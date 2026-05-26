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Hindi NewsटेकThomson 120L Cooler Review: बड़े हॉल को भी बना देगा शिमला! खरीदने से पहले जानें इसकी खूबियां और कमियां

Thomson 120L Cooler Review: बड़े हॉल को भी बना देगा 'शिमला'! खरीदने से पहले जानें इसकी खूबियां और कमियां

Thomson 120L Cooler Review: मई-जून की भयंकर गर्मी के बीच अगर आप एक ऐसा कूलर तलाश रहे हैं जो बड़े कमरे या हॉल को तेजी से ठंडा कर सके, तो Thomson का 120 लीटर डेजर्ट एयर कूलर SUV1200 परफेक्ट हो सकता है. कंपनी का दावा है कि यह कूलर 45 फीट तक ठंडी हवा फेंकने की क्षमता के साथ आता है, जिससे कमरे के हर कोने तक कूलिंग पहुंचती है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 26, 2026, 09:19 AM IST
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Thomson 120L Cooler Review: बड़े हॉल को भी बना देगा 'शिमला'! खरीदने से पहले जानें इसकी खूबियां और कमियां

Thomson 120L Cooler Review: देशभर में इन दिनों गर्मी ने अपने भयंकर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. सूरज की तेज धूप और लू से हर कोई बेहाल है. ऐसे में घर को ठंडा रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. जो लोग महंगे AC का खर्च और उसका भारी-भरकम बिल नहीं उठाना चाहते हैं, उनके लिए एयर कूलर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है. इसी डिमांड को देखते हुए Thomson ने मार्केट में अपना शक्तिशाली Thomson 120 L Desert Air Cooler लॉन्च किया है. जिसका मॉडल नाम SUV1200 है. Thomson का यह एक बड़े साइज का डेजर्ट कूलर है, जिसे घर, ऑफिस या बड़े हॉल जैसे स्थानों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है. 

120 लीटर वाले इस कूलर को लेकर कंपनी का दावा है कि इसमें दमदार एयर थ्रो, पॉवरफुल मोटर और कम बिजली खपत जैसी कई खूबियां हैं. कुछ दिनों के इस्तेमाल और स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद यह साफ होता है कि यह कूलर बड़े कमरों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, आइए जानते हैं यह कूलर किसके लिए बेस्ट होगा...

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

थॉमसन का यह डेजर्ट एयर कूलर ग्रे और टाइटेनियम ग्रे दो कलर वेरिएंट में आता है. दोनों ही कलर दिखने में काफी मॉर्डर और प्रीमियम लुक देता है. हालांकि इसका साइज बड़ा है, लेकिन इसके नीचे दिए गए हाई-क्वालिटी कैस्टर व्हील्स परफेक्ट हैं, जिससे इसे आप आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरें में आसानी से ले जा सकते हैं. इसके फ्रंट पैनल पर एक वॉटर लेवल इंडिकेटर भी दिया गया है, जिससे बाहर से ही पता चल जाता है कि टैंक में कितना पानी बचा है.

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कूलिंग टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस

इस कूलर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 120 लीटर की वॉटर टैंक कैपेसिटी. बड़े टैंक का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको जल्दी-जल्दी पानी भरने की टेंशन नहीं होती है. एक बार फुल करने पर यह आसानी से दो दिन तक चलता है.

कूलिंग के लिए इसमें घास की जगह पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स लगाए गए हैं. कंपनी का दावा है कि ये पैड्स नार्मल घास के मुकाबले ज्यादा कूलिंग देते हैं और 45% तक पानी की बचत करते हैं. इसमें 20-इंच के बड़े फैन ब्लेड्स दिए गए हैं. इसका एयर-थ्रो, इस रेंज में आने वाले दूसरे कूलर से काफी ज्यादा है. यह कूलर 45 फीट तक एयर-थ्रो से कमरे के कोने-कोने तक बर्फीली हवा पहुंचाता है. बड़े हॉल, लिविंग रूम या कमर्शियल स्पेस के लिए यह पूरी तरह परफेक्ट है. कूलर की मोटर 1350 RPM पर काम करती है.

कंट्रोल और फीचर्स

थॉमसन के इस कूलर में 3-स्पीड कंट्रोल Low, Medium, High दिए गए हैं. साथ ही इसमें ऑटो-स्विंग लूवर्स टेक्नोलॉजी है, जो हवा को चारों दिशाओं में समान रूप से फैलाती है. यह कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल भी है, यानी पावर कट होने पर भी आपकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ेगा.

कितनी है कीमत

आप इस कूलर को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और दूसरे शॉपिंग वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं. बात ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर इसकी कीमत 11,999 रुपये है.

Thomson 120 L Desert Air Cooler की 5 खूबियां

- इस कूलर की सबसे खास बात है इसका बड़ा वॉटर टैंक, जो 120 लीटर का है. यानी एक बार पानी फुल करने पर आप एक से दो दिन के लिए पानी भरने के काम से छुट्टी पा सकते हैं.
- 45 फीट तक एयर-थ्रो और 5200 CFM एयर डिलीवरी से हवा कमरे के हर कोने तक पहुंचती है.
- बिजली जाने के बाद आप इस कूलर को इन्वर्टर के साथ भी चला सकते हैं.
- इसमें हाई-क्वालिटी हनीकॉम्ब पैड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो पानी को लंबे समय तक सोखकर रखते हैं.
- इसकी बनावट मजबूत है. साथ ही, भारी होने के बावजूद इसमें नीचे मजबूत कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं, जिससे कूलर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है.

Thomson 120 L Desert Air Cooler की 3 कमियां

- यह कूलर छोटे कमरों के लिए काफी बड़ा साबित हो सकता है और जरूरत से ज्यादा जगह घेरता है.
- इसमें दमदार मोटर और बड़ा फैन दिया गया है, इसलिए हाई-स्पीड पर चलाने के दौरान यह तेज शोर करता है. 
- बड़े टैंक और हैवी-ड्यूटी डिजाइन के कारण यह कूलर काफी ज्यादा जगह घेरता है. छोटे कमरों के लिए यह बहुत बड़ा साबित हो सकता है.

(ये भी पढ़ेंः कूलर के दाम में मिल रहा है AC; कीमत ₹17,000 से भी कम, 1 घंटे चलाने का खर्च सिर्फ ₹4)

खरीदें या नहीं?

अगर आपका बजट 12,000 रुपये के आसपास है और आप एक बड़े कमरे या हॉल के लिए बेहद पावरफुल कूलिंग सॉल्यूशन खोज रहे हैं, तो Thomson 120 L Desert Air Cooler (SUV1200) आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. यह कम बिजली खपत में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. लेकिन, ध्यान रहे कि बंद या बिना वेंटिलेशन वाले कमरों में यह उतना प्रभावी नहीं होगा. वहीं छोटे कमरों या सीमित जगह वाले घरों में रहने वाले लोगों के लिए इसका बड़ा आकार परेशानी का कारण बन सकता है.

(ये भी पढ़ेंः आपके घर के अंदर की हर हरकत पर है 'तीसरी आंख' की नजर! इस नए खेल ने उड़ाए सबके होश)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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