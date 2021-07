TikTok फिर कर रहा है भारत में वापसी! नए नाम के साथ दिखेगा पुराना अंदाज, जानिए इसके बारे में सबकुछ

TikTok: भारत में लाखों टिकटॉक फॉलोअर्स के लिए यह खबर खुशी का कारण हो सकती है, क्योंकि उनका पसंदीदा शॉर्ट-फॉर्म वीडियो ऐप फिर देश में वापसी की कोशिश कर रहा है. टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस ने पेटेंट, डिजाइन और ऐप के लिए एक ट्रेडमार्क दायर किया है. 6 जुलाई के ट्रेडमार्क आवेदन का विवरण टिपस्टर मुकुल शर्मा ने ट्विटर पर साझा किया है.

So yes, TickTock might very well be coming to India. ByteDance has filed the trademark for the same in the country.

Feel free to retweet.#TikTok #TickTock pic.twitter.com/ORh4GHDzzl

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 20, 2021