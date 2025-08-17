आप भी करते हैं AI से ट्रिप प्लानिंग? कहीं महंगी न पड़ जाए ये आदत! चौंका देगा ये मामला

AI Trip Planning: अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. अक्सर लोग कहीं घूमने जाने से पहले जहां की जगहों, खाने की चीजों और घूमने के फेमस प्लेस के बारे में जानकारी के लिए इंटरनेट या AI की मदद लेते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. यह आपके लिए मुसीबत की वजह बन सकता है. कुछ ऐसा ही हुआ है स्पैनिश इन्फ्लुएंसर मेरी कैलडास और उनके पार्टनर एलेजांद्रो सिड प्यूर्टो रिको के साथ. दरअसरल स्पैनिश इन्फ्लुएंसर छुट्टियों मनाने के लिए घर से निकले थे लेकिन ट्रिप शुरू होने से पहले कैंसिल हो गई.

जैसे सभी लोग ट्रिप प्लान के लिए इंटरनेट और AI चैटबॉटल की मदद लेते हैं ठीक वैसे ही मेरी कैलडास और उनके पार्टनर एलेजांद्रो सिड प्यूर्टो रिको ने भी मदद ली. उन्होंने पूछा कि क्या स्पेनिश नागरिकों को अमेरिका जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है या नहीं. इस पर AI चैटबॉट ने जवाब दिया, नहीं. इस जवाब को स्पैनिश इन्फ्लुएंसर सही मान लिए, इसलिए उन्होंने इस सवाल के जवाब कहीं और नहीं तलाशे और अपनी फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग करने लगे.

ये सब करने के बाद वो ट्रिप वाले दिन घर से एयरपोर्ट के लिए निकल भी दिए. जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तब ऐसा कुछ हुआ कि वो न सिर्फ हैरान हुआ बल्कि उनकी ट्रिप भी कैंसिल हो गई. दरअसल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें जानकारी हुई कि स्पेनिश पासपोर्ट होने के बावजूद, अमेरिका जाने के लिए उन्हें ESTA नामक ऑनलाइन यात्रा का परमिशन लेनी होती है. बिना इसके एयरलाइन ने उन्हें फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया.

ये भी पढ़ेंः आपका स्मार्टफोन और लैपटॉप हो जाएगा कबाड़! नहीं आएगा किसी काम; AI पर OpenAI CEO सैम ऑल्टमैन का खुलासा

इसके अगले दिन एलेजांद्रो सिड प्यूर्टो रिको ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह परेशान दिख रही थी और एलेजांद्रो उसे सांत्वना दे रहे थे. वीडियो में कहा कि उसने हमेशा रिसर्च की, लेकिन इस बार उसने चैटबॉट की सलाह मान ली. मजाक में उसने कहा कि शायद चैटबॉट उससे बदला ले रहा है क्योंकि वह कभी-कभी उसे बेकार कह देती है.

वीडियो पोस्ट होती ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. इस पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी ट्रिप प्लान केवल एआई के भरोसे पर नहीं करनी चाहिए. कुछ ने यह भी बताया कि चैटबॉट का जवाब पूरी तरह गलत नहीं था, बस अधूरा था.

आंख मूंदकर भरोसा करना सही नहीं

मेरी और एलेजांद्रो के लिए यह एक्सपीरियंस एक कड़ा सबक बना. खूबसूरत बीच और धूप के बजाय, उन्हें एयरपोर्ट पर निराशा मिली. बाकी लोगों के लिए उनकी कहानी यह बताती है कि AI भले ही मददगार हो सकता है, लेकिन नियमों और ट्रिप की जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल साइटों से दोबारा चेक करना चाहिए, ताकि ऐसी गलती फिर कभी न हो.

ये भी पढ़ेंः अब नहाने का झंझट खत्म! वैज्ञानिकों ने बना दी इंसानों की वॉशिंग मशीन, सफाई के साथ थकान भी होगी दूर