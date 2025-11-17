Advertisement
Hindi News

कैमरे के सामने बिल्ली ने बजाया वायलिन! 80 लाख बार देखा गया Video, सच्चाई ने बाद में उड़ाए होश

मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बिल्ली अपने मालिक के दरवाजे के बाहर कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हुई दिखती है. यह वीडियो कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज पार कर चुका है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:56 AM IST
funny AI generated pet videos: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बेहद अजीब लेकिन मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बिल्ली अपने मालिक के दरवाजे के बाहर कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हुई दिखती है. यह वीडियो कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज पार कर चुका है. दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में मौजूद पूरी क्लिप असल में कंप्लीटली AI से जनरेटेड है. यह खुलासा लोगों को परेशान नहीं कर रहा, बल्कि सभी इसके मजाकिया अंदाज को एन्जॉय कर रहे हैं.

वीडियो में आखिर है क्या?
वीडियो में एक बिल्ली अलग-अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए दिखती है जैसे वह किसी बैंड का हिस्सा हो. फिर वीडियो में मालिक गेट के पीछे से बाहर झांकता है और समझ नहीं पाता कि सामने क्या हो रहा है. मालिक की हैरानी और बिल्ली की गंभीरता वीडियो को और मजेदार बनाती है. पूरा सीन असंभव, नॉन-रियलिस्टिक और कार्टून जैसा है, जिसके कारण दर्शक तुरंत समझ जाते हैं कि यह असली नहीं हो सकता. इसी ओवर-एक्टेड और मजाकिया टोन की वजह से यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो गया है, और लोग इसे शेयर करते जा रहे हैं.

 

AI Cat Videos की भरमार क्यों हो रही है?

यह म्यूजिकल बिल्ली अकेली नहीं है. Instagram समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म AI से बने छोटे-छोटे एनिमल क्लिप्स से भरे पड़े हैं. कहीं बिल्ली अपने मालिक को अजीबोगरीब “गिफ्ट” देती दिखाई देती है, तो कहीं पालतू जानवरों की लड़ाइयों को एक्शन फिल्म जैसा ड्रामेटिक बना दिया जाता है. इन वीडियो की खासियत यह है कि यह जान-बूझकर अवास्तविक बनाए जाते हैं. इनका उद्देश्य दर्शकों को धोखा देना नहीं बल्कि सिर्फ मनोरंजन करना होता है. इसी वजह से लोग इन्हें रिलैक्स होकर देख पाते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया
लोग जानते हैं कि ये क्लिप्स AI से बने हैं, फिर भी इन्हें डिजिटल मजाक की तरह एन्जॉय कर रहे हैं. कई यूजर्स इन वीडियो को रीमिक्स कर रहे हैं, मीम बना रहे हैं या अपने ही नए अजीबो-गरीब वर्जन क्रिएट कर रहे हैं.
दिलचस्प बात यह है कि कई यूजर्स बताते हैं कि उन्हें आमतौर पर AI कंटेंट पसंद नहीं आता, लेकिन पालतू जानवरों पर बने ये मजाकिया वीडियो उन्हें क्रीएटिव और सुरक्षित लगते हैं. यह किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करते, इसलिए लोग इन्हें आराम से देखते हैं.

लोगों में AI कंटेंट की स्वीकार्यता बढ़ रही है
इन हल्के-फुल्के AI वीडियो की सफलता का एक कारण यह है कि ये वास्तविकता की नकल नहीं करते. विकृत चेहरे, असंभव हरकतें और कार्टून जैसी लॉजिक वाले ये वीडियो दर्शकों को तुरंत बता देते हैं कि यह सिर्फ मजाक है.
आज AI के बारे में ज्यादातर चर्चाएँ गंभीरता, खतरे और विवादों के इर्द-गिर्द घूमती हैं. ऐसे में यह तरह-तरह के मजाकिया AI रीेल्स लोगों के लिए एक ताजगी भरा ब्रेक बन गई हैं. यह महसूस होता है कि AI रचनात्मकता को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि एक नए, मजेदार रूप में विस्तार दे रहा है.

भविष्य में सोशल मीडिया पर AI कंटेंट का बढ़ना तय
इस वायरल कैट वीडियो से यह साफ हो गया है कि लोग हल्के-फुल्के, मनोरंजन आधारित AI कंटेंट के प्रति ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं. जब AI का इस्तेमाल मजाकिया, सुरक्षित और स्पष्ट रूप से काल्पनिक कंटेंट बनाने में होता है, तो लोगों की प्रतिक्रिया बेहतर होती है. भले ही यह ट्रेंड भविष्य में कितना चले, लेकिन यह एक बड़ी बात साबित करता है—AI सिर्फ सीरियस या खतरनाक नहीं होना चाहिए. कई बार एक म्यूजिकल AI बिल्ली इतनी होती है कि लोग AI के डर और डीपफेक जैसी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

catCat Video ViralInstagram

