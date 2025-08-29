इस मुस्लिम देश ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 'Halal AI’, क्या है मकसद? पाकिस्तान, ईरान नहीं बल्कि...
Advertisement
trendingNow12900679
Hindi Newsटेक

इस मुस्लिम देश ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 'Halal AI’, क्या है मकसद? पाकिस्तान, ईरान नहीं बल्कि...

What Is Halal AI: सऊदी अरब ने भी कदम बढ़ाया है और लॉन्च किया है अपना पहला AI चैटबॉट- HUMAIN Chat, जिसे लोग दुनिया का पहला ‘Halal AI’ कह रहे हैं. यह खास तौर पर अरबी भाषा बोलने वालों के लिए डिजाइन किया गया है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस मुस्लिम देश ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 'Halal AI’, क्या है मकसद? पाकिस्तान, ईरान नहीं बल्कि...

Halal AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चैटबॉट्स जैसे ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) और Grok (xAI) की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला समय एआई पर ही निर्भर होगा. दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें अब अपने-अपने लोकल जरूरतों के हिसाब से Large Language Models (LLMs) और एआई चैटबॉट्स बनाने पर जोर दे रही हैं. इसी कड़ी में सऊदी अरब ने भी कदम बढ़ाया है और लॉन्च किया है अपना पहला AI चैटबॉट- HUMAIN Chat, जिसे लोग दुनिया का पहला ‘Halal AI’ कह रहे हैं.

HUMAIN Chat क्या है?
HUMAIN Chat को Humain IQ, एक सऊदी अरब स्थित एआई स्टार्टअप ने विकसित किया है. यह खास तौर पर अरबी भाषा बोलने वालों के लिए डिजाइन किया गया है. इसका बेस है ALLAM 34B Large Language Model (LLM), जिसे अब तक के सबसे बड़े Arabic Dataset (8 पेटाबाइट से ज्यादा डेटा) पर ट्रेन किया गया है. यह चैटबॉट मिस्र (Egyptian), खाड़ी (Gulf) और लेवेंटाइन (Levantine) जैसी कई अरबी बोलियों में बातचीत कर सकता है. साथ ही यह अरबी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखने और जवाब देने की क्षमता रखता है.

कितना ताकतवर है यह ‘Halal AI’?
डेवलपर्स के अनुसार, यह चैटबॉट दूसरे एडवांस्ड एआई चैटबॉट्स की तरह ही काम करता है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्लामिक मूल्यों और संस्कृति को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया गया है. यही वजह है कि इसे ‘Halal AI’ कहा जा रहा है. यह चैटबॉट रियल-टाइम सर्च करके सवालों के जवाब देता है और जरूरत पड़ने पर अरबी और इंग्लिश के बीच तुरंत भाषा बदल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां मिलेगा HUMAIN Chat?
HUMAIN Chat को सऊदी अरब में फिलहाल iOS और Android ऐप के रूप में लॉन्च किया गया है. वहीं दुनिया भर के लोग इसे वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

HUMAIN Chat के डेवलपर्स कौन हैं?
इस चैटबॉट को बनाने वाली कंपनी Humain IQ है, जो एक फुल-स्टैक एआई कंपनी है. इसे सऊदी अरब के Public Investment Fund (PIF) से फंडिंग मिली है. कंपनी का दावा है कि यह चैटबॉट पूरी तरह से सऊदी अरब के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों का पालन करता है और यूजर का डेटा देश के अंदर ही स्टोर किया जाएगा.

एआई सेक्टर में अरब देशों की होड़
HUMAIN Chat का लॉन्च अरब दुनिया में एआई को लेकर बढ़ते कॉम्पिटीशन को दिखाता है. इससे पहले यूएई (UAE) ने अपना Falcon Arabic Model लॉन्च किया था. अब सऊदी अरब ने भी इस रेस में कदम रखकर एआई की दुनिया में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Halal AIHUMAIN Chat

Trending news

इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
water
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
;