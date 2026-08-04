अचानक ठप हो गए हजारों व्हाट्सऐप अकाउंट्स! बिना चेतावनी 24 घंटे के लिए 'अंडर रिव्यू' में डाला, स्क्रीन पर तैरने लगा ये मैसेज

इस बारे में पूछे जाने पर व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, 'हम अपनी सेवा का दुरुपयोग करने की कोशिश करने वालों से हमेशा आगे रहने और बाकी यूज़र्स को सुरक्षित रखने के लिए खातों पर प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं. इसके बावजूद कभी-कभी गलतियां हमसे भी हो जाती हैं और सही लोगों के अकाउंट पर एक्शन हो जाता है. अगर ऐसा है तो हम लोगों को जल्द से जल्द दोबारा चैट पर वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे.'