आप भी करते हैं AI से ट्रिप प्लानिंग? कहीं महंगी न पड़ जाए ये आदत! चौंका देगा ये मामला
Advertisement
trendingNow12884683
Hindi Newsटेक

आप भी करते हैं AI से ट्रिप प्लानिंग? कहीं महंगी न पड़ जाए ये आदत! चौंका देगा ये मामला

AI या इंटरनेट पर भरोसा करके ट्रिप प्लान करना आम हो गया है, लेकिन यह आदत कभी महंगी पड़ सकती है. कुछ ऐसा ही हुआ है स्पैनिश इन्फ्लुएंसर और उनकी पार्टनर के साथ. AI के भरोसे ट्रिप प्लान करने के कारण उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही कैंसिल हो गई.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आप भी करते हैं AI से ट्रिप प्लानिंग? कहीं महंगी न पड़ जाए ये आदत! चौंका देगा ये मामला

AI Trip Planning: अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. अक्सर लोग कहीं घूमने जाने से पहले जहां की जगहों, खाने की चीजों और घूमने के फेमस प्लेस के बारे में जानकारी के लिए इंटरनेट या AI की मदद लेते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. यह आपके लिए मुसीबत की वजह बन सकता है. कुछ ऐसा ही हुआ है स्पैनिश इन्फ्लुएंसर मेरी कैलडास और उनके पार्टनर एलेजांद्रो सिड प्यूर्टो रिको के साथ. दरअसरल स्पैनिश इन्फ्लुएंसर छुट्टियों मनाने के लिए घर से निकले थे लेकिन ट्रिप शुरू होने से पहले कैंसिल हो गई.

जैसे सभी लोग ट्रिप प्लान के लिए इंटरनेट और AI चैटबॉटल की मदद लेते हैं ठीक वैसे ही मेरी कैलडास और उनके पार्टनर एलेजांद्रो सिड प्यूर्टो रिको ने भी मदद ली. उन्होंने पूछा कि क्या स्पेनिश नागरिकों को अमेरिका जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है या नहीं. इस पर AI चैटबॉट ने जवाब दिया, नहीं. इस जवाब को स्पैनिश  इन्फ्लुएंसर सही मान लिए, इसलिए उन्होंने इस सवाल के जवाब कहीं और नहीं तलाशे और अपनी फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग करने लगे.

ये सब करने के बाद वो ट्रिप वाले दिन घर से एयरपोर्ट के लिए निकल भी दिए. जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तब ऐसा कुछ हुआ कि वो न सिर्फ हैरान हुआ बल्कि उनकी ट्रिप भी कैंसिल हो गई. दरअसल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें जानकारी हुई कि स्पेनिश पासपोर्ट होने के बावजूद, अमेरिका जाने के लिए उन्हें ESTA नामक ऑनलाइन यात्रा का परमिशन लेनी होती है. बिना इसके एयरलाइन ने उन्हें फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया.

ये भी पढ़ेंः आपका स्मार्टफोन और लैपटॉप हो जाएगा कबाड़! नहीं आएगा किसी काम; AI पर OpenAI CEO सैम ऑल्टमैन का खुलासा

इसके अगले दिन एलेजांद्रो सिड प्यूर्टो रिको ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह परेशान दिख रही थी और एलेजांद्रो उसे सांत्वना दे रहे थे. वीडियो में कहा कि उसने हमेशा रिसर्च की, लेकिन इस बार उसने चैटबॉट की सलाह मान ली. मजाक में उसने कहा कि शायद चैटबॉट उससे बदला ले रहा है क्योंकि वह कभी-कभी उसे बेकार कह देती है.

वीडियो पोस्ट होती ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. इस पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी ट्रिप प्लान केवल एआई के भरोसे पर नहीं करनी चाहिए. कुछ ने यह भी बताया कि चैटबॉट का जवाब पूरी तरह गलत नहीं था, बस अधूरा था.

आंख मूंदकर भरोसा करना सही नहीं

मेरी और एलेजांद्रो के लिए यह एक्सपीरियंस एक कड़ा सबक बना. खूबसूरत बीच और धूप के बजाय, उन्हें एयरपोर्ट पर निराशा मिली. बाकी लोगों के लिए उनकी कहानी यह बताती है कि AI भले ही मददगार हो सकता है, लेकिन नियमों और ट्रिप की जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल साइटों से दोबारा चेक करना चाहिए, ताकि ऐसी गलती फिर कभी न हो.

ये भी पढ़ेंः अब नहाने का झंझट खत्म! वैज्ञानिकों ने बना दी इंसानों की वॉशिंग मशीन, सफाई के साथ थकान भी होगी दूर

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AI Trip Planningtrip planning

Trending news

धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
;