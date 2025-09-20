टीवी बंद करते समय आप भी तो नहीं करते ये गलती? सॉफ्टवेयर से लेकर शॉर्ट सर्किट होने का रहता है खतरा

Smart TV Shutdown Method: आज के समय में लगभग हर घर तक स्मार्ट टीवी पहुंच गया है. लोग सुबह हो या शाम इसके एडवांस फीचर्स का पूरा आनंद लेते हैं. सुबह के समाचार हों या रात का पसंदीदा सीरियल, टीवी देखना अब उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोगों को टीवी बंद करने का सही तरीका नहीं पता होता है. लोग टीवी को बंद करने के लिए सीधे स्विच ऑफ कर देते हैं. स्मार्ट टीवी के मामले में यह आदत बिलकुल भी सही नहीं है. यह आदत टीवी के सॉफ्टवेयर और सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है. पुराने पिक्चर ट्यूब वाले टीवी के लिए तो यह आदत सही थी लेकिन स्मार्ट टीवी के लिए यह खतरनाक है. आइए आज के इस आर्टिकल में हम जानते हैं कि सीधे स्विच से टीवी बंद करने से आपके स्मार्ट टीवी पर क्या असर पड़ सकता है और इसे सही तरीके से बंद करने का तरीका क्या है.

करप्ट हो सकता है सॉफ्टवेयर

पहले के समय में टीवी केवल हार्डवेयर पर काम करते थे, जैसे पिक्चर ट्यूब वाले टीवी, जिनमें बस डिश या केबल लगाकर चैनल देखा जाता था. लेकिन आज के स्मार्ट टीवी में हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर भी होता है. इसलिए इन्हें सीधे मेन स्विच से बंद करना खतरनाक हो सकता है. ऐसा करने से टीवी का सॉफ्टवेयर खराब या करप्ट हो सकता है. इसलिए कंपनियां हमेशा सलाह देती हैं कि टीवी को स्विच से बंद करने की बजाय रिमोट से ही बंद करें.

इस तरह भी टीवी बंद करना है खतरनाक

आजकल आने वाले स्मार्ट टीवी Android सिस्टम पर चलते हैं. जब आप टीवी को ऑन करते हैं, तो इसे पूरी तरह ऑन होने में थोड़ा समय लगता है. ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल ऑन होने पर लगता है. अगर आप रिमोट का पावर बटन हल्का सा दबाते हैं तो टीवी पूरी तरह बंद नहीं होता, बल्कि स्लीप मोड में चला जाता है. इस मोड में टीवी जल्दी ऑन हो जाता है बार-बार लोडिंग नहीं लेता है.

लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि स्लीप मोड में भी टीवी को डायरेक्ट मेन स्विच से बंद न करें. अगर टीवी को बंद करना है तो पहले रिमोट से उसे पूरी तरह शटडाउन करें और फिर मेन स्विच ऑफ करें. इससे आपके स्मार्ट टीवी की उम्र और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर बनी रहती है.

शॉर्ट सर्किट होने का रहता है खतरा

स्मार्ट टीवी में भी मदरबोर्ड होता है, जो टीवी के कामकाज का सबसे अहम हिस्सा है. अगर आप टीवी को सीधे मेन स्विच से बंद कर देते हैं या अचानक बिजली चली जाती है तो चल रहे काम अचानक रुक जाते हैं. इससे मदरबोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है. कभी-कभी ऐसा होने पर खतरा ज्यादा नहीं रहता है लेकिन अगर ऐसा बार-बार हो तो मदरबोर्ड खराब होने के चांस बढ़ जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मदरबोर्ड बदलने की कीमत टीवी की कुल कीमत का 60-70% तक हो सकती है और कभी-कभी रिपेयर भी नहीं हो पाता है, जिससे पूरे टीवी को बदलना पड़ता है.

डिस्प्ले खराब होने का रहता है खतरा

स्मार्ट टीवी को डायरेक्ट मेन स्विच से बंद करना आपके LED या OLED स्क्रीन के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसा करने से स्क्रीन के ड्राइवर सर्किट और बैकलाइट सिस्टम पर असर पड़ता है. अचानक पावर कट होने से वोल्टेज में उतार-चढ़ाव आता है, जिससे डिस्प्ले कंट्रोलर खराब होने का डर रहता है. इसके कारण स्क्रीन पर हरी या गुलाबी लाइनें दिख सकती हैं, ब्राइनेट कम ज्यादा होने लगता है या पैनल का कुछ हिस्सा काला हो सकता है. इसलिए हमेशा स्मार्ट टीवी को बंद करने के लिए रिमोट का ही यूज करना चाहिए, डायरेक्ट मेन स्विच से टीवी बंद करना सही नहीं होता है.

