TikTok ने भारत में निकाली नौकरियां! linkedin पोस्ट ने बढ़ा दिया सस्पेंस, देखकर झूम उठे 'छपरी'

TikTok job alert: TikTok को भारत में बैन हुए चार साल से ज्यादा हो चुके हैं. जून 2020 में जब भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी, तो उनमें से एक सबसे चर्चित ऐप TikTok भी था. उस समय भारत में इसके करीब 200 मिलियन यानी 20 करोड़ यूजर्स थे. TikTok ने लाखों कंटेंट क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म दिया था, लेकिन चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ने के बाद सरकार ने इसे डेटा सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा बताते हुए बैन कर दिया.

TikTok ने निकाली नौकरी की भर्तियां

हाल ही में TikTok ने भारत में अपने गुरुग्राम ऑफिस के लिए दो नई भर्तियों का ऐलान किया है. LinkedIn पर कंपनी ने दो जॉब प्रोफाइल पोस्ट की हैं –

1. Content Moderator (Bengali Speaker) – Trust and Safety

2. Wellbeing Partnership and Operations Lead – Trust and Safety

इन जॉब पोस्टिंग्स के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या TikTok इंडिया में वापसी करने वाला है. खासकर इसलिए क्योंकि कुछ हफ्ते पहले TikTok इंडिया की वेबसाइट भी दोबारा एक्सेसिबल हो गई थी.

सरकार ने क्या कहा?

हालांकि, भारतीय सरकार ने इस तरह की किसी भी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है.आईटी मिनिस्ट्री के मुताबिक –“भारत सरकार ने TikTok को अनब्लॉक करने का कोई आदेश नहीं दिया है. ऐसी सभी खबरें झूठी और भ्रामक हैं.” यानी, फिलहाल ऐप Google Play Store और Apple App Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है.

बैन का कारण क्या था?

2020 में जब TikTok और अन्य चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई, तो इसके पीछे सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को सबसे बड़ा कारण बताया.

• रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कई ऐप्स यूजर की लोकेशन और पर्सनल डेटा चीन के सर्वर्स पर भेज रहे थे.

• कुछ ऐप्स को आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने का भी दोषी पाया गया.

• TikTok समेत इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा माना गया.

बैन के पीछे भू-राजनीतिक वजह

TikTok पर बैन सिर्फ डेटा सुरक्षा की वजह से नहीं था. जून 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे. उस समय तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह और गृह सचिव अजय भल्ला की सिफारिश पर आईटी मंत्रालय ने औपचारिक आदेश जारी किया.

क्या TikTok सच में लौटेगा?

TikTok की जॉब पोस्टिंग और वेबसाइट एक्टिव होने से ये कयास जरूर लग रहे हैं कि कंपनी इंडिया वापसी की तैयारी कर रही है. लेकिन सरकार की आधिकारिक स्थिति बिल्कुल साफ है – TikTok अब भी भारत में बैन है और इसे अनब्लॉक करने की कोई योजना नहीं है. हालांकि, टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भविष्य में TikTok डेटा स्टोरेज और सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को भरोसा दिलाने में सफल होता है, तो संभव है कि कंपनी वापसी की कोशिश करे. फिलहाल यह सिर्फ अटकलें हैं.

आ रहे ऐसे रिएक्शन्स

सोशल मीडिया पर TikTok की भर्ती की खबर को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. प्लेटफॉर्म X पर कई यूजर्स ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि अब लोग फिर से रिंग लाइट निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे. वहीं कुछ यूजर्स ने इसका विरोध किया और कहा कि TikTok अगर वापस आया तो यह भारतीय युवाओं को गलत दिशा में ले जाएगा. दूसरी तरफ कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या TikTok भारत में इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसी बड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच सफल हो पाएगा या नहीं. कई यूजर्स ने इसे कंपनी की बैकएंड ऑपरेशंस को मज़बूत करने की रणनीति बताया, जबकि कुछ ने कहा कि जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर बैन हटाने का ऐलान नहीं करती, तब तक TikTok की वापसी महज़ अटकलों तक ही सीमित है.

FAQ

Q1. क्या भारत सरकार ने TikTok पर से बैन हटा दिया है?

नहीं, सरकार ने साफ कहा है कि TikTok अभी भी बैन है.

Q2. TikTok ने भारत में नौकरी क्यों निकाली है?

कंपनी ने LinkedIn पर भर्तियां निकाली हैं, लेकिन इसका मतलब TikTok की वापसी नहीं है.

Q3. TikTok कब बैन हुआ था?

TikTok जून 2020 में अन्य 58 चीनी ऐप्स के साथ बैन हुआ था.

Q4. TikTok के कितने यूजर्स थे भारत में?

बैन से पहले भारत में TikTok के लगभग 200 मिलियन (20 करोड़) यूजर्स थे.

Q5. क्या TikTok भविष्य में इंडिया लौट सकता है?

संभव है, लेकिन इसके लिए कंपनी को सरकार की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को मानना होगा.