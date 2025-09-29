इस देसी शख्स ने ला दिया मार्क जुकरबर्ग के माथे पर पसीना! गांव के Gen Z को निखारा और बना डाला Arattai App

Arattai App Owner: भारत के टेक सेक्टर में अगर किसी नाम ने असली मायने में “Made in India” की ताकत दिखाई है तो वो हैं श्रीधर वेम्बु (Sridhar Vembu). Zoho Corporation के फाउंडर और Arattai ऐप के पीछे की सोच रखने वाले वेम्बु ने वो किया, जिसकी कल्पना भी कम लोग कर सकते थे. उन्होंने अमेरिका की हाई-प्रोफाइल नौकरी छोड़कर भारत के एक गांव में आकर ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी कर दी.

श्रीधर वेम्बु ने क्यों छोड़ी अमेरिका की नौकरी?

श्रीधर वेम्बु ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और करियर की शुरुआत सिलिकॉन वैली से की. वहां उन्हें शानदार सैलरी और सुविधाएं मिलीं, लेकिन उनका मानना था कि असली टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों या टॉप यूनिवर्सिटीज में ही नहीं, बल्कि भारत के छोटे कस्बों और गांवों में भी है. इसी सोच ने उन्हें भारत लौटने और गांव से काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया.

कैसे हुई Zoho की शुरुआत?

साल 2000 के शुरुआती दशक में उन्होंने तमिलनाडु के एक गांव में बसकर काम शुरू किया. शुरुआत में कंपनी का नाम AdventNet Inc. था, जिसे बाद में बदलकर Zoho Corporation कर दिया गया. सबसे खास बात यह थी कि Zoho बिना किसी बाहरी निवेश (Venture Capital) के बनी. यानी इसे पूरी तरह से Bootstrapped मॉडल पर चलाया गया. इससे कंपनी को शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट की बजाय लॉन्ग-टर्म विजन पर ध्यान देने का मौका मिला.

स्थानीय युवाओं को कैसे बनाया सॉफ्टवेयर इंजीनियर?

श्रीधर वेम्बु का मानना था कि इनोवेशन सिर्फ महंगे ऑफिस और बड़ी डिग्री वालों से नहीं आता. उन्होंने गांव और कस्बों के युवाओं को ट्रेनिंग दी और उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया. इससे उन युवाओं को रोजगार मिला और Zoho को एक मजबूत, वफादार टीम. आज भी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा नॉन-अर्बन लोकेशन से काम करता है.

Zoho और Arattai कितने सफल हैं?

आज Zoho Corporation 50 से ज्यादा क्लाउड-बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑफर करती है. इन्हें 180 से ज्यादा देशों के 100 मिलियन यूजर्स इस्तेमाल करते हैं. CRM, HR मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और ईमेल जैसे सॉल्यूशंस में Zoho ने बड़ी-बड़ी ग्लोबल कंपनियों को टक्कर दी है. इसी के साथ, श्रीधर वेम्बु ने Arattai ऐप लॉन्च किया, जो भारत में बना एक सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और WhatsApp का विकल्प माना जाता है.

भविष्य के उद्यमियों के लिए मिसाल है श्रीधर वेम्बु

श्रीधर वेम्बु ने यह साबित कर दिया कि बिना बाहरी निवेश लिए, छोटे गांव से भी विश्व-स्तरीय कंपनी बनाई जा सकती है. उनकी सोच और मॉडल आने वाले समय के लिए भारतीय उद्यमियों को एक नई दिशा दिखाते हैं.