छंटनी के बीच Tim Cook ने खोला नौकरियों का पिटारा! कर्मचारियों से बोले- AI को छोड़ना मत

Apple के CEO Tim Cook ने कंपनी के कर्मचारियों से एक बड़ा और दुर्लभ संदेश शेयर किया है. उन्होंने कहा कि Artificial Intelligence (AI) कंपनी का अगला सबसे बड़ा मौका है, और अगर Apple ने AI को अपनाने में देरी की तो वह अपने प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाएगा. कैलिफ़ोर्निया के क्यूपर्टिनो मुख्यालय में हुई एक घंटे की ऑल-हैंड्स मीटिंग में Tim Cook ने AI क्रांति को इंटरनेट, स्मार्टफोन और क्लाउड कंप्यूटिंग से भी बड़ा करार दिया. उन्होंने कहा- “Apple को यह करना ही होगा. यह हमारा मौका है.”

ये भी पढ़ें- Trump के Tariff के बाद क्या रहेगी भारत में iPhone 17 की कीमत? जानिए क्या हैं उम्मीदें

कर्मचारियों को AI अपनाने की सलाह

Cook ने कर्मचारियों से कहा कि वे अपने रोज़मर्रा के काम और भविष्य के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाएं. उन्होंने जोर देकर कहा- “अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे, और यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते.”

Apple का लेट एंट्री पैटर्न

Tim Cook ने माना कि Apple ने AI में देर से कदम रखा है, क्योंकि Apple Intelligence ChatGPT और Google के AI टूल्स के महीनों बाद आया. लेकिन उन्होंने बताया कि यह Apple की पुरानी रणनीति है-

• Mac से पहले PC मौजूद था

• iPhone से पहले स्मार्टफोन मौजूद था

फिर भी Apple ने इन प्रोडक्ट कैटेगरी को पूरी तरह बदल दिया. Cook को भरोसा है कि AI में भी Apple ऐसा ही करेगा.

ये भी पढ़ें- छोड़िए Flipkart, Amazon... यहां ₹19,500 की छूट पर मिल रहा iPhone 16 Pro Max, खरीदने के लिए टूट पडे़ Gen Z

Siri का पूरा रीबिल्ड

Senior VP Craig Federighi ने बताया कि Apple ने हाइब्रिड Siri सिस्टम की योजना छोड़ दी क्योंकि वह कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पाता. अब Siri को Large Language Models पर पूरी तरह से दोबारा बनाया जा रहा है, और Vision Pro बनाने वाले Mike Rockwell इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं. Federighi ने कहा- “कंपनी में इससे ज्यादा गंभीरता से लिया जाने वाला कोई और प्रोजेक्ट नहीं है.”

12,000 नई हायरिंग और AI इंफ्रास्ट्रक्चर

Cook ने बताया कि पिछले साल में Apple ने 12,000 नए कर्मचारियों को भर्ती किया है, जिनमें से 40% रिसर्च और डेवलपमेंट में हैं ताकि AI प्रोजेक्ट्स को तेजी दी जा सके.

• कंपनी Baltra कोडनेम वाले स्पेशलाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग चिप्स बना रही है.

• ह्यूस्टन में AI सर्वर फैसिलिटी तैयार की जा रही है.

ये भी पढ़ें- 7 साल बाद टूटेगा Apple का रिकॉर्ड! iPhone 17 की कीमत में इतना बड़ा झटका कि सुनकर चौंक जाएंगे

रेग्युलेटरी चुनौतियां और Cook का उत्साह

Cook ने नियामक दबावों और संभावित ट्रंप प्रशासन के टैरिफ का भी ज़िक्र किया, जिससे तिमाही में $1.1 बिलियन का असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा- “कुछ नियम यूज़र एक्सपीरियंस, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें इन पर काम करना होगा.” इसके बावजूद Cook का जोश बरकरार है- “मैंने इससे पहले कभी इतना उत्साह और ऊर्जा महसूस नहीं की.”

FAQs

Q1: Tim Cook ने AI को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा कि AI Apple के लिए अगला सबसे बड़ा मौका है और कंपनी को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए.

Q2: Siri में क्या बदलाव हो रहा है?

Siri को पूरी तरह से Large Language Models पर रीबिल्ड किया जा रहा है.

Q3: Apple ने कितने नए कर्मचारी भर्ती किए?

पिछले साल में 12,000 नए कर्मचारी, जिनमें 40% R&D में हैं.

Q4: Baltra क्या है?

Baltra Apple का नया स्पेशलाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग चिप प्रोजेक्ट है.