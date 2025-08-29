इस मुस्लिम देश ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 'Halal AI’, क्या है मकसद? पाकिस्तान, ईरान नहीं बल्कि...

Halal AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चैटबॉट्स जैसे ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) और Grok (xAI) की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला समय एआई पर ही निर्भर होगा. दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें अब अपने-अपने लोकल जरूरतों के हिसाब से Large Language Models (LLMs) और एआई चैटबॉट्स बनाने पर जोर दे रही हैं. इसी कड़ी में सऊदी अरब ने भी कदम बढ़ाया है और लॉन्च किया है अपना पहला AI चैटबॉट- HUMAIN Chat, जिसे लोग दुनिया का पहला ‘Halal AI’ कह रहे हैं.

HUMAIN Chat क्या है?

HUMAIN Chat को Humain IQ, एक सऊदी अरब स्थित एआई स्टार्टअप ने विकसित किया है. यह खास तौर पर अरबी भाषा बोलने वालों के लिए डिजाइन किया गया है. इसका बेस है ALLAM 34B Large Language Model (LLM), जिसे अब तक के सबसे बड़े Arabic Dataset (8 पेटाबाइट से ज्यादा डेटा) पर ट्रेन किया गया है. यह चैटबॉट मिस्र (Egyptian), खाड़ी (Gulf) और लेवेंटाइन (Levantine) जैसी कई अरबी बोलियों में बातचीत कर सकता है. साथ ही यह अरबी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखने और जवाब देने की क्षमता रखता है.

कितना ताकतवर है यह ‘Halal AI’?

डेवलपर्स के अनुसार, यह चैटबॉट दूसरे एडवांस्ड एआई चैटबॉट्स की तरह ही काम करता है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्लामिक मूल्यों और संस्कृति को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया गया है. यही वजह है कि इसे ‘Halal AI’ कहा जा रहा है. यह चैटबॉट रियल-टाइम सर्च करके सवालों के जवाब देता है और जरूरत पड़ने पर अरबी और इंग्लिश के बीच तुरंत भाषा बदल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां मिलेगा HUMAIN Chat?

HUMAIN Chat को सऊदी अरब में फिलहाल iOS और Android ऐप के रूप में लॉन्च किया गया है. वहीं दुनिया भर के लोग इसे वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

HUMAIN Chat के डेवलपर्स कौन हैं?

इस चैटबॉट को बनाने वाली कंपनी Humain IQ है, जो एक फुल-स्टैक एआई कंपनी है. इसे सऊदी अरब के Public Investment Fund (PIF) से फंडिंग मिली है. कंपनी का दावा है कि यह चैटबॉट पूरी तरह से सऊदी अरब के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों का पालन करता है और यूजर का डेटा देश के अंदर ही स्टोर किया जाएगा.

एआई सेक्टर में अरब देशों की होड़

HUMAIN Chat का लॉन्च अरब दुनिया में एआई को लेकर बढ़ते कॉम्पिटीशन को दिखाता है. इससे पहले यूएई (UAE) ने अपना Falcon Arabic Model लॉन्च किया था. अब सऊदी अरब ने भी इस रेस में कदम रखकर एआई की दुनिया में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है.