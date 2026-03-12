Advertisement
45 हजार में iPhone… फिर भी नहीं खरीदा लोगों ने! Apple का यह मॉडल क्यों हुआ बुरी तरह फ्लॉप?

iPhone 5c: स्मार्टफोन की दुनिया में Apple हमेशा से ही अपने प्रीमियम और लग्जरी आईफोन के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब टेक दिग्गज ने अपनी इस इमेज को तोड़कर सस्ता आईफोन लाया था? साल 2013 में Apple ने एक ऐसा फोन लाया था, जिसकी कीमत 45 हजार से कम थी. कंपनी को लगा था कि कम बजट वाले खरीदारों की भीड़ टूट पड़ेगी, लेकिन....

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 12, 2026, 06:15 AM IST
iPhone 5c: आज के समय में अगर कोई आपसे कहे कि नया iPhone 45,000 रुपये से कम में मिल रहा है तो शायद खरीदारों की दुकानों पर लंबी लाइन लग जाए. लेकिन टेक जगत में कभी ऐसा भी वक्त था जब Apple ने मिडिल क्लास के लोगों के लिए अपना सबसे सस्ता फोन मार्केट में उतारा था. कंपनी को उम्मीद थी कि यह मार्केट में  तहलका मचा देगा लेकिन नतीजा बिलकुल उल्टा रहा. ब्रांड वैल्यू और कम कीमत के बाद भी भीरतीय यूजर्स को यह आईफोन पसंद नहीं आया.  आखिर कौन सा था वह मॉडल? क्यों Apple का यह मॉडल फ्लॉप साबित हुआ? आइए जानते हैं.

Apple ने साल 2013 में एक सस्ता iPhone लॉन्च किया था. जिसका नाम iPhone 5c था और इसे iPhone 5S के एक अफोर्डेबल वेरिएंट के रूप में लाया गया था. Apple का यह पहला फोन था जिसमें कंपनी ने फाइबर बॉडी का इस्तेमाल किया था, इसके बाद कंपनी ने कभी फोन में फाइबर बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया. iPhone 5c में C का मतलब इस फोन का कलर था. Apple ने इसे ब्लू, ग्रीन, येलो और पिंक कलर मार्केट में उतारा था. साल 2013 में तो इस फोन की कीमत 45 हजार रुपये थी लेकिन बाद में इसका वेरिएंट करीब 35 हजार रुपये में लाया गया था. कम कीमत होने के बाद भी यह आईफोन लोगों को पसंद नहीं आया.

iPhone 5 की खूबी जानिए
iPhone 5C में 4 इंच की रेटिना डिस्प्ले दी गई थी. यह आईफोन प्लास्टिक बॉडी में आया था. iphone 5c को Apple A6 चिप और 1 GB रैम के साथ लाया गया था. इस फोन के 8MP का एक कैमरा और 1.2MP का फ्रंट कैमरा था. बात करें बैटरी की तो इसमें 1510 mAh की बैटरी थी और यह 3G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला फोन था.

टिम कुक ने भी मानी थी ये बात
आज के आईफोन की कीमतों से तुलना करें तो iPhone 5C की कीमत काफी कम थी. लेकिन साल 2013 में 45 हजार रुपये में मिलने वाला यह फोन दूसरे स्मार्टफोन्स की तुलना में महंगा था. इस मॉडल को लेकर टिम कुक ने भी माना था कि Apple ने iPhone 5c को ओवर स्टॉक कर लिया था और लोगों ने उस मॉडल को उतना हाथों-हाथ नहीं लिया था.

बंद करना पड़ा था मॉडल
लोगों द्वारा iPhone 5S को ज्यादा पसंद किए जाने और iPhone 5c की कम होती सेल के कारण Apple ने इस मॉडल को अगले ही साल बंद कर दिया, लेकिन इसका 8GB स्टोरेज वाला वेरिएंट साल 2015 तक बेचा गया था.

About the Author
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

TAGS

iPhone 5C

