Tim Cook छोड़ रहे हैं Apple का साथ? क्या मिलेगा नया CEO? संन्यास की खबरों पर खुद दिया जवाब, बोले- मैं...

Tim Cook ने अपनी रिटायरमेंट को लेकर चल रही सभी अटकलों को खारिज कर दिया हैc उन्होंने साफ कहा कि वह अभी कंपनी छोड़ने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं. एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है और उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा. उन्होंने यह भी दोहराया कि उनका फोकस अभी पूरी तरह काम पर है और वे जल्द रुकने वाले नहीं हैं.

Apple के साथ गहरा जुड़ाव

Tim Cook पिछले लगभग तीन दशकों से Apple के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 28 साल पहले Apple जॉइन किया था, तब से लेकर आज तक उन्हें हर दिन काम करने में मजा आता है. उन्होंने कहा, “मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूं और Apple के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता.” यह बयान साफ दिखाता है कि कंपनी के साथ उनका भावनात्मक और प्रोफेशनल जुड़ाव कितना मजबूत है.

50 साल पूरे होने पर Apple की उपलब्धियां

यह बयान ऐसे समय आया है जब Apple अपने 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. इस मौके पर Cook ने कंपनी की बड़ी उपलब्धियों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि Apple ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदलने, स्मार्टफोन को नई पहचान देने और क्रिएटिव टूल्स को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. साथ ही, Apple Watch जैसे डिवाइस के जरिए हेल्थ फीचर्स को भी नई दिशा दी गई है, जिससे टेक्नोलॉजी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है.

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AI को लेकर क्या है Apple की सोच?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बात करते हुए Cook ने संतुलित नजरिया पेश किया. उनका कहना है कि AI खुद में न तो अच्छा है और न ही बुरा—यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है. Apple की रणनीति यह है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही की जाए, ताकि यूज़र की प्राइवेसी सुरक्षित रहे. जटिल कामों के लिए कंपनी अपने Private Cloud Compute सिस्टम का इस्तेमाल करती है. यह अप्रोच Apple को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है, जहां प्राइवेसी पर खास जोर दिया जाता है.

अमेरिका में बड़े निवेश की योजना

Tim Cook ने यह भी बताया कि Apple आने वाले चार सालों में अमेरिका में करीब 600 अरब डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है. इस निवेश के तहत iPhone के ग्लास और सेमीकंडक्टर जैसे कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन अमेरिका में बढ़ाया जाएगा. इसका मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना और ग्लोबल सप्लाई के लिए तैयारी करना है.

राजनीति और बिजनेस पर Cook का रुख

राजनीतिक नेताओं के साथ अपने संबंधों को लेकर उठ रहे सवालों पर Cook ने कहा कि उनका ध्यान राजनीति नहीं, बल्कि नीतियों पर होता है. उन्होंने कहा कि बड़े फैसले लेने वालों तक पहुंच बनाए रखना जरूरी है, ताकि कंपनी से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सके. यह बयान उन आलोचनाओं के जवाब में आया, जिनमें उनके राजनीतिक संपर्कों पर सवाल उठाए गए थे.

फिलहाल Apple छोड़ने का कोई इरादा नहीं

कुल मिलाकर, Tim Cook ने साफ कर दिया है कि वे अभी Apple छोड़ने वाले नहीं हैं. उनका कहना है कि वे अपने काम से खुश हैं और आगे भी कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे. इससे यह भी संकेत मिलता है कि Apple की लीडरशिप में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. यानी, Apple के फैंस और निवेशकों के लिए राहत की बात है कि Tim Cook अभी लंबे समय तक कंपनी की कमान संभालते रह सकते हैं.