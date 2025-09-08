क्या भारत में हो रही है Tiktok की वापसी? केंद्रीय मंत्री ने आखिर तोड़ ही दी चुप्पी, जानें क्या बोले अश्विनी वैष्णव
क्या भारत में हो रही है Tiktok की वापसी? केंद्रीय मंत्री ने आखिर तोड़ ही दी चुप्पी, जानें क्या बोले अश्विनी वैष्णव

TikTok पर भारत में 2020 में बैन लगाया गया, लेकिन पिछले कुछ वक्त से खबरें आ रही हैं कि देश में इस ऐप से बैन हटाया जा सकता है. वहीं, अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आ गया है. चलिए जानते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:51 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ही दिनों चीन की यात्रा की है. इसके बाद से ही चीन और भारत के रिश्तों में काफी गर्म जोशी दिखाई दे रही है. ऐसे में अब अटकले लगाई जाने लगी हैं कि दोनों के बीच यह सुधार होने के बाद क्या चीनी की ऐप TikTok से भी सरकार प्रतिबंध हटा देगी? ऐस में अब सरकार की ओर से इस बयान भी सामने आ गया है. केंद्रिय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल में आधारिकार रूप से सरकार का पक्ष साफ कर दिया है. उन्होंने बताया है कि सरकार चीन की ऐप टिकटॉक से बैन हटाने की कोई योजना नहीं बना रही है.

TikTok बैन पर तोड़ी चुप्पी
मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने TikTok से बैन हटाने की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि इस मामले को लेकर सरकार फिलहाल कोई चर्चा नहीं कर रही है. इसके अलावा उन्होंने टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस की भारत में वापसी की अटकलों को लेकर भी वैष्णव ने कहा कि उनके पास अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है.

नेपाल में किन 26 ऐप्स पर लगा बैन, जिस पर फूट पड़ा Gen Z का गुस्सा? लोग मरने पर उतारू

क्यों उड़ी TikTok की वापसी की अफवाह
दरअसल, TikTok की वापसी की अटकलें एक टेक्निकल समस्या की वजह से शुरू हुई थीं. एक ओर अमेरिका के साथ भारत के तनावपूर्ण रिश्ते, फिर पीएम मोदी का चीन के तिनजियान में जाना और शी जिंनपिंग के साथ उनकी मुलाकात को चीन और भारत के बीच एक अच्छी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. इसके अलावा पिछले ही महीने भारत में इंटरनेट में किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से फिर से लोगों को टिकटॉक ऐप दिखने लगी थी, जिसके बाद लोगों ने इसकी वापसी का अनुमान लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई. हालांकि, अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह से विराम लगा दिया है.

इस जगह की 99% आबादी आज तक है Instagram, Facebook से कोसों दूर, ATM से भी हैं अनजान

2020 में बैन हुई थीं 59 ऐप्स
गौरतलब है कि 2020 में भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंध सामने आए थे, इसी दौरान भारत में चीन 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया गया था. सरकार ने कहा था कि चीन की ये ऐप्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है. इसके बाद ही Google, प्लेट स्टोर और ऐप स्टोर ने भी तुरंत इन सभी ऐप्स को भारत में अपने प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया. भारत में जब टिकटॉक को बैन किया गया तब ऐप के पास सबसे बड़ा यूजर बेस भारत से ही था. ऐसे में चीनी ऐप को काफी नुकसान उठाना पड़ा.

