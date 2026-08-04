अचानक ठप हो गए हजारों व्हाट्सऐप अकाउंट्स! बिना चेतावनी 24 घंटे के लिए 'अंडर रिव्यू' में डाला, स्क्रीन पर तैरने लगा ये मैसेज

WhatsApp Accounts Under Review News: अगर आप व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने सोमवार को भारत समेत कई देशों के यूजर अकाउंट्स को 24 घंटे के लिए 'अंडर रिव्यू' कैटेगरी में डाल दिया. इसके साथ ही ऐप से जुड़े सभी फीचर्स पर रोक लगा दी. इसके बाद परेशान हुए लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए इस समस्या को उठाया और मेटा कंपनी से इस बारे में स्पष्टीकरण देने की मांग की.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह समय सोमवार रात 8 बजे शुरू हुई, जब मेटा कंपनी से जुड़े इस मैसेजिंग ऐप ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के यह समस्या आनी शुरू हो गई. कई सारे लोगों के मोबाइल फोन स्क्रीन पर व्हाट्सएप की ओर से एक मैसेज प्रसारित हो रहा था. इस मैसेज को देखते ही लोग सकते में आ गए.
मैसेज पर लिखा था, 'आपका अकाउंट अंडर रिव्यू है. आपकी अकाउंट गतिविधियों और डिवाइस की जानकारी की जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हमारी सेवा की शर्तों का पालन करता है. हम आमतौर पर 24 घंटे के भीतर आपको परिणाम की सूचना देंगे.'
इस मैसेज के नीचे, ऐप में अकाउंट से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानने के विकल्प दिख रहे थे. वहां लिखा था कि 'व्हाट्सएप का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें. मार्गदर्शन देखें.' वहां पर चोरी हुए फोन और खातों के बारे में जानने का भी तरीका बताया गया था.
अपना अकाउंट बंद होते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर मेटा कंपनी से शिकायत करनी शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा, 'बिना कोई वजह बताए मेरा व्हाट्सएप अकाउंट डिसेबल कर दिया गया है. मैंने इस बारे में मैंने कंपनी से अपील की है. लेकिन रिव्यू पेज पर सिर्फ एक सामान्य मैसेज दिख रहा है, जिसमें लिखा है कि 24 घंटे के भीतर समीक्षा की जाएगी.'
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैं केवल ऑफिशियल ऐप का ही इस्तेमाल करती हूँ और मेरा काम व्हाट्सएप पर निर्भर है. इसके बावजूद बिना किसी चेतावनी के मेरा व्हाट्सएप अकाउंट अचानक बंद कर दिया गया. कृपया मदद करें. मेरे लिए अकाउंट का चालू होना बहुत जरूरी है.'
इस बारे में पूछे जाने पर व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, 'हम अपनी सेवा का दुरुपयोग करने की कोशिश करने वालों से हमेशा आगे रहने और बाकी यूज़र्स को सुरक्षित रखने के लिए खातों पर प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं. इसके बावजूद कभी-कभी गलतियां हमसे भी हो जाती हैं और सही लोगों के अकाउंट पर एक्शन हो जाता है. अगर ऐसा है तो हम लोगों को जल्द से जल्द दोबारा चैट पर वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे.'