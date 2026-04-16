गर्मी भगाने आया Thomson का 'बाहुबली' कूलर! 170 लीटर वॉटर टैंक के साथ देता है 75 फीट तक हवा, कीमत सिर्फ...

Thomson New Cooler: अगर आप भी इस गर्मी से बचने के लिए कोई दमदार कूलर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बजट की समस्या आ रही है, तो अब आपकी टेंशन दूर होने वाली है. कम बजट में ज्यादा फीचर्स के साथ कूलर लाना वाला ब्रांड Thomson ने भारतीय मार्केट में अपनी नई डेजर्ट एयर कूलर सीरीज लाकर गर्मी को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है.

Thomson के इस सीरीज में यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए Gladiator, Air Commander, Chill Vault और SUV सीरीज के तहत 5 नए मॉडल लॉन्च किए हैं. इन कूलर्स की सबसे बड़ी खास बात इनकी भारी-भरकम एयर डिलीवरी और बड़ा पानी का टैंक है. कूलर का यह रेंज खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो कम बिजली खर्च में एयर कंडीशनर जैसी ठंडक की चाहत रखते हैं.

कितनी है कीमत

बात करें थॉमसन के इन कूलर्स की शुरुआती को आप बहुत ही कम कीमत में इसे खरीद सकते हैं. Thomson के इस सीरीज के कूलर की शुरुआती कीमत ₹4,399 रखी गई है, जो टॉप मॉडल के लिए ₹11,999 तक जाती है. आप इन कूलर को फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं. वहीं 16 से 25 अप्रैल तक चलने वाली फ्लिपकार्ट समर कूलिंग डेज सेल में इन कूलर पर शानदार डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे इनकी कीमत और भी कम हो सकती है.

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कूलर के मॉडल्स और उनके फीचर्स

Gladiator GD95 Smart

Thomson के नई सीरीज का यह सबसे एडवांस मॉडल है जो स्मार्ट रिमोट कंट्रोल फीचर्स के साथ आता है. इसमें 95 लीटर का वॉटर टैंक है और यह 60 फीट दूर तक हवा फेंकने में सक्षम है. इस कूलर को खरीदने के लिए आपको

9499

खर्च करना होगा.

SUV1700

थॉमसन के इस सीरीज का यह दूसरा बड़ा मॉडल है. यह कूलर कमर्शियल जगहों के लिए बेस्ट है. इसमें 170 लीटर की बड़ा टैंक दिया गया है और इसका एयर थ्रो 75 फीट तक है. इस सीरीज के कूलर की कीमत

15499

से शुरू है.

Chill Vault CV130

प्रीमियम लुक वाले इस कूलर में ग्लास-टॉप फिनिश दी गई है. इसमें आइस चेंबर और जेल पैक जैसी सुविधा मौजूद है, जो टेंपरेचर को तुरंत 5 डिग्री तक कम कर सकता है. इस कूलर की शुरुआत

12999

से होती है.

Air Commander AC85 & SUV1200

ये मॉडल्स नार्मल साइज के कमरों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो बिजली की 20% तक बचत करने का दावा करते हैं, साथ ही तेज हवा भी देते हैं. इस कूलर की कीमत का शुरुआत

8999

से होती है.

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कूलर की खासियत भी जान लीजिए

हनीकॉम्ब पैड्स के साथ आते हैं ये कूलर, जो बेहतर कूलिंग और लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं.

ये कूलर बिजली कटने पर भी इन्वर्टर पर आसानी से चलेंगे.

ये कूलर कमरे के हर कोने में बराबर हवा पहुंचाते हैं.

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