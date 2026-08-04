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अचानक ठप हो गए हजारों व्हाट्सऐप अकाउंट्स! बिना चेतावनी 24 घंटे के लिए 'अंडर रिव्यू' में डाला, स्क्रीन पर तैरने लगा ये मैसेज

WhatsApp Accounts Suspend News: देशभर में हजारों व्हाट्सऐप अकाउंट्स सोमवार रात अचानक ठप हो गए! उन्हें बिना चेतावनी दिए 24 घंटे के लिए 'अंडर रिव्यू' में डाल दिया गया. इसके बाद उनके फोन पर व्हाट्सऐप की ओर से एक मैसेज तैरने लगा, जिस पर खास संदेश लिखा था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 04, 2026, 04:28 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:28 AM IST
अचानक ठप हो गए हजारों व्हाट्सऐप अकाउंट्स! बिना चेतावनी 24 घंटे के लिए 'अंडर रिव्यू' में डाला, स्क्रीन पर तैरने लगा ये मैसेज

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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