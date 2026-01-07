Advertisement
trendingNow13066243
Hindi Newsटेकपीरियड्स के भारी दर्द और ब्लीडिंग से अब मिलेगा परमानेंट छुटकारा! वैज्ञानिकों ने बनाई नसों को गुदगुदाने वाली ये मशीन

पीरियड्स के भारी दर्द और ब्लीडिंग से अब मिलेगा परमानेंट छुटकारा! वैज्ञानिकों ने बनाई नसों को 'गुदगुदाने' वाली ये मशीन

Spark Biomedical ने OhmBody नाम से एक ऐसा वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है, जो दवाओं, हार्मोन या इंजेक्शन के बिना भारी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कम करने का दावा करता है. यह डिवाइस नर्व स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीरियड्स के भारी दर्द और ब्लीडिंग से अब मिलेगा परमानेंट छुटकारा! वैज्ञानिकों ने बनाई नसों को 'गुदगुदाने' वाली ये मशीन

CES 2026 में महिलाओं की सेहत से जुड़ा एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट पेश किया गया है. Spark Biomedical ने OhmBody नाम से एक ऐसा वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है, जो दवाओं, हार्मोन या इंजेक्शन के बिना भारी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कम करने का दावा करता है. यह डिवाइस नर्व स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है. कंपनी का कहना है कि यह तरीका पारंपरिक इलाज से अलग और ज्यादा सुरक्षित है. OhmBody ब्रांड के तहत इसे एक वेलनेस प्रोडक्ट के रूप में पेश किया गया है, ताकि हर महीने पीरियड्स झेलने वाली महिलाओं को राहत मिल सके.

मेडिकल डिवाइस की सफलता से मिली दिशा
CES के दौरान Katherine Reil ने बताया कि यह प्रोडक्ट Spark Biomedical की पुरानी रिसर्च पर आधारित है. उन्होंने कहा, हमारी कंपनी Spark Biomedical है और हमने पहले भी कई हेल्थ डिवाइस पर काम किया है. कंपनी का एक FDA-क्लियर डिवाइस पहले से मौजूद है, जो ओपिऑयड विड्रॉल यानी नशे की लत छोड़ने में मदद करता है. उसी रिसर्च से यह आइडिया आया कि नर्व सिग्नल्स को एक्टिव करके शरीर में ब्लड लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है. शुरुआत में कंपनी ने सोचा था कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हीमोफीलिया जैसी बीमारी में किया जाए. लेकिन बाद में टीम ने महसूस किया कि इसे महिलाओं की मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर लागू करना ज्यादा उपयोगी होगा.

महिलाओं की मासिक परेशानी पर फोकस
Reil ने बताया कि फिर हमने सोचा-क्या हो अगर इसे पीरियड्स पर इस्तेमाल किया जाए, जो महिलाएं हर महीने अनुभव करती हैं. इसी सोच के साथ कंपनी ने OhmBody को बनाया. फिलहाल यह एक वेलनेस वियरेबल है. Katherine Reil ने कहा, OhmBody एक नॉन-इनवेसिव यानी बिना किसी सर्जरी वाला, हार्मोन-फ्री डिवाइस है. इसका मकसद महिलाओं को ज्यादा शांत, आसान और मैनेजेबल पीरियड्स का अनुभव देना है. कंपनी के मुताबिक यह डिवाइस महिलाओं की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कान के आसपास की नसों पर स्टिमुलेशन
OhmBody वियरेबल डिवाइस कान के आसपास मौजूद खास नसों को स्टिमुलेट करता है. Katherine Reil ने समझाया कि हम कान के पास vagus और trigeminal nerves को एक्टिव करते हैं. इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसक्यूटेनियस ऑरिकुलर न्यूरोस्टिमुलेशन कहा जाता है. कंपनी का कहना है कि इन नसों को सही तरीके से उत्तेजित करने से नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है और शरीर में ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है. एडवांस रिसर्च से यह पता चला कि इस स्टिमुलेशन के जरिए स्प्लीन (spleen) में प्लेटलेट्स एक्टिव होते हैं, जिससे ब्लीडिंग कम हो सकती है. आसान भाषा में कहें तो यह डिवाइस शरीर को नेचुरल तरीके से ब्लड लॉस कंट्रोल करने में मदद करता है.

ह्यूमन ट्रायल में मिले पॉजिटिव नतीजे
Spark Biomedical ने हाल ही में इस डिवाइस से जुड़े इंसानी ट्रायल्स का डेटा भी पब्लिश किया है. Katherine Reil ने कहा, हमारी रिसर्च में हमने पाया कि इस नर्व को स्टिमुलेट करने से ब्लड लॉस सच में कम होता है. ये नतीजे इस साल Frontiers जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं. इस पायलट स्टडी में कुल 16 लोगों को शामिल किया गया था. इनमें कुछ महिलाएं von Willebrand Disease नाम की बीमारी से पीड़ित थीं और कुछ ऐसी थीं, जिन्हें बिना किसी साफ वजह के भारी ब्लीडिंग होती थी. जिन प्रतिभागियों ने मेंस्ट्रुएशन के दौरान रोज़ाना OhmBody वियरेबल का इस्तेमाल किया, उनमें औसतन 50 प्रतिशत से ज्यादा ब्लड लॉस कम देखा गया. साथ ही उनके पीरियड्स लगभग 20 प्रतिशत छोटे हो गए. महिलाओं ने क्रैम्पिंग, थकान और दर्द में भी सुधार महसूस किया.

आगे भी जारी रहेगी क्लीनिकल रिसर्च
कंपनी अब इस काम को और आगे बढ़ा रही है. फरवरी 2026 में एक नया क्लीनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा, जो खास तौर पर भारी ब्लीडिंग की समस्या पर फोकस करेगा. Katherine Reil ने कहा कि हम एक और बड़ा ट्रायल चला रहे हैं ताकि इस टेक्नोलॉजी को और मजबूत सबूतों के साथ मेडिकल प्रोडक्ट बनाया जा सके.

FDA क्लीयरेंस अभी बाकी
OhmBody अभी तक FDA-क्लियर नहीं है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वह इसी दिशा में आगे बढ़ रही है. Katherine Reil ने कहा, यह एक नॉन-इनवेसिव और हार्मोन-फ्री विकल्प है, जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि यह अपनी तरह का पहला डिवाइस है, क्योंकि यह दो अलग-अलग नर्व स्टिमुलेशन को जोड़कर ब्लड फ्लो पर असर डालता है.

महिलाओं की सेहत पर खुलकर बात जरूरी
Katherine Reil ने यह भी कहा कि महिलाओं की हेल्थ पर अभी तक पर्याप्त रिसर्च नहीं हुई है. पीरियड्स पर बात करना लंबे समय तक टैबू माना गया. CES जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इस प्रोडक्ट को लाने का मकसद बातचीत को आगे बढ़ाना है. उन्होंने कहा, हम CES में आकर बेहद खुश हैं और इस काम के जरिए महिलाओं की मदद करना चाहते हैं.

भविष्य की प्लानिंग
AT&T के साथ-साथ Spark Biomedical भी अपने कमर्शियल प्लान बना रही है. कंपनी अगले तीन से पांच सालों में पार्टनरशिप के जरिए ई-कॉमर्स और फिजिकल रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर OhmBody को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है. कंपनी इसे एथलीट स्पेस में भी ले जाना चाहती है, यहां तक कि ओलंपिक ट्रेनिंग फैसिलिटी में भी इसका इस्तेमाल कराने का लक्ष्य रखा गया है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

CES 2026OhmBody wearableheavy menstrual bleeding

Trending news

पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
MBBS
पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
Supreme Court
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?
himachal high court news
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े