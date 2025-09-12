TikTok बनाने वाली कंपनी ने उड़ाई Google की नींद! बना डाला खुद का AI Tool, कहा- Nano Banana से भी अच्छा
Sep 12, 2025
TikTok की पेरेंट कंपनी ByteDance ने अपना लेटेस्ट इमेज जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल Seedream 4.0 लॉन्च कर दिया है. कंपनी के Seed Department ने बताया कि यह टूल अब और भी एडवांस्ड इमेज एडिटिंग फीचर्स के साथ आता है. Seedream 4.0 सीधा मुकाबला करेगा Google DeepMind के Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) से. ByteDance का दावा है कि आंतरिक टेस्टिंग बेंचमार्क Magicbench पर Seedream 4.0 ने Google के टूल को पीछे छोड़ दिया है. इसमें प्रॉम्प्ट को समझने, एडिटिंग में सटीकता और बेहतर डिजाइन के मामले में बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं.

Seedream 4.0 के खास फीचर्स

1. इमेज एडिटिंग
इस नए AI टूल की सबसे बड़ी खासियत है एडवांस्ड इमेज एडिटिंग. अब आप किसी भी फोटो में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए चीजें जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या उनका रूप बदल सकते हैं. बस आपको क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में बताना होगा कि फोटो में कौन-सा बदलाव चाहिए.

2. रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल
Seedream 4.0 अब रेफरेंस इमेज से भी काम कर सकता है. यानी आप कोई फोटो अपलोड करेंगे और यह उससे कैरेक्टर डिजाइन, आर्ट स्टाइल या प्रोडक्ट फीचर्स को पहचान लेगा. इसके बाद आप नई फोटो उसी स्टाइल या डिजाइन में बना पाएंगे. यह फीचर खासकर कैरेक्टर क्रिएशन और प्रोडक्ट डिजाइन में बहुत काम आएगा.

3. मल्टी-इमेज इनपुट
इस बार Seedream 4.0 में एक नया फीचर जोड़ा गया है – मल्टी-इमेज इनपुट. इसके जरिए आप एक से ज्यादा तस्वीरों को मिलाकर एक नई इमेज बना सकते हैं. इसमें आप स्टाइल ट्रांसफर, कॉम्बिनेशन और रिप्लेसमेंट जैसे एडवांस्ड एडिट भी कर सकते हैं.

4. इमेज सीक्वेंस क्रिएशन
अगर आपको स्टोरीबोर्ड, कॉमिक या सीरीज-बेस्ड डिजाइन बनाना है, तो Seedream 4.0 आपको एक जैसा कैरेक्टर और यूनिफाइड स्टाइल में कई इमेज बनाने की सुविधा देता है. इससे आप आसानी से इमोजी पैक, IP प्रोडक्ट डिजाइन या सेट-बेस्ड क्रिएशन कर सकते हैं.

प्रॉम्प्ट गाइड – कैसे बनाएं सही इमेज
ByteDance ने यूजर्स को सलाह दी है कि Seedream 4.0 का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें –
1. क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करें – सीन, सब्जेक्ट और एनवायरनमेंट को नैचुरल भाषा में डिटेल से लिखें.
2. यूज केस बताएं – इमेज का इस्तेमाल किस काम के लिए करना है, इसे प्रॉम्प्ट में जरूर लिखें.
3. स्टाइल पर जोर दें – अगर आपको किसी खास स्टाइल की इमेज चाहिए, तो उसके लिए सही कीवर्ड या रेफरेंस इमेज दें.
4. टेक्स्ट रेंडरिंग – अगर इमेज में कोई टेक्स्ट चाहिए, तो उसे “डबल कोट्स” में लिखें.

FAQs

Q1. Seedream 4.0 किसका मुकाबला करेगा?
यह Google DeepMind के Gemini 2.5 Flash Image का मुकाबला करेगा.

Q2. क्या Seedream 4.0 से इमेज एडिटिंग हो सकती है?
हां, इसमें आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से फोटो एडिट कर सकते हैं.

Q3. क्या इसमें रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल होता है?
हां, यह कैरेक्टर डिजाइन और आर्ट स्टाइल निकालने के लिए रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल करता है.

Q4. क्या यह मल्टी-इमेज सपोर्ट करता है?
जी हां, इससे आप कई इमेज मिलाकर नई इमेज बना सकते हैं.

