छंटनी के बीच Tim Cook ने खोला नौकरियों का पिटारा! कर्मचारियों से बोले- AI को छोड़ना मत
Advertisement
trendingNow12881976
Hindi Newsटेक

छंटनी के बीच Tim Cook ने खोला नौकरियों का पिटारा! कर्मचारियों से बोले- AI को छोड़ना मत

Cook ने बताया कि पिछले साल में Apple ने 12,000 नए कर्मचारियों को भर्ती किया है, जिनमें से 40% रिसर्च और डेवलपमेंट में हैं ताकि AI प्रोजेक्ट्स को तेजी दी जा सके.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छंटनी के बीच Tim Cook ने खोला नौकरियों का पिटारा! कर्मचारियों से बोले- AI को छोड़ना मत

Apple के CEO Tim Cook ने कंपनी के कर्मचारियों से एक बड़ा और दुर्लभ संदेश शेयर किया है. उन्होंने कहा कि Artificial Intelligence (AI) कंपनी का अगला सबसे बड़ा मौका है, और अगर Apple ने AI को अपनाने में देरी की तो वह अपने प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाएगा. कैलिफ़ोर्निया के क्यूपर्टिनो मुख्यालय में हुई एक घंटे की ऑल-हैंड्स मीटिंग में Tim Cook ने AI क्रांति को इंटरनेट, स्मार्टफोन और क्लाउड कंप्यूटिंग से भी बड़ा करार दिया. उन्होंने कहा- “Apple को यह करना ही होगा. यह हमारा मौका है.”

ये भी पढ़ें- Trump के Tariff के बाद क्या रहेगी भारत में iPhone 17 की कीमत? जानिए क्या हैं उम्मीदें

कर्मचारियों को AI अपनाने की सलाह
Cook ने कर्मचारियों से कहा कि वे अपने रोज़मर्रा के काम और भविष्य के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाएं. उन्होंने जोर देकर कहा- “अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे, और यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते.”

Apple का लेट एंट्री पैटर्न
Tim Cook ने माना कि Apple ने AI में देर से कदम रखा है, क्योंकि Apple Intelligence ChatGPT और Google के AI टूल्स के महीनों बाद आया. लेकिन उन्होंने बताया कि यह Apple की पुरानी रणनीति है- 
• Mac से पहले PC मौजूद था
• iPhone से पहले स्मार्टफोन मौजूद था

फिर भी Apple ने इन प्रोडक्ट कैटेगरी को पूरी तरह बदल दिया. Cook को भरोसा है कि AI में भी Apple ऐसा ही करेगा.

ये भी पढ़ें- छोड़िए Flipkart, Amazon... यहां ₹19,500 की छूट पर मिल रहा iPhone 16 Pro Max, खरीदने के लिए टूट पडे़ Gen Z

Siri का पूरा रीबिल्ड
Senior VP Craig Federighi ने बताया कि Apple ने हाइब्रिड Siri सिस्टम की योजना छोड़ दी क्योंकि वह कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पाता. अब Siri को Large Language Models पर पूरी तरह से दोबारा बनाया जा रहा है, और Vision Pro बनाने वाले Mike Rockwell इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं. Federighi ने कहा- “कंपनी में इससे ज्यादा गंभीरता से लिया जाने वाला कोई और प्रोजेक्ट नहीं है.”

12,000 नई हायरिंग और AI इंफ्रास्ट्रक्चर
Cook ने बताया कि पिछले साल में Apple ने 12,000 नए कर्मचारियों को भर्ती किया है, जिनमें से 40% रिसर्च और डेवलपमेंट में हैं ताकि AI प्रोजेक्ट्स को तेजी दी जा सके.
• कंपनी Baltra कोडनेम वाले स्पेशलाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग चिप्स बना रही है.
• ह्यूस्टन में AI सर्वर फैसिलिटी तैयार की जा रही है.

ये भी पढ़ें- 7 साल बाद टूटेगा Apple का रिकॉर्ड! iPhone 17 की कीमत में इतना बड़ा झटका कि सुनकर चौंक जाएंगे

रेग्युलेटरी चुनौतियां और Cook का उत्साह
Cook ने नियामक दबावों और संभावित ट्रंप प्रशासन के टैरिफ का भी ज़िक्र किया, जिससे तिमाही में $1.1 बिलियन का असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा- “कुछ नियम यूज़र एक्सपीरियंस, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें इन पर काम करना होगा.” इसके बावजूद Cook का जोश बरकरार है-  “मैंने इससे पहले कभी इतना उत्साह और ऊर्जा महसूस नहीं की.”

FAQs

Q1: Tim Cook ने AI को लेकर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि AI Apple के लिए अगला सबसे बड़ा मौका है और कंपनी को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए.

Q2: Siri में क्या बदलाव हो रहा है?
Siri को पूरी तरह से Large Language Models पर रीबिल्ड किया जा रहा है.

Q3: Apple ने कितने नए कर्मचारी भर्ती किए?
पिछले साल में 12,000 नए कर्मचारी, जिनमें 40% R&D में हैं.

Q4: Baltra क्या है?
Baltra Apple का नया स्पेशलाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग चिप प्रोजेक्ट है.

 

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Tim Cook

Trending news

तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
Jammu and Kashmir
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Sarkaryavah Dattatreya
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
Kishtwar cloudburst
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
wagoneer jeep
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
PM Modi
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
;