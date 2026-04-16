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Hindi Newsटेकगर्मी भगाने आया Thomson का बाहुबली कूलर! 170 लीटर वॉटर टैंक के साथ देता है 75 फीट तक हवा, कीमत सिर्फ...

गर्मी भगाने आया Thomson का 'बाहुबली' कूलर! 170 लीटर वॉटर टैंक के साथ देता है 75 फीट तक हवा, कीमत सिर्फ...

Thomson New Cooler: जैसे-जैसे अप्रैल का महीना बीत रहा है, वैसे गर्मी भी बढ़ती जा रही है. लोगों को भयंकर गर्मी से राहत दिलाने के लिए Thomson ने अपनी नई डेजर्ट एयर कूलर सीरीज को मार्केट में उतार दिया है. थॉमसन ने Gladiator और SUV जैसे 5 दमदार मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जो न सिर्फ पॉकेट-फ्रेंडली हैं बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे है. आइए जानते हैं इन कूलर की कीमत और खासियत.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:05 AM IST
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गर्मी भगाने आया Thomson का 'बाहुबली' कूलर! 170 लीटर वॉटर टैंक के साथ देता है 75 फीट तक हवा, कीमत सिर्फ...

Thomson New Cooler: अगर आप भी इस गर्मी से बचने के लिए कोई दमदार कूलर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बजट की समस्या आ रही है, तो अब आपकी टेंशन दूर होने वाली है. कम बजट में ज्यादा फीचर्स के साथ कूलर लाना वाला ब्रांड Thomson ने भारतीय मार्केट में अपनी नई डेजर्ट एयर कूलर सीरीज लाकर गर्मी को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है.

Thomson के इस सीरीज में यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए Gladiator, Air Commander, Chill Vault और SUV सीरीज के तहत 5 नए मॉडल लॉन्च किए हैं. इन कूलर्स की सबसे बड़ी खास बात इनकी भारी-भरकम एयर डिलीवरी और बड़ा पानी का टैंक है. कूलर का यह रेंज खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो कम बिजली खर्च में एयर कंडीशनर जैसी ठंडक की चाहत रखते हैं.

कितनी है कीमत

बात करें थॉमसन के इन कूलर्स की शुरुआती को आप बहुत ही कम कीमत में इसे खरीद सकते हैं. Thomson के इस सीरीज के कूलर की शुरुआती कीमत ₹4,399 रखी गई है, जो टॉप मॉडल के लिए ₹11,999 तक जाती है. आप इन कूलर को फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं. वहीं 16 से 25 अप्रैल तक चलने वाली फ्लिपकार्ट समर कूलिंग डेज सेल में इन कूलर पर शानदार डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे इनकी कीमत और भी कम हो सकती है.

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कूलर के मॉडल्स और उनके फीचर्स

Gladiator GD95 Smart
Thomson के नई सीरीज का यह सबसे एडवांस मॉडल है जो स्मार्ट रिमोट कंट्रोल फीचर्स के साथ आता है. इसमें 95 लीटर का वॉटर टैंक है और यह 60 फीट दूर तक हवा फेंकने में सक्षम है. इस कूलर को खरीदने के लिए आपको 

9499

 खर्च करना होगा.

SUV1700
थॉमसन के इस सीरीज का यह दूसरा बड़ा मॉडल है. यह कूलर कमर्शियल जगहों के लिए बेस्ट है. इसमें 170 लीटर की बड़ा टैंक दिया गया है और इसका एयर थ्रो 75 फीट तक है. इस सीरीज के कूलर की कीमत 

15499

 से शुरू है.

Chill Vault CV130
प्रीमियम लुक वाले इस कूलर में ग्लास-टॉप फिनिश दी गई है. इसमें आइस चेंबर और जेल पैक जैसी सुविधा मौजूद है, जो टेंपरेचर को तुरंत 5 डिग्री तक कम कर सकता है. इस कूलर की शुरुआत 

12999

 से होती है.

Air Commander AC85 & SUV1200
ये मॉडल्स नार्मल साइज के कमरों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो बिजली की 20% तक बचत करने का दावा करते हैं, साथ ही तेज हवा भी देते हैं. इस कूलर की कीमत का शुरुआत 

8999

 से होती है.

(ये भी पढे़ंः ₹19,999 में 120 इंच का Smart TV! दीवार पर चलेगा Netflix और हॉटस्टार, जानिए फीचर्स)

कूलर की खासियत भी जान लीजिए

हनीकॉम्ब पैड्स के साथ आते हैं ये कूलर, जो बेहतर कूलिंग और लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं.

ये कूलर बिजली कटने पर भी इन्वर्टर पर आसानी से चलेंगे.

ये कूलर कमरे के हर कोने में बराबर हवा पहुंचाते हैं.

(ये भी पढ़ेंः LPG-इंडक्शन छोड़िए...Indian Oil लाया खाना बनाने का नया तरीका! धूप से जलेगा चूल्हा)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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