Advertisement
trendingNow12940791
Hindi Newsटेक

इस देसी शख्स ने ला दिया मार्क जुकरबर्ग के माथे पर पसीना! गांव के Gen Z को निखारा और बना डाला Arattai App

Zoho Corporation के फाउंडर और Arattai ऐप के पीछे की सोच रखने वाले वेम्बु ने वो किया, जिसकी कल्पना भी कम लोग कर सकते थे. उन्होंने अमेरिका की हाई-प्रोफाइल नौकरी छोड़कर भारत के एक गांव में आकर ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी कर दी.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस देसी शख्स ने ला दिया मार्क जुकरबर्ग के माथे पर पसीना! गांव के Gen Z को निखारा और बना डाला Arattai App

Arattai App Owner: भारत के टेक सेक्टर में अगर किसी नाम ने असली मायने में “Made in India” की ताकत दिखाई है तो वो हैं श्रीधर वेम्बु (Sridhar Vembu). Zoho Corporation के फाउंडर और Arattai ऐप के पीछे की सोच रखने वाले वेम्बु ने वो किया, जिसकी कल्पना भी कम लोग कर सकते थे. उन्होंने अमेरिका की हाई-प्रोफाइल नौकरी छोड़कर भारत के एक गांव में आकर ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी कर दी.

श्रीधर वेम्बु ने क्यों छोड़ी अमेरिका की नौकरी?
श्रीधर वेम्बु ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और करियर की शुरुआत सिलिकॉन वैली से की. वहां उन्हें शानदार सैलरी और सुविधाएं मिलीं, लेकिन उनका मानना था कि असली टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों या टॉप यूनिवर्सिटीज में ही नहीं, बल्कि भारत के छोटे कस्बों और गांवों में भी है. इसी सोच ने उन्हें भारत लौटने और गांव से काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया.

कैसे हुई Zoho की शुरुआत?
साल 2000 के शुरुआती दशक में उन्होंने तमिलनाडु के एक गांव में बसकर काम शुरू किया. शुरुआत में कंपनी का नाम AdventNet Inc. था, जिसे बाद में बदलकर Zoho Corporation कर दिया गया. सबसे खास बात यह थी कि Zoho बिना किसी बाहरी निवेश (Venture Capital) के बनी. यानी इसे पूरी तरह से Bootstrapped मॉडल पर चलाया गया. इससे कंपनी को शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट की बजाय लॉन्ग-टर्म विजन पर ध्यान देने का मौका मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय युवाओं को कैसे बनाया सॉफ्टवेयर इंजीनियर?
श्रीधर वेम्बु का मानना था कि इनोवेशन सिर्फ महंगे ऑफिस और बड़ी डिग्री वालों से नहीं आता. उन्होंने गांव और कस्बों के युवाओं को ट्रेनिंग दी और उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया. इससे उन युवाओं को रोजगार मिला और Zoho को एक मजबूत, वफादार टीम. आज भी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा नॉन-अर्बन लोकेशन से काम करता है.

Zoho और Arattai कितने सफल हैं?
आज Zoho Corporation 50 से ज्यादा क्लाउड-बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑफर करती है. इन्हें 180 से ज्यादा देशों के 100 मिलियन यूजर्स इस्तेमाल करते हैं. CRM, HR मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और ईमेल जैसे सॉल्यूशंस में Zoho ने बड़ी-बड़ी ग्लोबल कंपनियों को टक्कर दी है. इसी के साथ, श्रीधर वेम्बु ने Arattai ऐप लॉन्च किया, जो भारत में बना एक सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और WhatsApp का विकल्प माना जाता है.

भविष्य के उद्यमियों के लिए मिसाल है श्रीधर वेम्बु
श्रीधर वेम्बु ने यह साबित कर दिया कि बिना बाहरी निवेश लिए, छोटे गांव से भी विश्व-स्तरीय कंपनी बनाई जा सकती है. उनकी सोच और मॉडल आने वाले समय के लिए भारतीय उद्यमियों को एक नई दिशा दिखाते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

SRIDHAR VEMBUWhatsappArattai App

Trending news

ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
Giorgia Meloni
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
Tamil Nadu Stampede
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
Tirupati temple
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Actor Vijay
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
;