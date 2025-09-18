मार्केट में धूम मचाने आया 20K में ये धमाकेदार TV, घर में मिलेगा सिनेमा हॉल जैसा मजा! जानें भारी डिस्काउंट

Thomson Smart TV Powered by JioTele OS: Thomson ने भारत में अपने दो नए QLED Smart TV पेश किए है. ये टीवी JioTele OS पर काम करते हैं. इनमें 50 इंच मॉडल की कीमत 19,999 रुपये है और 55 इंच स्मार्ट टीवी का दाम 25,999 रुपये हैं. जल्ह ही Flipkart Big Billion Days Sale के चलते उपलब्ध होंगे. फ्लिकार्ट सेल 23 सिंतबर से शुरू होने जा रही है.

यह भी पढ़े: Nothing यूजर्स को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा, जल्द मिलेगा OS 4.0 अपडेट, क्या आपका फोन करेगा सपोर्ट?

घर पर मिलेगा सिनेमा जैसा अनुभव

Add Zee News as a Preferred Source

यह लॉन्च Thomson के JioTele OS पोर्टफोलियो को और बड़े लेवल पर बढ़ाने का पार्ट है. Thomson के स्मार्ट टीवी में Jio का यह ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही इंटीग्रेट किया गया है और यूजर्स से अच्छी डिमांड रही है. अब बड़ी स्क्रीन साइज के साथ घर पर ही सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस देने का टारगेट रखती है.

50 इंच और 55 इंच मॉडल में 4K QLED डिस्प्ले दिया गया है. जिसमें HDR10+ सपोर्ट दिया गया है. इन टीवी में डुअल बैंड, Wi-Fi, USB पोर्ट/HDMI और Screen Mirroring के फीचर्स मिलते हैं. साथ ही JioTele OS में AI पावर्ड कंटेंट रिकमेंडेशन, 10+ OTT प्लेटफॉर्म की कम्पैटिबिलिटी और 10 से अधिक इंडियन भाषा में वॉइस सर्च मिलता है. इन स्मार्ट टीवी का डिजाइन बेजल लेस है और इनमें एलॉय स्टैंड्स दिए गए है.

धमाकेदार डिस्काउंट और ऑफर्स

थॉमसन ने इन लॉन्च के बाद अपने डिवाइसों पर भारी छूट देने की घोषणा की है. थॉमसन की सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन 4,590 रुपये में उपलब्ध है. साथ ही साउंडबार 1,199 रुपये से शुरू है. Thomson का कहना है कि ग्राहकों को पूरी GST छूट दी जाएगी. इसके लिए बायर्स को अलग से बैंक कंडीशन की आवयश्कता नहीं होगी.

यह भी पढ़े: 500 से ज्यादा छंटनी के बाद मस्क ने कर्मचारियों को सुनाया एक और फरमान, बोला; बताओ अब तक क्या-क्या किया...

मिलेगा एडिशनल छूट का लाभ

इसके अलावा Thomson Linux और QLED TV सीरीज खरीदने पर ग्राहकों को 3 महीने के लिए फ्री Jio Hotstar का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. साथ ही एक महीने के लिए Jio Games का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. एक्स्ट्रा बैंक ऑफर्स के चलते ICICI और Axis बैंक ग्राहकों को 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा.