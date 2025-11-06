इस कंपनी को खरीदने के लिए Google ने टेबल पर रख दिए थे ₹2 लाख करोड़, मालिक ने कहा- नहीं बेचना, अब पलटी किस्मत

टेक इंडस्ट्री में एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है. गूगल (Google) अब उस साइबरसिक्योरिटी कंपनी को खरीदने के बेहद करीब है, जिसने कभी इसके ऑफर को ठुकरा दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने Google की $32 बिलियन (करीब ₹2.8 लाख करोड़) की डील को मंजूरी दे दी है. यह मंजूरी डील के फाइनल अप्रूवल की दिशा में एक बड़ा कदम है.

जब Wiz ने ठुकराया था Google का ₹2 लाख करोड़ का ऑफर

कहानी शुरू होती है साल 2024 से. तब Google ने Wiz नामक एक साइबरसिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीदने का ऑफर दिया था — करीब $23 बिलियन (लगभग ₹2 लाख करोड़) का. लेकिन कंपनी के को-फाउंडर और CEO असफ रैपापोर्ट (Assaf Rappaport) ने यह ऑफर ठुकरा दिया. उनका मानना था कि Wiz आने वाले समय में और भी बड़ा बन सकता है. उनका यह विश्वास सही साबित हुआ. एक साल बाद, 2025 की शुरुआत में Google ने दोबारा बातचीत शुरू की और इस बार डील $32 बिलियन (करीब ₹2.8 लाख करोड़) में तय हुई — जो साइबरसिक्योरिटी सेक्टर की सबसे बड़ी डील्स में से एक मानी जा रही है. मार्च 2025 में यह डील ऑफिशियली अनाउंस हुई थी, और अब उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत तक पूरी तरह फाइनल हो जाएगी.

Wiz क्या करती है और Google को इसकी जरूरत क्यों?

Wiz की शुरुआत इजराइल में हुई थी और अब इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. यह कंपनी क्लाउड सिक्योरिटी (Cloud Security) के क्षेत्र में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक बन चुकी है. Wiz कंपनियों के क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS, Microsoft Azure और Google Cloud को सुरक्षित रखने का काम करती है. यह प्लेटफॉर्म बड़ी-बड़ी कंपनियों को उनके क्लाउड सिस्टम की कमजोरियां (vulnerabilities) पहचानने में मदद करता है. Wiz के टूल्स तुरंत रिपोर्ट और इनसाइट्स देते हैं जिससे कंपनियां अपने डेटा को सुरक्षित रख पाती हैं. इसी वजह से Morgan Stanley, DocuSign जैसी बड़ी कंपनियां Wiz की क्लाइंट हैं. कंपनी के पास दुनियाभर में 1,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो अमेरिका, यूरोप, एशिया और इजराइल में फैले हैं.

Google के लिए यह डील इतनी अहम क्यों है?

Google के लिए यह डील सिर्फ एक अधिग्रहण नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है. Google Cloud अभी भी Amazon AWS और Microsoft Azure से पीछे चल रहा है, और Wiz की मदद से वह अपने क्लाउड सिक्योरिटी सेक्शन को और मजबूत करना चाहता है. इसके अलावा, Google ने हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी HubSpot को खरीदने का प्लान छोड़ दिया था. अब वह अपना पूरा फोकस एंटरप्राइज सिक्योरिटी सॉल्यूशन्स पर लगाना चाहता है, और Wiz इसमें उसका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है.

आगे क्या होगा?

अब जब अमेरिकी सरकार ने इस डील को मंजूरी दे दी है, तो यह अधिग्रहण अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है. Wiz अब Google Cloud के तहत काम करेगी, और CEO असफ रैपापोर्ट अपनी टीम के साथ कंपनी का नेतृत्व जारी रखेंगे. एक साल के अंदर ₹2 लाख करोड़ के ठुकराए गए ऑफर से लेकर ₹2.6 लाख करोड़ में बिकने तक का यह सफर दिखाता है कि क्लाउड सिक्योरिटी का भविष्य कितना विशाल है. Wiz न सिर्फ एक स्टार्टअप की सफलता की कहानी है, बल्कि यह बताती है कि डिजिटल दुनिया में डेटा सुरक्षा की कीमत कितनी बढ़ चुकी है.