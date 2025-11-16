Advertisement
Red Fort Blast: Threema का वो डिजिटल सीक्रेट जिसने पुलिस के पसीने छुड़ाए! बिना नंबर-बिना ईमेल, ऐसे रची गई खूनी साजिश!

Red Fort Blast: दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच में नया खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट की योजना बनाने में स्विस मैसेजिंग ऐप Threema का इस्तेमाल किया गया. यह ऐप यूजर्स से न तो मोबाइल नंबर मांगता है और न ही ईमेल जिससे जांच एजेंसियों के लिए संदिग्धों का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया. अब सवाल यह है कि कैसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने रची गई खूनी साजिश को छुपाने में मदद की.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 16, 2025, 06:28 AM IST
Red Fort Blast: दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए हाल ही में कार ब्लास्ट की जांच में नया मोड़ सामने आया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि इस ब्लास्ट की योजना बनाने में एक स्विस मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल हुआ है, जिसका नाम है थ्रीमा (Threema). यह ऐप अपनी एन्क्रिप्शन और प्राइवेसी फीचर्स की वजह से यूजर्स की पहचान छुपाने में माहिर है. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह ऐप क्यों इतना खतरनाक माना जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल अपराधियों ने किया.

दिल्ली के लाल किला के पास हुए भयावह कार धमाके की जांच में एक चौंकाने वाला डिजिटल मोड़ आया है. पुलिस ने इस साजिश में शामिल तीन डॉक्टरों के बीच हुए बातचीत को एक अति-गोपनीय स्विस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म थ्रीमा (Threema) से जोड़ा है.

जांचकर्ताओं के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े आरोपी डॉ. उमर उन नबी, डॉ. मुजम्मिल गनाई और डॉ. शाहीन शाहिद धमाके की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए इसी एन्क्रिप्टेड ऐप का यूज कर रहे थे. जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक थ्रीमा ऐप की हाई लेवल anonymity ने इसे पुलिस की निगरानी से बचने के लिए बेहतरीन टूल बना दिया है.

अब जानिए क्या है यह थ्रीमा ऐप?
थ्रीमा एक स्विस-निर्मित (Swiss-made), भुगतान-आधारित (paid) और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है जिसे स्पेशल प्राइवेसी के लिए डिजाइन किया गया है. यह ऐप साइन अप करने के लिए फोन नंबर या ईमेल ID की मांग नहीं करता है. इसके बजाय यूजर्स को एक जनरेट की गई ID मिलती है जो प्लेटफॉर्म पर उनकी पहचान होती है. यह सुविधा इसे लगभग पूरी तरह से ट्रेस-प्रूफ बना देती है. अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों ने एक प्राइवेट थ्रीमा सर्वर तैयार किया होगा जिससे वे एक पूरी तरह से अलग-थलग वातावरण में फाइलें, नक्शे और निर्देश शेयर कर सकें.

कोई डेटा नहीं
थ्रीमा सभी डेटा को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्ट करता है. मेटाडेटा स्टोर करने से बचता है और यूजर्स को दोनों तरफ से मैसेज को पूरी तरह से डिलीट करने की अनुमति देता है. इसका मतलब है कि फोरेंसिक टीमों के लिए चैट हिस्ट्री या बैकअप को रिकवर करना लगभग असंभव हो जाता है. इस ऐप को खरीदने के लिए यूजर्स स्विट्जरलैंड स्थित इसके ऑफिस में कैश भेज सकते हैं या बिटकॉइन से भी पेमेंट कर सकते हैं जिससे लेन-देन का कोई रिकॉर्ड नहीं बचता.

भारत में थ्रीमा ऐप क्यों है बैन?
भारत सरकार थ्रीमा ऐप को देश में साल 2023 की मई से बैन है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT अधिनियम की धारा 69A के तहत थ्रीमा सहित कई विदेशी मैसेजिंग ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था. सरकार की जांच में पाया गया था कि इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पाकिस्तान स्थित समूहों द्वारा भारत के अंदर के अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करने और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा था.
थ्रीमा, ज़ंगी, ब्रायर, नैंडबॉक्स, सेफस्विस, बीचैट, एलिमेंट, सेकंड लाइन, मीडियाफायर, और IMO जैसे दूसरे ऐप्स के साथ अपने एन्क्रिप्शन-भारी फ्रेमवर्क के कारण देखरेख का प्रतिरोध करता है जिससे यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है.

जांचकर्ता अब यह पता लगा रहे हैं कि आरोपियों ने बैन के बाद भी VPN सर्विस का यूज करके या विदेश यात्रा के दौरान थ्रीमा का इस्तेमाल कैसे किया. लाल किला धमाके की साजिश में थ्रीमा की भूमिका ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक आतंकवाद का डिजिटल मोर्चा उतना ही कठिन और अज्ञात हो गया है जितनी कि उनकी साजिशें.

