TikTok बनाने वाली कंपनी ने बनाया AI फोन, खुद करेगा टिकट बुक, उठाएगा फोन कॉल, लेकिन मचा गया बवाल

साल 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ चैटिंग या सवाल-जवाब तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह आपके स्मार्टफोन को भी खुद चलाने लगा है. चीन में TikTok की पैरेंट कंपनी ByteDance ने एक ऐसा स्मार्टफोन दिखाया, जिसने लोगों को चौंका दिया. Nubia M153 नाम की इस डिवाइस में कंपनी ने अपना Doubao AI एजेंट डाला था, जो खुद स्क्रीन देख सकता था, ऐप्स खोल सकता था, बटन टैप कर सकता था, कॉल कर सकता था, मैसेज भेज सकता था और यहां तक कि टिकट भी बुक कर सकता था. इसे देखकर ऐसा लगा कि भविष्य आपके हाथ में आ चुका है. लेकिन इसी बीच अचानक प्राइवेसी को लेकर डर फैल गया.

वायरल डेमो के बाद बढ़ी चिंता

जब चीन के शेनझेन के उद्यमी टेलर ओगन द्वारा किए गए इस फोन के डेमो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोगों में चिंता फैलने लगी. सवाल यह उठा कि अगर AI हमारी स्क्रीन पढ़ सकता है और हमारा फोन चला सकता है, तो हमारी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित रहेगी. इसी डर के बाद ByteDance ने इस AI की कई क्षमताओं को तुरंत सीमित कर दिया और कहा कि अधिक सख्त सुरक्षा उपायों के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा. इससे यह साफ हुआ कि AI असिस्टेंट अब हमारे डिवाइस को पूरी तरह कंट्रोल करने के बेहद करीब हैं, लेकिन यह सुविधा लोगों के लिए असहज भी हो सकती है.

ByteDance का बड़ा AI प्रयोग

यह फोन ZTE की Nubia ब्रांड के साथ मिलकर बनाया गया था और इसमें Android का कस्टम वर्जन चल रहा था. Doubao AI मॉडल पहले ही चीन में एक लोकप्रिय चैटबॉट और प्रोडक्टिविटी टूल है, लेकिन इस फोन में इसे “फुल-स्टैक पर्सनल एजेंट” में बदल दिया गया. यह Siri, Alexa या Google Assistant की तरह सिर्फ वॉइस कमांड पर काम नहीं करता, बल्कि स्क्रीन को देख कर इंसान की तरह फोन को ऑपरेट करता था. उदाहरण के लिए, अगर यूजर को ट्रेन टिकट बुक करना है तो AI खुद तय करता कि कौन से ऐप खोलने हैं, कैसे स्क्रॉल करना है, क्या टाइप करना है और आखिर तक पूरा काम खुद करता था. इसी वजह से इसे “फुल-स्टैक सिस्टम” कहा गया, क्योंकि यह फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सीधे इंटरैक्ट करता है, न कि सिर्फ ऐप्स के जरिए. यही इसकी ताकत थी- और यही सबसे बड़ा विवाद भी.

अभी सीमित रूप में आएगा यह फीचर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ByteDance अब इस AI एजेंट को चीन में अलग-अलग फोन ब्रांड्स में उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है. ZTE उन कंपनियों में से पहली है जिसने इसे अपनाने में रुचि दिखाई है. हालांकि अब यह फीचर काफी सीमित रूप में आएगा और संवेदनशील फंक्शन्स पर सख्त रोक रहेगी.

क्यों उठा प्राइवेसी का बड़ा सवाल?

एक ऐसा AI जो आपकी स्क्रीन देख सकता है और बिना आपकी अनुमति के काम कर सकता है, वह आपके मैसेज, फोटो, बैंकिंग डेटा और पेमेंट डिटेल्स तक पहुंच सकता है. यही कारण है कि सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे खतरे का संकेत बताया. इस डर को देखते हुए ByteDance ने फीचर सीमित कर दिया और कहा कि वे और मजबूत प्राइवेसी फ्रेमवर्क पर काम करेंगे.

दुनिया में चल रही AI असिस्टेंट की रेस

यह रेस सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है. दुनिया भर में कंपनियां अपने AI असिस्टेंट को “एक्शन लेने वाले एजेंट” बनाना चाहती हैं. OpenAI ने हाल ही में ChatGPT में Shopping Research जैसा फीचर दिया है, जो यूजर्स को प्रोडक्ट्स को विजुअली कंपेयर करने में मदद करता है. इसका मकसद Google के लंबे समय से चले आ रहे सर्च और शॉपिंग डोमिनेंस को चुनौती देना है. वहीं Apple भी Siri के लिए एक एडवांस्ड AI सूट बना रहा है, जो 2026 तक लॉन्च हो सकता है. China के यूजर्स के लिए Apple, Alibaba की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा.

भविष्य का फोन, लेकिन डर के साथ

Nubia M153 का मामला दिखाता है कि AI अगर हमारे लिए सोचने, देखने और काम करने लगे तो यह टेक्नोलॉजी जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही डरावनी भी हो सकती है. मशीन को इतनी छूट देना कि वह हमारे फोन पर पूरा नियंत्रण कर ले, इंसान के मन में असहजता पैदा करता ही है. आने वाले समय में AI एजेंट्स मोबाइल कंप्यूटिंग में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, लेकिन उनके साथ भरोसा और सुरक्षा दोनों बड़ी चुनौतियां होंगी.