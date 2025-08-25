TikTok की भारत की वापसी छोड़िए... इस देश में लपक कर छंटनियां कर रही कंपनी, मच गई हाय तौबा
Advertisement
trendingNow12895392
Hindi Newsटेक

TikTok की भारत की वापसी छोड़िए... इस देश में लपक कर छंटनियां कर रही कंपनी, मच गई हाय तौबा

TikTok Layoffs Explained: कुछ समय पहले ही भारत में टिकटॉक ट्रेंड में था. खबर थी कि भारत में टिकटॉक की वेबसाइट खुल रही है. लोग संकेत लगाने लगे कि भारत में टिकटॉक की वापसी हो रही है. लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि टिकटॉक भारत में फिलहाल बैन है. अब कंपनी यूके में बंपर छंटनियां कर रही है. जानिए क्यों...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TikTok की भारत की वापसी छोड़िए... इस देश में लपक कर छंटनियां कर रही कंपनी, मच गई हाय तौबा

TikTok layoffs UK 2025: चीन का पॉपुलर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म TikTok, जिसने दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स के बीच पहचान बनाई (लेकिन भारत में यह ऐप बैन है), अब अपने कर्मचारियों के लिए चिंता की वजह बन गया है. Financial Times की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने लंदन ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिवीजन में काम कर रहे कर्मचारियों को ईमेल भेजकर संभावित नौकरी कटौती की जानकारी दी है. यह ईमेल 22 अगस्त (शुक्रवार) को भेजा गया, जिसमें लिखा था कि अब लंदन से कंटेंट मॉडरेशन और क्वालिटी एश्योरेंस का काम नहीं होगा.

लंदन और एशिया में कटेंगे सैकड़ों जॉब्स
TikTok के ब्रिटेन में अभी करीब 2,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं. लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि इनमें से कई सौ नौकरियां खत्म हो सकती हैं. सिर्फ यूके ही नहीं, बल्कि साउथ और साउथईस्ट एशिया में भी कर्मचारियों की छंटनी होगी. कंपनी ने इसके लिए टाउन-हॉल मीटिंग भी की, जिसमें कर्मचारियों को आगे की योजना बताई गई.

Online Safety Act और TikTok पर असर
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन में Online Safety Act 2023 लागू हो चुका है. इस कानून के तहत TikTok, Facebook, YouTube और X जैसी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे ऑनलाइन सुरक्षित रहें, गैर-कानूनी कंटेंट हटाया जाए और हानिकारक सामग्री को कंट्रोल किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन यह कानून विवादों में भी रहा है.
• करीब 4.68 लाख लोगों ने इसकी वापसी की मांग करते हुए पेटिशन साइन किया.
• उनका कहना है कि इससे अत्यधिक सेंसरशिप बढ़ेगी और फ्री स्पीच पर असर पड़ेगा.
• कानून के तहत सख्त उम्र सत्यापन (age verification) की शर्त है, जिसमें एडल्ट कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूजर्स को पर्सनल डेटा अपलोड करना होगा.

हालांकि विरोध के बावजूद, यूके सरकार और रेगुलेटर Ofcom इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

AI मॉडरेशन पर TikTok का भरोसा
TikTok का कहना है कि यह फैसला एक ग्लोबल रीऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है. कंपनी का मानना है कि AI और बड़े भाषा मॉडल्स (Large Language Models) की मदद से कंटेंट मॉडरेशन और ज्यादा तेज और इफिशिएंट हो सकता है. कंपनी ने स्टाफ को भेजे ईमेल में लिखा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण अब लंदन से यह काम शिफ्ट किया जा रहा है. साथ ही, TikTok अब मशीन लर्निंग टूल्स भी ला रहा है जो यूजर की ऑनलाइन एक्टिविटी देखकर उनकी उम्र का अनुमान (age assurance) लगा सकते हैं. हालांकि, अभी तक रेगुलेटर्स ने इन्हें मंजूरी नहीं दी है.

एक्सपर्ट्स की चेतावनी
विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ AI पर भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है.
• इससे कॉन्टेंट मॉडरेशन की सटीकता घट सकती है.
• संस्कृति और स्थानीय संदर्भ को समझने में दिक्कत आ सकती है.
• कई बार AI हानिकारक या संवेदनशील कंटेंट को सही तरीके से पहचान नहीं पाता.

इसलिए आलोचकों का कहना है कि मानव मॉडरेटर अभी भी जरूरी हैं, ताकि कंटेंट को सुरक्षित, निष्पक्ष और संदर्भ-आधारित तरीके से मॉनिटर किया जा सके.

FAQs

Q1. TikTok में नौकरी कटौती क्यों हो रही है?
कंपनी अब कंटेंट मॉडरेशन का काम लंदन से हटाकर AI और अन्य जगहों पर शिफ्ट कर रही है.

Q2. कितने लोगों की नौकरी जाएगी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैकड़ों नौकरियां यूके और साउथ-ईस्ट एशिया दोनों जगहों पर प्रभावित होंगी.

Q3. Online Safety Act क्या है?
यह ब्रिटेन का नया कानून है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की सुरक्षा और हानिकारक कंटेंट हटाने की जिम्मेदारी दी गई है.

Q4. क्या TikTok अब सिर्फ AI पर निर्भर करेगा?
TikTok AI को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मानव मॉडरेटर की भूमिका अभी भी अहम है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

TikTok

Trending news

नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
Kolkata Law Student Gang Rape
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
;