस्टैंड या बेडसाइड टेबल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां आप केबल्स की उलझन से बच सकते हैं.

Bamboo Wireless Charger – नेचर और टेक्नोलॉजी का खूबसूरत मेल

अगर आप चाहते हैं कि आपका चार्जर दिखे किसी फर्नीचर का हिस्सा, तो FNP का Bamboo Wireless Charger आपके लिए एकदम सही है. यह एक बांस के ब्लॉक की तरह दिखता है, जिसमें एक इनबिल्ट क्लॉक और वायरलेस चार्जिंग पैड होता है. इसकी वुडन टेक्सचर और मिनिमल डिज़ाइन इसे आपके डेस्क या बेडसाइड के लिए एक शांति और सादगी भरा टच देती है.

Stuffcool Lucid Plus – पॉवरबैंक और चार्जर, दोनों एक में

Stuffcool ब्रांड पहले से ही अपने स्मार्टफोन एसेसरीज के लिए जाना जाता है. लेकिन उनका नया Lucid Plus 15W Magnetic Wireless 10000mAh Powerbank काफी खास है. यह एक ट्रांसपेरेंट डिजाइन में आता है, जिसके पीछे एक किकस्टैंड भी है. यह नया चार्जर iPhone को सिर्फ 30 मिनट में 50% तक चार्ज कर सकता है. साथ ही इसमें 20W PD फास्ट वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी है और यह Apple AirPods को भी चार्ज कर सकता है.