आ गई क्यूटनेस की सारी हदें पार करने वाली Robot! चाल और मुस्कान देख धोखा खा जाएंगे आप, पढ़ती है चेहरा; कीमत सिर्फ....

चीन की एक रोबोटिक्स कंपनी DroidUp ने हाल ही में शंघाई में एक खास ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है, जिसका नाम Moya है. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला पूरी तरह “बायोमिमेटिक एम्बॉडीड इंटेलिजेंट रोबोट” है. यानी यह रोबोट इंसानों की तरह न सिर्फ चलता-फिरता है, बल्कि लोगों से बातचीत करते समय आंखों में आंखें डालकर देखता है और चेहरे के हल्के-फुल्के भाव भी दिखाता है. इसके वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आए, लोगों का ध्यान तुरंत इस पर गया.

एम्बॉडीड AI क्या है और Moya कैसे अलग है

Moya को “एम्बॉडीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस” के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है. इसका मतलब है कि यह सिर्फ डिजिटल दुनिया में काम करने वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि असली दुनिया को महसूस कर सकता है, सोच सकता है और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया दे सकता है. यानी यह अपने आसपास की चीजों को समझकर व्यवहार करता है. यही वजह है कि इसे पारंपरिक रोबोट्स से ज्यादा एडवांस माना जा रहा है.

चलना, मुस्कुराना और माइक्रो-एक्सप्रेशन की खासियत

South China Morning Post द्वारा शेयर किए गए वीडियो में Moya को मुस्कुराते, सिर हिलाते, आंखों से संपर्क बनाते और इंसानों जैसी चाल में चलते देखा गया. कंपनी का कहना है कि यह इंसानों के चेहरे के छोटे-छोटे भाव, जिन्हें माइक्रो-एक्सप्रेशन कहा जाता है, उन्हें भी कॉपी कर सकता है. यही फीचर इसे आज के सबसे ज्यादा इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स की लिस्ट में शामिल करता है.

कद-काठी भी इंसानों जैसी

Moya की ऊंचाई करीब 1.65 मीटर यानी लगभग 5.5 फीट है और इसका वजन करीब 32 किलोग्राम है. इसे एक वयस्क इंसान के शरीर के अनुपात में डिजाइन किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि इसका बॉडी टेम्परेचर 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है, ताकि इंसानों से बातचीत करते समय यह ज्यादा जीवंत और प्राकृतिक महसूस हो. कंपनी का दावा है कि इसकी चलने की स्टाइल 92 प्रतिशत तक इंसानों जैसी सटीक है, जिससे इसकी मूवमेंट काफी स्थिर और नेचुरल लगती है.

डिजाइन और लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर Moya को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं. कुछ लोग इसकी हकीकत जैसी बनावट देखकर हैरान और उत्साहित हैं, तो कुछ को इसकी चाल और हाव-भाव थोड़े असहज लगे. एक्सपर्ट्स इसे “Uncanny Valley” कहते हैं, जब कोई मशीन लगभग इंसान जैसी लगे लेकिन पूरी तरह इंसान न हो, तो लोगों को अजीब सा एहसास होता है. Moya के साथ भी कुछ यूजर्स को यही अनुभव हुआ.

तकनीक और प्लेटफॉर्म की जानकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Moya को “Walker 3” नाम के चेसिस पर बनाया गया है. हालांकि DroidUp ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. “Walker” नाम आमतौर पर दूसरी कंपनी UBTECH से जुड़ा माना जाता है, लेकिन दोनों कंपनियों के बीच किसी आधिकारिक संबंध की पुष्टि नहीं हुई है. कहा जा रहा है कि Moya का डिजाइन मॉड्यूलर है, यानी इसकी बाहरी बनावट बदली जा सकती है, जबकि अंदर की मशीनरी वही रहती है.

कहां होगा इस्तेमाल और कीमत कितनी

DroidUp, Moya को सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं ला रही है. कंपनी इसे हेल्थकेयर, एजुकेशन और दूसरे कमर्शियल सेक्टर में इस्तेमाल करना चाहती है, जहां इंसान और रोबोट के बीच लंबे समय तक इंटरैक्शन जरूरी होता है. इसका फोकस इंडस्ट्रियल काम या तेज स्पीड वाले डेमो के बजाय फ्रेंडली और सहज बातचीत पर है.

रिपोर्ट के अनुसार, Moya को 2026 के आखिर तक बाजार में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी शुरुआती कीमत लगभग 12 लाख जापानी येन बताई जा रही है. हालांकि, अंतिम कीमत और उपलब्धता की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.