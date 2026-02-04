Advertisement
TikTok डिलीट करने की मची होड़; क्या आपके बैंक अकाउंट और गैलरी तक पहुंच रहा है चीन? पीछे है 'खतरनाक' खेल

ऐप को अचानक काफी ज्यादा लोग अपने फोन से डिलीट करने लगे हैं. खासतौर पर अमेरिका में इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है. यूजर्स के बीच डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है और कई लोग नई शर्तों को स्वीकार करने के बजाय ऐप हटाने का फैसला कर रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:46 AM IST
टिकटॉक (TikTok) ने जनवरी के आखिर में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की थी, लेकिन इसके बाद कंपनी को एक बड़ा झटका देखने को मिल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप को अचानक काफी ज्यादा लोग अपने फोन से डिलीट करने लगे हैं. खासतौर पर अमेरिका में इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है. यूजर्स के बीच डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है और कई लोग नई शर्तों को स्वीकार करने के बजाय ऐप हटाने का फैसला कर रहे हैं. यह ट्रेंड दिखाता है कि लोग अब अपनी पर्सनल जानकारी को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं.

अनइंस्टॉल में अचानक तेज उछाल
ऐप इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म Sensor Tower के डेटा के अनुसार, नई पॉलिसी लागू होने के तुरंत बाद अमेरिका में TikTok के अनइंस्टॉल सामान्य स्तर से लगभग 2 से 5 गुना तक बढ़ गए. यानी जितने लोग पहले रोजाना ऐप हटाते थे, अब उससे कई गुना ज्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं. हालांकि, TikTok के डेली एक्टिव यूजर्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन अनइंस्टॉल का बढ़ता ट्रेंड साफ बताता है कि एक बड़ा वर्ग नई शर्तों से असहज महसूस कर रहा है और ऐप छोड़ने का विकल्प चुन रहा है.

अपडेटेड पॉलिसी में क्या बदला
नई प्राइवेसी पॉलिसी में TikTok ने साफ और आसान भाषा में बताया है कि वह किस तरह का डेटा इकट्ठा करता है. इसमें डिवाइस और नेटवर्क की जानकारी, यूजर की गतिविधियां, व्यवहार से जुड़े संकेत और उनकी रुचियों का अनुमान शामिल है. इन जानकारियों का इस्तेमाल कंटेंट रिकमेंडेशन और विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है. हालांकि, यह डेटा कलेक्शन पहले से हो रहा था, लेकिन नई भाषा में इसे ज्यादा स्पष्ट कर दिया गया है. जब यूजर्स ने पॉलिसी पढ़ी, तो उन्हें पहली बार विस्तार से समझ आया कि उनका कितना डेटा ट्रैक किया जा रहा है. यही स्पष्टता कई लोगों के लिए चिंता की वजह बन गई.

ByteDance से जुड़ी चिंताएं फिर बढ़ीं
पॉलिसी में यह भी बताया गया है कि यूजर डेटा TikTok की कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के अंदर शेयर किया जा सकता है, जिसमें उसकी पैरेंट कंपनी ByteDance भी शामिल है. यह डेटा सुरक्षा, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कुछ यूजर्स के लिए यह जानकारी फिर से पुराने डर को जगा रही है. उन्हें लगता है कि उनका डेटा किसके पास जा रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे होगा, इस पर पूरी पारदर्शिता नहीं है. इसी वजह से भरोसे की कमी बढ़ी है.

अभी क्यों बढ़ा रिएक्शन
प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल समस्या नई परमिशन नहीं, बल्कि बढ़ती जागरूकता है. पहले लोग शर्तें पढ़े बिना ‘Accept’ कर देते थे, लेकिन अब वे ज्यादा सतर्क हो गए हैं. जब उन्हें साफ-साफ दिखा कि कौन सा डेटा लिया जा रहा है, तो उन्होंने दोबारा सोचने का फैसला किया. इसके अलावा, अमेरिका में TikTok पहले से ही डेटा सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जांच का सामना कर रहा है. ऐसे माहौल में पॉलिसी अपडेट ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे वीडियो और पोस्ट भी तेजी से वायरल हुए, जिनमें पॉलिसी की शर्तें समझाई गईं. इससे ज्यादा लोगों ने ऐप रिव्यू किया और कुछ ने डिलीट भी कर दिया.

TikTok का जवाब और आगे की तस्वीर
TikTok का कहना है कि यह अपडेट सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है और इसमें कोई नया डेटा कलेक्शन शामिल नहीं किया गया है. कंपनी का दावा है कि यूजर डेटा कानूनी और तकनीकी सुरक्षा उपायों से सुरक्षित रखा जाता है और इसे थर्ड पार्टी को बेचा नहीं जाता. फिलहाल, यह अनइंस्टॉल ट्रेंड भरोसे की कमी को दिखाता है, न कि यूजर बेस में तुरंत गिरावट को. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि TikTok किस तरह यूजर्स का भरोसा दोबारा जीतता है और उनकी प्राइवेसी चिंताओं को दूर करता है. अगर कंपनी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई, तो यह ट्रेंड लंबी अवधि तक जारी रह सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

