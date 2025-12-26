Advertisement
trendingNow13053750
Hindi NewsटेकBAN से बचा... लेकिन नए पचड़े में फंसा TikTok! डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीन ने रखी ये शर्त, बोले- US मार्केट में...

BAN से बचा... लेकिन नए पचड़े में फंसा TikTok! डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीन ने रखी ये शर्त, बोले- US मार्केट में...

चीन के वाणिज्य मंत्रालय की प्रवक्ता हे योंगकियान ने TikTok की अमेरिकी यूनिट के हस्तांतरण पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि चीन सरकार चाहती है कि कंपनियां ऐसे समाधान निकालें जो चीन के कानूनों और नियमों के अनुरूप हों और सभी पक्षों के हितों का संतुलन बनाए रखें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BAN से बचा... लेकिन नए पचड़े में फंसा TikTok! डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीन ने रखी ये शर्त, बोले- US मार्केट में...

TikTok भले ही अमेरिका में पूरी तरह बैन होने से फिलहाल बच गया हो, लेकिन उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं. हाल ही में TikTok के CEO शौ ज़ी च्यू ने घोषणा की कि कंपनी ने अमेरिका में अपने ऑपरेशंस को अमेरिकी निवेशकों के साथ एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी में बदलने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते साइन कर लिए हैं. यह डील 22 जनवरी को पूरी होने वाली है और इसे अमेरिका में TikTok पर लगने वाले संभावित बैन से बचने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके बावजूद TikTok के एल्गोरिदम और डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं.

US सरकार और TikTok के बीच पुराना विवाद
दरअसल, साल 2024 में अमेरिकी कांग्रेस ने TikTok पर देशव्यापी बैन को मंजूरी दे दी थी. शर्त यह रखी गई थी कि अगर ByteDance ने 19 जनवरी 2025 तक TikTok में अपनी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी नहीं बेची, तो ऐप पर बैन लग जाएगा. इसके बाद व्हाइट हाउस लौटने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डेडलाइन को अब तक पांच बार बढ़ाया है. सबसे हालिया विस्तार के तहत अब यह समयसीमा 23 जनवरी 2026 तक कर दी गई है. इससे TikTok को राहत तो मिली, लेकिन अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है.

TikTok डील पर चीन की प्रतिक्रिया
अब इस पूरे मामले में चीन सरकार की भी एंट्री हो गई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के वाणिज्य मंत्रालय की प्रवक्ता हे योंगकियान ने TikTok की अमेरिकी यूनिट के हस्तांतरण पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि चीन सरकार चाहती है कि कंपनियां ऐसे समाधान निकालें जो चीन के कानूनों और नियमों के अनुरूप हों और सभी पक्षों के हितों का संतुलन बनाए रखें. साथ ही, चीन ने अमेरिका से यह उम्मीद जताई है कि वह निष्पक्ष, खुला, पारदर्शी और भेदभाव रहित कारोबारी माहौल उपलब्ध कराए, ताकि अमेरिकी बाजार में चीनी कंपनियां स्थिर और लगातार काम कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी निवेशकों के साथ TikTok की डील
पिछले हफ्ते TikTok की चीनी पैरेंट कंपनी ByteDance ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी निवेशकों के एक समूह के साथ समझौता किया. इस डील के तहत TikTok के अमेरिकी ऑपरेशंस का नियंत्रण एक नए समूह को सौंपा जाएगा, जिसमें Oracle जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनी भी शामिल है. यह कदम TikTok को अमेरिका में बैन से बचाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

नई जॉइंट वेंचर कंपनी का ढांचा
नई व्यवस्था के अनुसार, अमेरिकी और सहयोगी निवेशकों का एक कंसोर्टियम TikTok की अमेरिकी इकाई में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगा. इसमें Oracle, Silver Lake और अबू धाबी की MGX जैसी कंपनियां शामिल हैं. ByteDance के मौजूदा निवेशकों से जुड़ी कंपनियों के पास 30.1 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जबकि ByteDance खुद 19.9 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखेगी. इस नई कंपनी का नाम TikTok USDS Joint Venture LLC रखा गया है, जो 22 जनवरी से प्रभावी होगी.

डेटा सुरक्षा और एल्गोरिदम पर फोकस
TikTok के CEO शौ ज़ी च्यू ने एक इंटरनल मेमो में कहा कि यह डील अमेरिका में TikTok के 170 मिलियन यूज़र्स के भविष्य को सुरक्षित करती है और बैन के खतरे को टालती है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई अमेरिकी जॉइंट वेंचर कंपनी यूज़र डेटा की सुरक्षा, एल्गोरिदम की सुरक्षा, कंटेंट मॉडरेशन और सॉफ्टवेयर से जुड़ी ज़िम्मेदारियों को संभालेगी. इसके अलावा, अमेरिकी यूज़र्स के डेटा और कंटेंट की सुरक्षा को लेकर आश्वासन देने का पूरा अधिकार भी इसी इकाई के पास होगा.

आगे क्या होगा TikTok का भविष्य
हालांकि TikTok ने फिलहाल राहत की सांस ली है, लेकिन एल्गोरिदम और डेटा कंट्रोल को लेकर अमेरिका और चीन के बीच खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह जॉइंट वेंचर मॉडल TikTok को लंबे समय तक अमेरिका में स्थिरता दिला पाएगा या फिर नए विवाद सामने आएंगे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

TikTokTikTok USTikTok Oracle deal

Trending news

हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना