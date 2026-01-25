WhatsApp पर सेकेंडों में बनाए देशभक्ति वाले AI स्टिकर! इस Republic Day लोगों को दिखा दें अपना हुनर, ये रहा पूरा प्रोसेस

Advertisement
गणतंत्र दिवस 2026 नजदीक है और हर साल की तरह इस बार भी लोग 26 जनवरी पर देशभक्ति भरे मैसेज, फोटो और स्टिकर भेजकर एक-दूसरे को शुभकामनाएं देंगे. लेकिन अगर आप इस बार वही पुराने 'Happy Republic Day' वाले स्टिकर भेजने के बजाय कुछ अलग और नया करना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है. अब WhatsApp पर आप खुद अपना AI से बना कस्टमाइज स्टिकर तैयार कर सकते हैं. 

गणतंत्र दिवस 2026 आने वाला है और हर साल की तरह इस बार भी लोग 26 जनवरी पर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को देशभक्ति भरे मैसेज भेजेंगे. लेकिन अगर आप इस बार सिर्फ 'Happy Republic Day' लिखकर काम नहीं चलाना चाहते, तो यह खबर आपके लिए ही है. अगर आप इस दिन के लिए कुछ अलग और नया करना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है. अब WhatsApp पर आप खुद अपने मन का स्टिकर बना सकते हैं, वो भी AI की मदद से. 

AI की मदद से बनेगा 26 जनवरी का स्टेटस
अब तक लोग इंटरनेट से तैयार स्टिकर डाउनलोड करके भेजते थे. ज्यादातर चैट में वही तिरंगा, अशोक चक्र या 'जय हिंद' वाले स्टिकर घूमते रहते थे. लेकिन अब आप जैसा सोचेंगे, वैसा स्टिकर तैयार हो सकता है. जिससे आपका स्टिकर बिल्कुल अलग और यूनिक लगेगा.

कैसे बनता है AI स्टिकर?
WhatsApp पर AI स्टिकर बनाना भी बहुत आसान है. इसके लिए आप आपना WhatsApp खोलिए और किसी भी चैट में जाइए. मैसेज टाइप करने वाली जगह के पास आपको इमोजी वाला निशान दिखेगा. उस पर टैप करने के बाद आप स्टिकर सेक्शन खोलें. यहां आपको 'Create' जैसा ऑप्शन मिलेगा. वहीं आपको AI स्टिकर बनाने का सुविधा भी मिलेगी. अब आपको बस लिखना है कि आप कैसा स्टिकर चाहते हैं. लिखने के कुछ ही सेकंड में WhatsApp अलग-अलग डिजाइन के स्टिकर दिखा देगा. यहां से आप अपनी पसंद के अनुसार स्टीकर चुन सकते है. भेजा गया स्टिकर आपके हाल ही के स्टिकर सेक्शन में सेव भी हो जाता है. 

क्या फायदा है इसका?
इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपका मैसेज खास लगेगा. इससे हर यूजर अपना अलग और यूनिक स्टिकर बना सकता है. हर किसी के पास एक जैसे स्टिकर नहीं होंगे. यह फीचर आपकी बातचीत को और मजेदार बना देता है. आप अपने मूड और स्टाइल के हिसाब से स्टिकर बना सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़े तक, सभी के लिए ये फीचर मजेदार है. 

खुद डिजाइन नहीं करना? कोई बात नहीं
अगर आप खुद लिखकर स्टिकर नहीं बनाना चाहते, तो आपको पास सर्च का ऑप्शन भी है. इसके लिए आप स्टिकर सेक्शन में जाकर “Republic Day” या “26 January” लिखेंगे तो पहले से बने कई स्टिकर मिल जाएंगे. उनमें से आप अपने लिए कोई भी चुन सकते हैं. अगर आप WhatsApp से अलग खुद का स्टिकर बनाना चहते हैं, तो इसके लिए आपको कई ऐप्स मिल जाएंगे. इसमें फोटो से बैकग्राउंड हटाकर, टेक्स्ट जोड़कर और इफेक्ट लगाकर स्टिकर बनाया जा सकते हैं. आप अपनी फोटो को भी देशभक्ति थीम में बदल सकते हैं.

