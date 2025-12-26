BAN से बचा... लेकिन नए पचड़े में फंसा TikTok! डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीन ने रखी ये शर्त, बोले- US मार्केट में...

TikTok भले ही अमेरिका में पूरी तरह बैन होने से फिलहाल बच गया हो, लेकिन उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं. हाल ही में TikTok के CEO शौ ज़ी च्यू ने घोषणा की कि कंपनी ने अमेरिका में अपने ऑपरेशंस को अमेरिकी निवेशकों के साथ एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी में बदलने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते साइन कर लिए हैं. यह डील 22 जनवरी को पूरी होने वाली है और इसे अमेरिका में TikTok पर लगने वाले संभावित बैन से बचने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके बावजूद TikTok के एल्गोरिदम और डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं.

US सरकार और TikTok के बीच पुराना विवाद

दरअसल, साल 2024 में अमेरिकी कांग्रेस ने TikTok पर देशव्यापी बैन को मंजूरी दे दी थी. शर्त यह रखी गई थी कि अगर ByteDance ने 19 जनवरी 2025 तक TikTok में अपनी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी नहीं बेची, तो ऐप पर बैन लग जाएगा. इसके बाद व्हाइट हाउस लौटने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डेडलाइन को अब तक पांच बार बढ़ाया है. सबसे हालिया विस्तार के तहत अब यह समयसीमा 23 जनवरी 2026 तक कर दी गई है. इससे TikTok को राहत तो मिली, लेकिन अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है.

TikTok डील पर चीन की प्रतिक्रिया

अब इस पूरे मामले में चीन सरकार की भी एंट्री हो गई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के वाणिज्य मंत्रालय की प्रवक्ता हे योंगकियान ने TikTok की अमेरिकी यूनिट के हस्तांतरण पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि चीन सरकार चाहती है कि कंपनियां ऐसे समाधान निकालें जो चीन के कानूनों और नियमों के अनुरूप हों और सभी पक्षों के हितों का संतुलन बनाए रखें. साथ ही, चीन ने अमेरिका से यह उम्मीद जताई है कि वह निष्पक्ष, खुला, पारदर्शी और भेदभाव रहित कारोबारी माहौल उपलब्ध कराए, ताकि अमेरिकी बाजार में चीनी कंपनियां स्थिर और लगातार काम कर सकें.

अमेरिकी निवेशकों के साथ TikTok की डील

पिछले हफ्ते TikTok की चीनी पैरेंट कंपनी ByteDance ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी निवेशकों के एक समूह के साथ समझौता किया. इस डील के तहत TikTok के अमेरिकी ऑपरेशंस का नियंत्रण एक नए समूह को सौंपा जाएगा, जिसमें Oracle जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनी भी शामिल है. यह कदम TikTok को अमेरिका में बैन से बचाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

नई जॉइंट वेंचर कंपनी का ढांचा

नई व्यवस्था के अनुसार, अमेरिकी और सहयोगी निवेशकों का एक कंसोर्टियम TikTok की अमेरिकी इकाई में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगा. इसमें Oracle, Silver Lake और अबू धाबी की MGX जैसी कंपनियां शामिल हैं. ByteDance के मौजूदा निवेशकों से जुड़ी कंपनियों के पास 30.1 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जबकि ByteDance खुद 19.9 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखेगी. इस नई कंपनी का नाम TikTok USDS Joint Venture LLC रखा गया है, जो 22 जनवरी से प्रभावी होगी.

डेटा सुरक्षा और एल्गोरिदम पर फोकस

TikTok के CEO शौ ज़ी च्यू ने एक इंटरनल मेमो में कहा कि यह डील अमेरिका में TikTok के 170 मिलियन यूज़र्स के भविष्य को सुरक्षित करती है और बैन के खतरे को टालती है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई अमेरिकी जॉइंट वेंचर कंपनी यूज़र डेटा की सुरक्षा, एल्गोरिदम की सुरक्षा, कंटेंट मॉडरेशन और सॉफ्टवेयर से जुड़ी ज़िम्मेदारियों को संभालेगी. इसके अलावा, अमेरिकी यूज़र्स के डेटा और कंटेंट की सुरक्षा को लेकर आश्वासन देने का पूरा अधिकार भी इसी इकाई के पास होगा.

आगे क्या होगा TikTok का भविष्य

हालांकि TikTok ने फिलहाल राहत की सांस ली है, लेकिन एल्गोरिदम और डेटा कंट्रोल को लेकर अमेरिका और चीन के बीच खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह जॉइंट वेंचर मॉडल TikTok को लंबे समय तक अमेरिका में स्थिरता दिला पाएगा या फिर नए विवाद सामने आएंगे.