Advertisement
trendingNow13012262
Hindi Newsटेक

मरे हुए लोगों की 'आत्मा' को खींचकर ले आएगा ये AI App! सामने खड़े होकर करने लगेगा बातें, जानिए इसके बारे में A To Z

यह ऐप उसका “HoloAvatar” तैयार कर देता है. यह अवतार देखने में काफी हद तक असली जैसा लगता है और उसी की आवाज और बोलने के अंदाज को भी दोहराता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मरे हुए लोगों की 'आत्मा' को खींचकर ले आएगा ये AI App! सामने खड़े होकर करने लगेगा बातें, जानिए इसके बारे में A To Z

नई AI ऐप 2Wai एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को अपने गुजर चुके करीबियों का डिजिटल अवतार बनाने की सुविधा देता है. कंपनी का दावा है कि अगर आपके पास उस व्यक्ति का तीन मिनट का वीडियो फुटेज है, तो यह ऐप उसका “HoloAvatar” तैयार कर देता है. यह अवतार देखने में काफी हद तक असली जैसा लगता है और उसी की आवाज और बोलने के अंदाज को भी दोहराता है. इस ऐप को एक स्टार्टअप ने बनाया है, जिसके को-फाउंडर्स में अभिनेता Calum Worthy और प्रोड्यूसर Russell Geyser शामिल हैं. उनका स्लोगन है: “What if the loved ones we’ve lost could be part of our future?”

2Wai कैसे काम करता है?
इस ऐप का उपयोग बेहद आसान बताया गया है. किसी भी व्यक्ति का अवतार बनाने के लिए यूजर सिर्फ कुछ मिनट का उसका वीडियो अपलोड करता है. ऐप का AI इंजन इस वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट इनपुट की मदद से एक इंटरैक्टिव अवतार तैयार कर देता है. यह अवतार 40 से ज्यादा भाषाओं में बातचीत कर सकता है और लगभग लाइव जैसा प्रतिक्रिया देता है. कंपनी का कहना है कि ऐप “FedBrain” नाम की ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे यूजर का डेटा फोन से बाहर नहीं जाता और AI के गलत जवाब या hallucinations भी कम होते हैं. फिलहाल इसका iOS वर्जन बीटा में है, जबकि Android वर्जन जल्द आने वाला है. अभी ऐप फ्री है, लेकिन बाद में सब्सक्रिप्शन मॉडल लागू किया जाएगा.

ऐप वायरल क्यों हो रही है
2Wai केवल टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इमोशन और मेमोरी का मिश्रण है. यही वजह है कि यह दुनिया भर में चर्चा में है. इस ऐप का प्रमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुका है. इसमें दिखाया गया है कि एक प्रेग्नेंट महिला अपनी दिवंगत दादी के डिजिटल अवतार से सलाह लेती है और कई साल बाद वही महिला का बेटा भी उसी अवतार से बात करता है. इस कहानी ने कई लोगों को भावुक किया और लाखों व्यूज मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

भावनात्मक और सांस्कृतिक बहस
क्योंकि यह ऐप मौत और शोक (grief) जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़ा है, इसलिए इसके आने के बाद काफी विवाद भी शुरू हो गए हैं. कई लोग इसे बहुत अजीब मान रहे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि क्या AI को इतना आगे जाना चाहिए कि वह किसी गुजर चुके इंसान के नाम पर बोल सके? क्या यह लोगों की भावनाओं को भ्रमित करेगा? क्या यह धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक परंपराओं से टकराएगा?

सहमति और कानूनी चिंताएं
सबसे बड़ी चिंता consent को लेकर है. क्या जिस व्यक्ति का अवतार बनाया जा रहा है, उसने जिंदगी में कभी इसकी इजाजत दी थी? अगर उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं छोड़ा, तो क्या यह कानूनी और नैतिक तौर पर सही है? कई जगहों पर कानून अभी ऐसे AI अवतारों को लेकर स्पष्ट नहीं हैं, और आम लोगों के मामले में तो नियम लगभग न के बराबर हैं.

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की तकनीक से लोग अपने ग्रीफ साइकिल से बाहर नहीं आ पाएंगे. मृत लोगों से बातचीत के डिजिटल रूप से होने वाले अनुभव से कुछ लोगों को उन यादों से निकलने में और मुश्किल हो सकती है. सोशल मीडिया पर कई यूजर इसे “nightmare fuel” भी कह रहे हैं.

निजी दुख का व्यापार
कुछ आलोचक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह ऐप शोक और दर्द को एक कमर्शियल उत्पाद में बदल देगा? अभी ऐप फ्री है, लेकिन बाद में सब्सक्रिप्शन के जरिए लोग पैसे देकर अपने दिवंगत प्रियजनों के अवतार से बात करेंगे. इससे नैतिक और वाणिज्यिक दोनों तरह की चिंता पैदा होती है.

तकनीकी सीमाएं
हालांकि ऐप का वादा बड़ा है, लेकिन अभी तक यूजर्स ने बताया है कि अवतार हमेशा बहुत वास्तविक नहीं लगते. कई बार जवाब अस्वाभाविक लगते हैं और बातचीत भी सीमित रहती है. इससे लोगों की उम्मीदों और वास्तविक अनुभवों के बीच बड़ा अंतर बन सकता है.

समाज पर इसका प्रभाव
2Wai सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि grief-tech नाम के उभरते सेक्टर का हिस्सा है. पहले भी AI आधारित मेमोरियल बॉट और डिजिटल लेगेसी टूल्स आए हैं, लेकिन 2Wai ने इस ट्रेंड को एक नया, भावनात्मक और विवादित मोड़ दे दिया है. कई लोग इसे Black Mirror शो की याद से जोड़ रहे हैं, खासकर “Be Right Back” एपिसोड से, जिसमें एक व्यक्ति अपने मरे हुए पार्टनर का वर्चुअल वर्जन बनाता है.

उपयोग से पहले क्या सोचना चाहिए
किसी भी गुजर चुके व्यक्ति का अवतार बनाने से पहले यह तय करना जरूरी है कि क्या परिवार की अनुमति है, क्या इससे आपकी भावनाएं ठीक होंगी या और उलझ जाएंगी, और क्या ये अवतार आपकी निजी यादों और डेटा को सुरक्षित रख पाएगा. साथ ही, भविष्य में सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल आपके लिए आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की जिम्मेदारी बन सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

2WaiAI avatar of deadgrief tech app

Trending news

लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
Talaak-e-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?