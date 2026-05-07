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Hindi Newsटेकपुराना TV बदलने का आ गया समय! सिर्फ ₹10,999 में Thomson लाया QLED TV, मिलेंगे महंगे टीवी वाले फीचर्स

पुराना TV बदलने का आ गया समय! सिर्फ ₹10,999 में Thomson लाया QLED TV, मिलेंगे महंगे टीवी वाले फीचर्स

Thomson ने भारत में अपनी नई Google TV 5.0 QLED सीरीज लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत मात्र ₹10,999 है और इसमें 40W साउंड के साथ बेजल-लेस डिजाइन मिलता है. 9 मई से शुरू होने वाली Flipkart Sasa Lele Sale में इन टीवी पर भारी डिस्काउंट और SBI कार्ड ऑफर्स के साथ शानदार बचत करने का मौका मिलेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 07, 2026, 01:54 PM IST
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Thomson ने भारत में अपनी नई Google TV 5.0 QLED सीरीज लॉन्च की है.
Thomson ने भारत में अपनी नई Google TV 5.0 QLED सीरीज लॉन्च की है.

Thomson ने भारत में अपनी नई Google 5.0 QLED TV रेंज लॉन्च कर दी है. कंपनी ने अपनी Phoenix Smart TV पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए नए मॉडल्स पेश किए हैं, जिनका फोकस बेहतर एंटरटेनमेंट, स्मूद परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स पर रखा गया है. यह नई टीवी सीरीज 32 इंच, 40 इंच और 43 इंच स्क्रीन साइज में उपलब्ध होगी. खास बात यह है कि इन स्मार्ट TVs में लेटेस्ट Google TV 5.0 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. कंपनी ने इस नई सीरीज की शुरुआती कीमत सिर्फ 10,999 रुपये रखी है, जिससे यह बजट सेगमेंट में प्रीमियम फीचर्स देने वाली टीवी सीरीज बन सकती है.

कीमत और लॉन्च ऑफर्स

Thomson की नई QLED TV सीरीज को खासतौर पर भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है. 32 इंच मॉडल की कीमत 10,999 रुपये है. वहीं 40 इंच मॉडल 15,999 रुपये और 43 इंच मॉडल 16,999 रुपये में उपलब्ध होगा. लॉन्च ऑफर के तहत SBI कार्ड से खरीदारी करने पर ग्राहकों को 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा. कंपनी ने यह लॉन्च Flipkart की आने वाली Sasa Lele Sale से पहले किया है, जो 9 मई से शुरू होगी.

Flipkart Sale में मिलेंगे बड़े डिस्काउंट

Flipkart Sale के दौरान Thomson अपने कई प्रोडक्ट्स पर भारी छूट देने वाली है. इसमें Smart TVs के साथ कूलर, वॉशिंग मशीन और ऑडियो प्रोडक्ट्स भी शामिल होंगे. सेल में टीवी की शुरुआती कीमत 5,599 रुपये तक जा सकती है, जबकि कूलर 4,399 रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध होंगे. कंपनी का कहना है कि उसका उद्देश्य भारतीय ग्राहकों को कम कीमत में प्रीमियम एंटरटेनमेंट अनुभव देना है. यही वजह है कि कंपनी ने इस नई QLED TV सीरीज को बजट फ्रेंडली प्राइस पर लॉन्च किया है.

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नए TVs में मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स

नई Thomson Google TV 5.0 QLED सीरीज में स्लिम और bezel-less डिजाइन दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है. टीवी में Full HD-ready QLED पैनल मिलता है और इसके साथ 40W ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं. Dolby-ready ऑडियो सपोर्ट की वजह से साउंड क्वालिटी भी बेहतर अनुभव देने का दावा करती है. इन TVs में Netflix, Prime Video और YouTube जैसे लोकप्रिय ऐप्स पहले से इंस्टॉल मिलेंगे. इसके अलावा Google Play Store के जरिए 10,000 से ज्यादा ऐप्स का एक्सेस मिलेगा.

परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी

टीवी में ARM Cortex A55 Quad-Core प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 1GB RAM और 8GB स्टोरेज मिलता है. कंपनी ने Chromecast built-in, Google Assistant Voice Control और Bluetooth 5.0 जैसे फीचर्स भी शामिल किए हैं. फास्ट इंटरनेट और स्मूद स्ट्रीमिंग के लिए इसमें ड्यूल-बैंड Wi-Fi सपोर्ट दिया गया है, जो 2.4GHz और 5GHz दोनों नेटवर्क पर काम करता है. कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, हेडफोन जैक और ऑप्टिकल पोर्ट भी मौजूद हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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