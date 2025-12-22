Iron Man और Superman भूल जाइए... आग में घुसकर, पानी में जाकर और हवा में उड़कर बचाएगा ये जान, जानिए क्या है ये X1

कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी Caltech में हाल ही में एक ऐसा रोबोट सिस्टम देखा गया, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस सिस्टम का नाम है X1. यह कोई एक रोबोट नहीं, बल्कि दो रोबोट्स की एक टीम है, जो आपस में मिलकर काम करती है. खास बात यह है कि इसमें एक इंसान जैसा चलने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट है और उसकी पीठ पर बैठा दूसरा रोबोट जरूरत पड़ने पर ड्रोन में बदल जाता है. X1 को खासतौर पर ऐसे रेस्क्यू मिशनों के लिए बनाया गया है, जहाँ इंसानों का जाना बेहद खतरनाक हो सकता है.

तीन साल की मेहनत से तैयार हुआ X1

X1 प्रोजेक्ट पर Caltech और अबू धाबी के Technology Innovation Institute ने मिलकर करीब तीन साल तक काम किया है. इस दौरान इंजीनियर्स ने दोनों रोबोट्स को इस तरह डिजाइन किया कि वे एक-दूसरे की ताकत बन सकें. इस तरह के सिस्टम को मल्टी-रोबोट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हर रोबोट वही काम करता है, जिसमें वह सबसे बेहतर होता है. यही वजह है कि X1 को अव्यवस्थित और खतरनाक हालात में भी काम करने लायक बनाया गया है.

X1 कैसे करता है काम

इस प्रोजेक्ट की अगुवाई Caltech के प्रोफेसर Aaron Ames ने की है. X1 का मुख्य हिस्सा एक संशोधित Unitree G1 ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो दो पैरों पर चलता है और भारी सामान उठा सकता है. इसके ऊपर बैठा M4 नाम का रोबोट जरूरत के हिसाब से अपना आकार बदल सकता है. यही M4 कभी पहियों वाला रोबोट बन जाता है और कभी ड्रोन की तरह उड़ने लगता है. इसमें कैमरा, LiDAR और अन्य सेंसर लगे हैं, जिससे यह आसपास के माहौल को खुद समझ सकता है.

रेस्क्यू मिशन में कैसे काम आएगा X1

एक डेमो के दौरान X1 ने लैब से निकलकर लाइब्रेरी, संकरी गलियों और सीढ़ियों को पार किया. खुले इलाके में पहुंचते ही ह्यूमनॉइड रोबोट झुका और M4 उसकी पीठ से उड़ान भर गया. M4 पहले जमीन पर चला, फिर पानी के ऊपर उड़ते हुए मिशन पूरा किया. इस तरह X1 को एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह तैयार किया गया है, जो किसी आपदा स्थल पर इंसानों से पहले पहुंचकर हालात का जायजा ले सके.

चलना, दौड़ना और उड़ना – तीनों में माहिर

आज के ज्यादातर रोबोट किसी एक काम तक सीमित होते हैं. लेकिन X1 का M4 रोबोट चल सकता है, उड़ सकता है, झुक सकता है और संतुलन बना सकता है. इस क्षमता को वैज्ञानिक “लोकोमोशन प्लास्टिसिटी” कहते हैं. यानी हालात बदलते ही रोबोट भी अपना तरीका बदल सकता है. यही वजह है कि X1 उबड़-खाबड़ जमीन, सीढ़ियों और खुले आसमान – हर जगह काम कर सकता है.

भविष्य में इंसानों का बड़ा सहारा

फिलहाल X1 स्क्रिप्टेड मिशन पर काम करता है, लेकिन टीम इसे पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर काम कर रही है. लक्ष्य यह है कि भविष्य में ऐसे रोबोट भूकंप में ढही इमारतों, बाढ़ से भरी सड़कों और आग लगने वाली जगहों पर इंसानों की जान जोखिम में डाले बिना मदद कर सकें. X1 इस बात की झलक देता है कि आने वाले समय में रेस्क्यू मिशन कैसे पूरी तरह बदल सकते हैं.