दिवाली पर झटपट साफ होगा घर, ये सस्ते रोबोट मिनटों में करेंगे सफाई, डिस्काउंट ऐसा कि देखते ही खरीद लेंगे!

Robot Vacuum Cleaner: इस दिवाली घर की सफाई का झंझट खत्म होने वाला है! अब मिनटों में घर को पूरी तरह साफ करने वाले स्मार्ट रोबोट्स बंपर ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं. ये रोबोट फर्श, कालीन और कोनों तक आसानी से साफ कर देते हैं और आपकी मेहनत बचाते हैं. खास बात यह है कि दिवाली के मौके पर इन रोबोट्स पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, जिसे देखकर खरीदारी किए बिना रहना मुश्किल हो जाएगा.  

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:46 AM IST
Robot Vacuum Cleaner: दीवाली का त्यौहार आने वाला है और इसके साथ ही शुरू हो जाती है थका देने वाली घर की सफाई. हर साल यह काम कई दिन ले लेता है और ढेर सारी मेहनत के बाद भी अक्सर कुछ कोने छूट ही जाते हैं. जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको पता चले कि इस दीवाली पर आप मिनटों में अपने घर को चमकता हुआ बना सकते हैं और वो भी बिना खुद हाथ लगाए?

जी हां! ऐसा हो सकता है. टेक्नोलॉजी ने अब यह सपना भी सच कर दिखाया है. इस दीवाली के खास मौके पर सस्ते और एडवांस रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म  अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं. ये छोटे लेकिन शक्तिशाली रोबोट आपके फर्श, कालीन, और घर के मुश्किल कोनों को मिनटों में चमका देते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस फेस्टिव सीजन में इन पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है! आइए जानते हैं पूरी कहानी.

ILIFE V20 का रोबोटिक वैक्‍यूम क्लिनर
अगर आप ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो ILIFE V20 का रोबोटिक वैक्‍यूम क्लिनर आपके लिए बेस्ट है. इस वैक्यूम क्लिनर की फ्लिपकार्ट पर फेस्टिव सीजन के तहत कीमत 12900 रुपये है. फ्लिपकार्ट पर यह प्रोडक्ट 49,999 रुपये में लिस्टेड है. अगर आप इस वैक्यूम क्लिनर की खरीदार करने के लिए Axis बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 1250 रुपये तक की एक्सट्रा छूट भी पा सकते हैं. इसमें SoF नेविगेशन, एंटी वेक्टेरियल क्लिनिंग और वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आता है.

DREAME F10 Robot Vacuum and Mop Combo
इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है ड्रीम एफ 10 रोबोट वैक्यूम क्लीनर का. जो इन दिनों ऑफर्स के साथ अमेजन पर 16,999 में मिल रहा है. वहीं नार्मल दिनों में इसकी कीमत 38,990 होती है. इस वैक्यूम क्लिनर की सबसे खास बात यह है कि इसे आप बोल कर भी कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें स्मार्ट LiDAR नेविगेशन के साथ आता है. इसका वजन 3.71 किलोग्राम है.  सिर्फ इतना ही नहीं SBI के कार्ड से खरीदारी पर 3000 रुपये का तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा.

ये भी पढ़ेंः अब इंसानों की तरह लड़ाई लड़ेगा Robot! मस्क ने दिखाया रोबोट का फाइटर टैलेंट
 
Mi S10 रोबोटिक फ्लोर क्लिनर
आपके पास Mi S10 रोबोटिक फ्लोर क्लिनर खरीदने का भी शानदार ऑप्शन है.  इस वैक्यूम क्लीनर की नार्मल दिनों में कीमत 34,990 रुपये होती है.  इस क्लीनर की खास बात यह है कि यह वाई-फाई के साथ आता है. इसे फोन से कनेक्ट करके आप आसानी से चला सकते हैं. इसकी सहायता से घर की सफाई आप मात्र कुछ ही मिनटों में पूरी कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ेंः अंतरिक्ष में होगी AI ट्रेनिंग, बनेंगे डेटा सेंटर! Amazon के फाउंडर ने किया बड़ा ऐलान

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

Festive Season discountDiwali home cleaning robotrobot vacuum cleaner

