Hindi News

इस बार दिवाली AI वाली! आवाज देते ही ऑन हो जाएगी लाइट, हजार से कम में पाएं ये धांसू Smart Lights, चमक उठेगा घर

Diwali Smart Lighting: दिवाली का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर हर कोई अपने घर को सबसे खूबसूरत और प्यारा बनाना चाहता है. अगर आप भी इस बार अपनी पुरानी लाइटिंग को छोड़कर कुछ नया और मॉडर्न ट्राई करना चाहते हैं, तो स्मार्ट लाइटिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. अक्सर लोग सोचते हैं कि स्मार्ट लाइट्स काफी महंगी होती हैं, लेकिन यह अब पुरानी बात हो चुकी है!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:03 PM IST
Diwali Smart Lighting: दिवाली का पर्व नजदीक है. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि इस दिवाली आपका घर सबसे अलग दिखे तो आपको स्मार्ट लाइटिंग करनी चाहिए. स्मार्ट लाइटिंग का नाम सुनते ही लोगों के मन में यह ख्याल आने लगता है कि इनमें पैसा ज्यादा खर्च होगा. अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो बिलकुल गलत हैं आप. अब आप मात्र 1000 रुपये से कम में भी अपने घर पर स्मार्ट लाइटिंग कर सकते हैं. अब बाजार में ऐसी कई स्मार्ट लाइट्स आ चुकी हैं जिनकी कीमत ₹1000 से भी कम है, लेकिन लुक और फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसी ही कुछ बेहतरीन स्मार्ट लाइट्स के बारे में जो आपके घर की खूबसूरती को और बढ़ा देंगी.

Wipro Next Smart RGB LED Batten
अगर आप त्योहारों पर अपने घर के लिए एक स्मार्ट लाइट लेना चाहते हैं तो Wipro Next Smart RGB LED Batten एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है. यह वाई-फाई से सीधे कनेक्ट हो जाता है और आप इसे Amazon Alexa या Google Assistant की हेल्प से भी वॉइस कमांड देकर कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें कई रंगों के मोड दिए गए हैं और आप इसकी कलर टेम्परेचर को अपनी पसंद या माहौल के अनुसार बदल सकते हैं.  Wipro की साइट से आप इसे मात्र 786 रुपये में खरीद सकते हैं.

Gesto RGB Neon LED Strip 
Gesto RGB Neon LED Strip लाइट एक सस्ती और मल्टी-कलर लाइटिंग स्ट्रिप है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह आपकी पसंद के अनुसार रंग बदल सकती है और इसकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट की जा सकती है. इसमें कई लाइटिंग इफेक्ट भी मिलते हैं जो इसे बेडरूम या दिवाली की सजावट के लिए शानदार बनाते हैं. सबसे खास यह है कि IP65 रेटिंग के कारण यह धूल और पानी के हल्के छींटों से सुरक्षित रहती है. इसकी कीमत अमेजन पर 899 रुपये है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः ईयरबड्स की आवाज हो गई है धीमी? सिर्फ 5 मिनट में ये काम करें, दूर होगी परेशानी

Philips WiZ Bulb
फिलिप्स WiZ Bulb का स्मार्ट बल्ब आप मात्र 499 रुपये में खरीद सकते हैं. ये मोबाइल ऐप के जरिए पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आप ब्राइटनेस बदल सकते हैं या व्हाइट और कलर मोड के बीच स्विच कर सकते हैं. यह दिवाली और आम दिनों के यूज के लिए एकदम परफेक्ट है.

HomeMate Wi-Fi Multicolour Smart LED Strip:

होममेट वाई-फाई स्मार्ट एलईडी स्ट्रिप आपके घर की सजावट को एक नया लुक देती है. इसमें 16 मिलियन कलर ऑप्शन मिलते हैं जिससे आप अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी माहौल बना सकते हैं. इसकी खासियत है कि इसे ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, साथ ही आप ब्राइटनेस भी बदल सकते हैं. इसमें एक इन-बिल्ट माइक (Mic) लगा है जो लाइट को बज रहे संगीत या किसी भी आवाज के साथ सिंक कर सकता है. इसकी कीमत 899 रुपये से शुरू है.

ये भी पढ़ेंः ChatGPT पर होंगी अब Naughty बातें! Adult model ने मचाया तहलका, Sam Altman बोले...

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

diwali 2025Diwali 2025 Smart LightingSmart Lights under 1000

