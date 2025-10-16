इस बार दिवाली AI वाली! आवाज देते ही ऑन हो जाएगी लाइट, हजार से कम में पाएं ये धांसू Smart Lights, चमक उठेगा घर

Diwali Smart Lighting: दिवाली का पर्व नजदीक है. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि इस दिवाली आपका घर सबसे अलग दिखे तो आपको स्मार्ट लाइटिंग करनी चाहिए. स्मार्ट लाइटिंग का नाम सुनते ही लोगों के मन में यह ख्याल आने लगता है कि इनमें पैसा ज्यादा खर्च होगा. अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो बिलकुल गलत हैं आप. अब आप मात्र 1000 रुपये से कम में भी अपने घर पर स्मार्ट लाइटिंग कर सकते हैं. अब बाजार में ऐसी कई स्मार्ट लाइट्स आ चुकी हैं जिनकी कीमत ₹1000 से भी कम है, लेकिन लुक और फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसी ही कुछ बेहतरीन स्मार्ट लाइट्स के बारे में जो आपके घर की खूबसूरती को और बढ़ा देंगी.

Wipro Next Smart RGB LED Batten

अगर आप त्योहारों पर अपने घर के लिए एक स्मार्ट लाइट लेना चाहते हैं तो Wipro Next Smart RGB LED Batten एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है. यह वाई-फाई से सीधे कनेक्ट हो जाता है और आप इसे Amazon Alexa या Google Assistant की हेल्प से भी वॉइस कमांड देकर कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें कई रंगों के मोड दिए गए हैं और आप इसकी कलर टेम्परेचर को अपनी पसंद या माहौल के अनुसार बदल सकते हैं. Wipro की साइट से आप इसे मात्र 786 रुपये में खरीद सकते हैं.

Gesto RGB Neon LED Strip

Gesto RGB Neon LED Strip लाइट एक सस्ती और मल्टी-कलर लाइटिंग स्ट्रिप है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह आपकी पसंद के अनुसार रंग बदल सकती है और इसकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट की जा सकती है. इसमें कई लाइटिंग इफेक्ट भी मिलते हैं जो इसे बेडरूम या दिवाली की सजावट के लिए शानदार बनाते हैं. सबसे खास यह है कि IP65 रेटिंग के कारण यह धूल और पानी के हल्के छींटों से सुरक्षित रहती है. इसकी कीमत अमेजन पर 899 रुपये है.

Philips WiZ Bulb

फिलिप्स WiZ Bulb का स्मार्ट बल्ब आप मात्र 499 रुपये में खरीद सकते हैं. ये मोबाइल ऐप के जरिए पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आप ब्राइटनेस बदल सकते हैं या व्हाइट और कलर मोड के बीच स्विच कर सकते हैं. यह दिवाली और आम दिनों के यूज के लिए एकदम परफेक्ट है.

HomeMate Wi-Fi Multicolour Smart LED Strip:

होममेट वाई-फाई स्मार्ट एलईडी स्ट्रिप आपके घर की सजावट को एक नया लुक देती है. इसमें 16 मिलियन कलर ऑप्शन मिलते हैं जिससे आप अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी माहौल बना सकते हैं. इसकी खासियत है कि इसे ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, साथ ही आप ब्राइटनेस भी बदल सकते हैं. इसमें एक इन-बिल्ट माइक (Mic) लगा है जो लाइट को बज रहे संगीत या किसी भी आवाज के साथ सिंक कर सकता है. इसकी कीमत 899 रुपये से शुरू है.

