गर्मी के बीच इंद्र देवता की एंट्री! बिजली की तलवार के साथ बरसेंगे बादल, घर से निकलने से पहले फोन पर जरूर देख लें ये मैप

भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है और इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. इस अलर्ट के बाद लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि वे अपने स्मार्टफोन से अपने लोकेशन का रियल-टाइम मौसम अपडेट कैसे देख सकते हैं. सही जानकारी होने से आप सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी दिनचर्या को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं.

IMD के अलर्ट में क्या कहा गया है

IMD की ताजा चेतावनी के अनुसार, देश के पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और कुछ दक्षिणी हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि इन इलाकों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का खतरा ज्यादा है, जबकि येलो अलर्ट मध्यम स्तर की मौसम गतिविधियों को दर्शाता है. अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बिजली गिरने, तेज हवाओं और उमस भरे मौसम की चेतावनी भी दी गई है.

IMD वेदर मैप क्या दिखाता है

IMD का वेदर मैप पूरे देश में मौसम की स्थिति को अलग-अलग रंगों के जरिए दिखाता है. ऑरेंज रंग वाले क्षेत्र ज्यादा जोखिम वाले होते हैं, जहां तेज बारिश और तूफान आ सकते हैं. येलो रंग वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहती है. ग्रीन जोन का मतलब होता है कि वहां फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है. पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश के संकेत हैं, जबकि मध्य भारत में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है. दक्षिण भारत में गर्मी और बारिश दोनों तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है.

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किन शहरों पर ज्यादा असर पड़ेगा

पूर्वी भारत के कोलकाता और भुवनेश्वर जैसे शहरों में बारिश होने की संभावना है. वहीं गुवाहाटी और उत्तर-पूर्व के अन्य शहरों में भी मौसम खराब रह सकता है. मध्य भारत में रायपुर और नागपुर में आंधी-तूफान देखने को मिल सकता है. दक्षिण भारत के हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में बारिश के साथ-साथ गर्मी और उमस का असर भी महसूस हो सकता है. मौसम की यह स्थिति लगातार बदलती रहती है, इसलिए अपडेट रहना जरूरी है.

स्मार्टफोन से कैसे चेक करें लाइव मौसम अपडेट

आप अपने स्मार्टफोन से आसानी से मौसम की जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए IMD का Mausam ऐप डाउनलोड करना सबसे आसान तरीका है. ऐप को Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड करें. इंस्टॉल करने के बाद लोकेशन एक्सेस ऑन करें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके. इसके बाद आप अपने शहर का चयन करें या ऑटो-लोकेशन फीचर का इस्तेमाल करें. ऐप में ‘Warnings’ और ‘Nowcast’ सेक्शन में जाकर आप रियल-टाइम अलर्ट देख सकते हैं. इसके अलावा रडार और सैटेलाइट इमेज के जरिए भी मौसम की सटीक जानकारी मिलती है.

Mausam ऐप के फीचर्स

यह ऐप आपको जिले स्तर तक का मौसम पूर्वानुमान देता है. इसमें हर घंटे का अपडेट, बारिश की संभावना, तापमान और गंभीर मौसम की चेतावनी शामिल होती है. साथ ही इसमें रडार इमेज, सैटेलाइट डेटा और तापमान के ट्रेंड्स भी दिखाए जाते हैं. यूजर्स अपने स्मार्टफोन पर ही लोकल वेदर अपडेट और आने वाले दिनों का पूर्वानुमान देख सकते हैं.

मौसम अपडेट ट्रैक करना क्यों जरूरी है

रियल-टाइम मौसम जानकारी से आप अपनी यात्रा की योजना सही तरीके से बना सकते हैं और खराब मौसम से बच सकते हैं. खासकर आंधी-तूफान और बिजली गिरने जैसी स्थिति में सतर्क रहना जरूरी होता है. IMD के अलर्ट को फॉलो करने से आप समय रहते सावधान हो सकते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं.