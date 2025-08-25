TikTok की भारत की वापसी छोड़िए... इस देश में लपक कर छंटनियां कर रही कंपनी, मच गई हाय तौबा

TikTok layoffs UK 2025: चीन का पॉपुलर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म TikTok, जिसने दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स के बीच पहचान बनाई (लेकिन भारत में यह ऐप बैन है), अब अपने कर्मचारियों के लिए चिंता की वजह बन गया है. Financial Times की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने लंदन ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिवीजन में काम कर रहे कर्मचारियों को ईमेल भेजकर संभावित नौकरी कटौती की जानकारी दी है. यह ईमेल 22 अगस्त (शुक्रवार) को भेजा गया, जिसमें लिखा था कि अब लंदन से कंटेंट मॉडरेशन और क्वालिटी एश्योरेंस का काम नहीं होगा.

लंदन और एशिया में कटेंगे सैकड़ों जॉब्स

TikTok के ब्रिटेन में अभी करीब 2,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं. लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि इनमें से कई सौ नौकरियां खत्म हो सकती हैं. सिर्फ यूके ही नहीं, बल्कि साउथ और साउथईस्ट एशिया में भी कर्मचारियों की छंटनी होगी. कंपनी ने इसके लिए टाउन-हॉल मीटिंग भी की, जिसमें कर्मचारियों को आगे की योजना बताई गई.

Online Safety Act और TikTok पर असर

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन में Online Safety Act 2023 लागू हो चुका है. इस कानून के तहत TikTok, Facebook, YouTube और X जैसी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे ऑनलाइन सुरक्षित रहें, गैर-कानूनी कंटेंट हटाया जाए और हानिकारक सामग्री को कंट्रोल किया जाए.

लेकिन यह कानून विवादों में भी रहा है.

• करीब 4.68 लाख लोगों ने इसकी वापसी की मांग करते हुए पेटिशन साइन किया.

• उनका कहना है कि इससे अत्यधिक सेंसरशिप बढ़ेगी और फ्री स्पीच पर असर पड़ेगा.

• कानून के तहत सख्त उम्र सत्यापन (age verification) की शर्त है, जिसमें एडल्ट कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूजर्स को पर्सनल डेटा अपलोड करना होगा.

हालांकि विरोध के बावजूद, यूके सरकार और रेगुलेटर Ofcom इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

AI मॉडरेशन पर TikTok का भरोसा

TikTok का कहना है कि यह फैसला एक ग्लोबल रीऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है. कंपनी का मानना है कि AI और बड़े भाषा मॉडल्स (Large Language Models) की मदद से कंटेंट मॉडरेशन और ज्यादा तेज और इफिशिएंट हो सकता है. कंपनी ने स्टाफ को भेजे ईमेल में लिखा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण अब लंदन से यह काम शिफ्ट किया जा रहा है. साथ ही, TikTok अब मशीन लर्निंग टूल्स भी ला रहा है जो यूजर की ऑनलाइन एक्टिविटी देखकर उनकी उम्र का अनुमान (age assurance) लगा सकते हैं. हालांकि, अभी तक रेगुलेटर्स ने इन्हें मंजूरी नहीं दी है.

एक्सपर्ट्स की चेतावनी

विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ AI पर भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है.

• इससे कॉन्टेंट मॉडरेशन की सटीकता घट सकती है.

• संस्कृति और स्थानीय संदर्भ को समझने में दिक्कत आ सकती है.

• कई बार AI हानिकारक या संवेदनशील कंटेंट को सही तरीके से पहचान नहीं पाता.

इसलिए आलोचकों का कहना है कि मानव मॉडरेटर अभी भी जरूरी हैं, ताकि कंटेंट को सुरक्षित, निष्पक्ष और संदर्भ-आधारित तरीके से मॉनिटर किया जा सके.

FAQs

Q1. TikTok में नौकरी कटौती क्यों हो रही है?

कंपनी अब कंटेंट मॉडरेशन का काम लंदन से हटाकर AI और अन्य जगहों पर शिफ्ट कर रही है.

Q2. कितने लोगों की नौकरी जाएगी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैकड़ों नौकरियां यूके और साउथ-ईस्ट एशिया दोनों जगहों पर प्रभावित होंगी.

Q3. Online Safety Act क्या है?

यह ब्रिटेन का नया कानून है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की सुरक्षा और हानिकारक कंटेंट हटाने की जिम्मेदारी दी गई है.

Q4. क्या TikTok अब सिर्फ AI पर निर्भर करेगा?

TikTok AI को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मानव मॉडरेटर की भूमिका अभी भी अहम है.