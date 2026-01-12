मोदी सरकार ने बढ़ाई Apple-Samsung जैसे दिग्गजों की टेंशन! कंपनियों से मांगा सोर्स कोड, जानिए आखिर क्या है मामला?

Smartphone Security: केंद्र सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय भारत में लगातार बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए मोबाइल सिक्योरिटी को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है. इस संबंध में सरकार का कहना है कि लोगों के मोबाइल फोन अधिक सुरक्षित होने चाहिए और किसी का भी व्यक्तिगत डेटा गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए. इसके लिए सरकार एक प्रस्ताव तैयार कर रही है. इस प्रस्ताव के अनुसार स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां सरकार के साथ सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर से जुड़े भी कई बदलाव शेयर करेंगी. कई बड़ी स्मार्टफोन मेन्युफेक्चरिंग कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं.

सरकार यह कदम क्यों उठा रही है?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने नए अपने नियमों में 83 सुरक्षा स्टैंडर्ड सेट किए हैं. इसमें यूजर के डेटा की प्राइवेसी को ध्यान में रखा गया है. सरकार के इन नियमों में कंपनी को सॉफ्टवेयर अपडेट की जानकारी यूजर को पहले देनी होगी. फोन में पहले से आने वाले ऐप्स को डिलीट करने की सुविधा के साथ बैकग्राउंड में कैमरा या माइक्रोफोन के इस्तेमाल को ब्लॉक करने जैसे फीचर देने होंगे. इन नए सेफ्टी फीचर्स को लेकर सरकार का कहना है कि इससे यूजर्स को मैलवेयर और जासूसी जैसे खतरों से बचाया जा सकता है.

क्यों जरूरी है मोबाइल सुरक्षा?

आज के समय में मोबाइल सबके जीवन का अहम हिस्सा बन गया है. लोग अब फोन पर बैंकिंग, फोटो, पासवर्ड और कई निजी जानकारियाँ रखते हैं. ऐसे में अगर मोबाइल सिक्योरिटी कमजोर रहेगी को कोई भी आपका निजी डाटा चुरा सकता है. साइबर अपराधी इसी का फायदा उठाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं. इसी चिंता को देखते हुए सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू की है. सरकार ने साफ कहा है कि वह किसी भी नए नियम को लागू करने से पहले कंपनियों की बातों को जरूर सुनेगी. मोबाइल कंपनियों की वास्तविक परेशानियों पर सरकार गंभीरता से विचार करेंगी.

कंपनियों की क्या चिंता है?

सरकार के इस फैसले का कई स्मार्टफोन कंपनियों ने विरेध किया है. कंपनियों का कहना है कि अगर बहुत सख्त नियम लागू करते हैं तो फोन्स की कीमत बढ़ सकती है और सप्लाई पर असर पड़ सकता है. कुछ कंपनियों का कहना है कि अलग-अलग देशों के नियमों की वजह से उन्हें अलग मॉडल बनाने पड़ेंगे, जिससे फोन्स की लागत बढ़ेगी. कंपनियों की सबसे बड़ी चिंता सरकार की सोर्स कोड तक पहुंच भी है. क्योंकि कंपनियों का मानना है कि सोर्स कोड फोन का सबसे सीक्रेट हिस्सा होता है. कंपनियों का कहना है कि दुनिया के किसी देश में ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है. इंडियन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (MAIT) के अनुसार, इससे कंपनियों की सीक्रेट टेक्नोलॉजी और यूजर की प्राइवेसी दोनों को खतरा हो सकता है. आपको बता दें कि एप्पल कंपनी ने इससे पहले चीन और अमेरिका की ऐसी मांग को खारिज कर दिया था.

दुनिया के सबसे सुरक्षित होंगे भारत में बिकने वाले फोन

अब सरकार और कंपनियों के बीच कई दौर की बैठकें होंगी. मीडिया रिपोर्ट से अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार इन नियमों को कानूनी शक्ल देने की तैयारी कर रही है. सरकार का मानना ​​है कि अगर इस योजना को ठीक से लागू किया जाता है, तो भारत में बिकने वाले मोबाइल फोन दुनिया के सबसे सुरक्षित फोनों में गिने जाएंगे. सरकार के इस कदम से डिजिटल इंडिया को भी नई मजबूती मिलेगी. अगर यूजर्स को ये फीचर्स मिल जाते हैं, तो इसका उनको काफी फायदा हो सकता है. हालांकि, कंपनियों की सोर्स कोड वाली चिंता चर्चा का विषय है.

