आ गया सबसे सस्ता Thomson 65-inch Smart TV! अंदर लगे हैं बड़े-बड़े स्पीकर्स, कीमत सुनकर झूम उठेंगे आप

THOMSON ने भारत में अपनी नई QLED MEMC 120Hz स्मार्ट टीवी सीरीज लॉन्च कर दी है. यह लाइनअप 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच के साइज में उपलब्ध है. कंपनी का दावा है कि यह सीरीज घर के मनोरंजन को एक नए स्तर पर ले जाएगी, क्योंकि इसमें शानदार पिक्चर क्वालिटी, सिनेमैटिक ऑडियो और स्मार्ट फीचर बेहद किफायती कीमत पर मिलते हैं.

Google TV 5.0 और बेजल-लेस डिजाइन के साथ प्रीमियम अनुभव

नई टीवी सीरीज Google TV 5.0 पर चलती है और इसका AirSlim बेजल-लेस डिजाइन काफी मॉडर्न लुक देता है. टीवी का मुख्य आकर्षण QLED 4K डिस्प्ले है, जो 1.1 बिलियन कलर्स सपोर्ट करता है. इससे दृश्य पहले से कहीं ज्यादा जीवंत, चमकदार और डिटेल्ड दिखते हैं. HDR10+ और Dolby Vision की मौजूदगी टीवी को एक सिनेमा-लाइक अनुभव देती है, जिसमें चमकीले सफेद, गहरे ब्लैक और बेहतरीन कंट्रास्ट मिलता है.

गेमर्स और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए खास फीचर्स

यदि आप गेमिंग या स्पोर्ट्स देखने का शौक रखते हैं, तो यह टीवी आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. इसमें MEMC, VRR और ALLM जैसे फीचर्स हैं, जो स्मूथ मोशन और कम लेटेंसी सुनिश्चित करते हैं. तेजी से बदलते सीन भी बिना ब्लर के दिखते हैं, जिससे गेमिंग और लाइव मैच दोनों का अनुभव बेहतर हो जाता है.

Flipkart पर अत्यंत कम कीमत में उपलब्ध

THOMSON की यह QLED MEMC TV सीरीज 24 नवंबर से सिर्फ Flipkart पर उपलब्ध होगी. कीमतें इस प्रकार हैं:

55 इंच – 31,999 रुपये

65 इंच – 43,999 रुपये

75 इंच – 64,999 रुपये

कंपनी के अनुसार यह कीमतें प्रीमियम टीवी मार्केट को पूरी तरह बदल सकती हैं.

70W स्पीकर और Dolby Atmos के साथ दमदार ऑडियो

ऑडियो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए THOMSON ने इस सीरीज में Dolby Atmos, Dolby Digital Plus और 70W के शक्तिशाली स्टीरियो बॉक्स स्पीकर दिए हैं. चार इन-बिल्ट स्पीकर्स के साथ यह टीवी कमरे को मल्टी-डायमेंशनल साउंड से भर देता है. चाहे मूवी हो, स्पोर्ट्स हो या म्यूजिक — अनुभव काफी प्राकृतिक और इमर्सिव बन जाता है.

वॉइस कंट्रोल और वन-टच कंटेंट एक्सेस

सुविधा बढ़ाने के लिए टीवी में Google Assistant वाला वॉइस-एनेबल्ड रिमोट दिया गया है. यूजर सिर्फ आवाज से टीवी नियंत्रित कर सकते हैं. रिमोट में Netflix, Prime Video, YouTube और एक फेवरेट ऐप के लिए हॉटकी भी हैं, जिससे कंटेंट तुरंत एक्सेस किया जा सकता है.

10,000+ ऐप्स और 5 लाख से ज्यादा शो का मजा

Google TV 5.0 प्लेटफॉर्म के जरिए आपको 10,000 से ज्यादा ऐप्स और 5 लाख से भी ज्यादा टीवी शो व मूवी तक पहुंच मिल जाती है. Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar, Apple TV, Sony LIV, Zee5 और YouTube जैसी लोकप्रिय स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी इसमें मौजूद हैं.