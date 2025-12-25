रात में बैठकर दिल्ली के 34 साल के लड़के ने AI से कमाए ₹2.6 करोड़, हर घंटे होती है ₹18,000 की कमाई; जानिए कैसे

आज के समय में साइड हसल को अक्सर जल्दी पैसा कमाने या करियर बदलने से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन दिल्ली से जुड़े 34 वर्षीय उद्यमी उत्कर्ष अमिताभ ने इससे बिल्कुल अलग रास्ता चुना. अपनी खुद की कंपनी चलाने और मजबूत शैक्षणिक व कॉर्पोरेट बैकग्राउंड होने के बावजूद उन्होंने रात के कुछ घंटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन करने में लगाने का फैसला किया. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह काम पैसों की जरूरत के लिए नहीं, बल्कि अपनी गहरी रुचि की वजह से शुरू किया.

UK में रहकर AI ट्रेनिंग से बड़ी कमाई

फिलहाल यूके में रहने वाले उत्कर्ष अमिताभ micro1 नाम की डेटा-लेबलिंग और AI ट्रेनिंग स्टार्टअप के साथ फ्रीलांस तौर पर काम कर रहे हैं. इस काम के जरिए वह करीब ₹18,000 प्रति घंटे की कमाई करते हैं. यह असाइनमेंट जनवरी 2025 में शुरू हुआ था और एक साल से भी कम समय में इससे उन्हें बोनस सहित लगभग ₹2.6 करोड़ की कमाई हो चुकी है. हालांकि, उनके मुताबिक यह मोटी रकम कभी भी इस काम को करने की सबसे बड़ी वजह नहीं रही.

नौकरी की तलाश नहीं, काम की प्रकृति ने खींचा ध्यान

CNBC Make It से बातचीत में उत्कर्ष अमिताभ ने बताया कि जब उन्हें यह मौका मिला, तब वह किसी नई नौकरी की तलाश में नहीं थे. असल में उन्हें इस काम की प्रकृति ने आकर्षित किया. एंटरप्राइज-ग्रेड AI सिस्टम्स को ट्रेन करना उनके उस लंबे समय के रिसर्च इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था, जिसमें तकनीक, इंसानी उपलब्धियां और AI-ड्रिवन दुनिया में फैसले लेने की प्रक्रिया शामिल है. उनके लिए यह फ्रीलांस काम एक्स्ट्रा जॉब जैसा नहीं, बल्कि उन विचारों का विस्तार था, जिन पर वह पहले से सोचते और लिखते रहे हैं.

पढ़ाई और करियर ने बनाई मजबूत नींव

उत्कर्ष अमिताभ का रिज्यूमे यह समझने में मदद करता है कि यह काम उनके लिए इतना स्वाभाविक क्यों लगा. उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मॉरल फिलॉसफी में मास्टर्स किया. आगे चलकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में छह साल तक काम किया, जहां वह क्लाउड और AI पार्टनरशिप्स से जुड़े रहे. इस दौरान उन्होंने यह भी रिसर्च पब्लिश की कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी क्षमता और सफलता की परिभाषा को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है. आज वह Network Capital नाम के ग्लोबल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म के फाउंडर और CEO हैं.

रात में होता है AI मॉडल्स का काम

AI ट्रेनिंग का यह काम वह ज्यादातर रात में करते हैं, जब उनकी एक साल की बेटी सो जाती है. आमतौर पर वह रोज करीब साढ़े तीन घंटे इस काम में लगाते हैं. इस दौरान वह जटिल बिजनेस सीनारियो के जरिए AI मॉडल्स को टेस्ट करते हैं. यह काम सिर्फ साधारण प्रॉम्प्ट लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें यह समझना होता है कि मॉडल कहां संदर्भ को गलत समझ रहा है, उसकी सोच में कहां कमजोरी है और प्रॉम्प्ट को कैसे दोबारा तैयार किया जाए ताकि सिस्टम समय के साथ बेहतर सीख सके. कई बार एक ही समस्या को समझने और सुधारने में घंटों लग जाते हैं.

मेहनत, फोकस और आपसी सीख

उत्कर्ष के मुताबिक यह काम बेहद फोकस और धैर्य की मांग करता है. मानसिक रूप से यह चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन उन्हें इससे गहरी संतुष्टि मिलती है. उनका मानना है कि हर बार जब मशीन बेहतर होती है, तो इंसान की सोच भी और तेज होती है. यही आपसी सीख इस काम को थकाने की बजाय दिलचस्प बनाए रखती है.

पैसा नहीं, बौद्धिक संतुलन है अहम

इतनी बड़ी कमाई के बावजूद उत्कर्ष अमिताभ बार-बार कहते हैं कि पैसा उनके लिए दूसरे नंबर पर है. उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है बौद्धिक जुड़ाव और स्पेशलाइज्ड मेहनत के लिए सही मेहनताना. उनका मानना है कि आर्थिक प्रोत्साहन जरूरी हैं, लेकिन वे काम करने की इकलौती वजह नहीं होने चाहिए.

micro1 और AI एक्सपर्ट्स का ग्लोबल नेटवर्क

जिस प्लेटफॉर्म micro1 के साथ वह काम करते हैं, उसकी स्थापना 2022 में हुई थी. आज इसके पास दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा एक्सपर्ट्स का नेटवर्क है, जो बड़े AI लैब्स और Fortune 100 कंपनियों के लिए AI सिस्टम्स को ट्रेन और बेहतर बनाने का काम करते हैं. करीब 500 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन वाली यह कंपनी मानती है कि जैसे-जैसे AI सिस्टम्स ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे एक्सपर्ट्स की भूमिका और भी अहम होती जा रही है.