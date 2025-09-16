TikTok की वापसी का बन गया Plan! ट्रंप ने तैयार किया ब्लूप्रिंट, अब घुमाएंगे चीन को कॉल

Trending Photos
US China TikTok agreement: अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान आखिरकार एक अहम मोड़ पर पहुंची है. मैड्रिड में दोनों देशों के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार कर लिया है, जिसके तहत शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok को अमेरिकी नियंत्रण में लाया जाएगा. इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को कॉल पर चर्चा करेंगे.
क्यों हुआ यह समझौता?
टिकटॉक अमेरिका में बेहद लोकप्रिय है और इसके करीब 170 मिलियन यूजर्स हैं. अमेरिकी सरकार को आशंका थी कि चीन की कंपनी ByteDance के पास अमेरिकी यूजर्स का डेटा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इसी वजह से अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा था कि TikTok को किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दिया जाए या फिर उसे बंद कर दिया जाए.
डेडलाइन ने बढ़ाया दबाव
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि 17 सितंबर की डेडलाइन ने चीनी अधिकारियों पर दबाव डाला, जिसके चलते वे समझौते पर राजी हुए. हालांकि, बेसेंट ने यह भी कहा कि इस डेडलाइन को 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है ताकि डील को फाइनल रूप दिया जा सके.
ट्रंप और शी की कॉल पर मुहर लगेगी
डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा कि वे शुक्रवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे और तभी इस डील की पुष्टि हो पाएगी. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब दोनों देशों ने कहा हो कि वे TikTok पर डील के करीब हैं. इससे पहले मार्च 2025 में भी ऐसी घोषणा हुई थी, लेकिन वह डील आगे नहीं बढ़ पाई थी.
अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी
2024 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास किया था, जिसमें कहा गया था कि TikTok को अमेरिका में काम करने के लिए अपनी ओनरशिप बदलनी होगी. इसका कारण था कि चीन अमेरिकी यूजर्स का डेटा जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है. इसलिए अब इस डील को लागू करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी भी जरूरी होगी.
ByteDance की तकनीक पर क्या होगा?
फिलहाल यह साफ नहीं है कि ByteDance अपनी तकनीक और एल्गोरिद्म भी अमेरिकी कंपनी को ट्रांसफर करेगी या नहीं. चीनी अधिकारियों ने कहा कि यह डील शायद केवल लाइसेंसिंग राइट्स तक सीमित रहे. इसका मतलब है कि ऐप अमेरिकी नियंत्रण में होगा, लेकिन तकनीक चीन के पास रह सकती है.
ट्रेड वॉर के बीच समझौता
टिकटॉक पर यह डील ऐसे समय आई है जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं और हाई-टेक प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई है. यहां तक कि चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी. इस बीच मैड्रिड में हुई बैठक ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को थोड़ा आसान बनाया है.
आगे क्या?
ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए बीजिंग जा सकते हैं. हालांकि, यह तभी संभव होगा जब TikTok पर समझौता पक्का हो जाए. आने वाले दिनों में इस डील पर नजर पूरी दुनिया की होगी, क्योंकि यह न केवल अमेरिका और चीन के रिश्तों को बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट को भी प्रभावित करेगी.
Q1: अमेरिका और चीन के बीच TikTok पर डील क्यों जरूरी है?
क्योंकि अमेरिका को डर है कि चीनी कंपनी ByteDance अमेरिकी यूजर्स का डेटा चीन सरकार को दे सकती है.
Q2: TikTok के कितने यूजर्स अमेरिका में हैं?
लगभग 170 मिलियन.
Q3: क्या यह डील पहले भी हो चुकी है?
मार्च 2025 में ऐसी घोषणा हुई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई.
Q4: क्या अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है?
हां, 2024 के कानून के मुताबिक यह डील कांग्रेस की मंजूरी के बिना लागू नहीं होगी.