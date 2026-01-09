Advertisement
trendingNow13068753
Hindi Newsटेकक्या Apple छोड़ रहे हैं Tim Cook? कौन होगा नया CEO? नई रिपोर्ट में जानिए क्या हुआ खुलासा

क्या Apple छोड़ रहे हैं Tim Cook? कौन होगा नया CEO? नई रिपोर्ट में जानिए क्या हुआ खुलासा

आईफोन बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी एप्पल में लीडरशिप को लेकर बदलाव की संभावना तेज हो गई हैं. 14 साल बाद एप्पल के सीईओ टिम कुक अपनी कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुक ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पद छोड़ने को लेकर सूचित कर दिया है. कुक 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद कंपनी के सीईओ बने थे.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 09, 2026, 03:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या Apple छोड़ रहे हैं Tim Cook? कौन होगा नया CEO? नई रिपोर्ट में जानिए क्या हुआ खुलासा

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी Apple के सीईओ Tim Cook को लेकर इस समय बड़ी खबर आ रही है. इस खबर ने पिछले कुछ हफ्तों से चल रही अफवाहों को सच साबित कर दिया है. कुछ दिनों पहले मीडिया में खबर आई थी कि एप्पल के सीईओ टिम कुक एक दशक से अधिक समय के बाद अपना पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं. अब एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुक ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पद छोड़ने को लेकर सूचित कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही सीईओ पद से इस्तीफा दे देंगे. लेकिन कंपनी के साथ नई भूमिका में बने रहेंगे. कुक के फैसले के बाद, कंपनी में भविष्य के बारे में नए सिरे से चर्चा हो रही है. 

क्या टिम कुक देंगे एप्पल के सीईओ पद से इस्तीफा?
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, टिम कुक ने कंपनी के अधिकारियों से कहा है कि वह जल्द CEO की भूमिका से पीछे हटने का विचार कर रहे हैं. हालाँकि वह कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं होंगे. कुक ने यह फैसला 24 फरवरी 2026 को होने वाली कंपनी के शेयरहोल्डर्स की बैठक से पहले लिया है. बता दें कि टिम कुक 2011 से एप्पल कंपनी के CEO पद पर हैं. कुक के कार्यकाल में कंपनी की वैल्यूएशन 350 अरब डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई हैं. खबरों की मानें तो कुक एप्पल के बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपना पद बरकरार रख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- Redmi Watch Move Review: क्या ₹2,000 में बेस्ट है ये वॉच? जानिए खूबियां-कमियां

Add Zee News as a Preferred Source

कौन ले सकता है टिम कुक की जगह?
Apple के अंदर इस बदलाव के लिए पहले से ही योजना बनाई जा रही है. टिम कुक की जगह लेने वालों में सबसे अधिक चर्चा कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख John Ternus की हो रही है. John Ternus कंपनी के नए CEO बनने के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. Ternus ने Apple के कई बड़े प्रोडक्ट्स के पीछे टेक्निकल टीम का अहम हिस्सा रहे हैं. ऐसे में अगर वह कंपनी के CEO बने तो Apple का डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी फोकस और ज़्यादा मजबूत हो सकता है. 

कंपनी का CEO चुनने में है इन लोगों की भूमिका
जॉन टर्नस ने 2001 में कंपनी के साथ अपना काम शुरू किया था. उन्होंने हाल में लॉन्च आईफोन एयर के साथ कई प्रोडक्ट्स को सही नहीं माना था. जॉन टर्नस की आयु 50 वर्ष है. टिम कुक इसी उम्र में कंपनी के सीईओ बने थे. हालांकि टर्नस को कंपनी के भीतर अभी तक सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन कंपनी में बहस इस बात की हो रही है कि क्या वो कंपनी को कुक जैसे स्थिर रख सकते हैं. खबरों के अनुसार, Apple के नेतृत्व करने वाले के चयन में कंपनी के कई लोग शामिल हैं. जिसमें सॉफ्टवेयर प्रमुख Craig Federighi, सर्विस हेड Eddy Cue, वर्ल्ड वाइड कंपनी के मार्केटिंग हेड Greg Joswaik और रिटेल लीड Deirdre O’Brien का नाम शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें:- WhatsApp ला रहा नया फीचर! अब माता-पिता रख पाएंगे बच्चों के अकाउंट पर नजर

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Apple CEO Tim CookApple leadershipApple Founder steve jobsCEO Tim Cook

Trending news

अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
West Bengal
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Pratik Jain
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
land for jobs
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
West Bengal news
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
Rahul Gandhi
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
Assam elections
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
Mumbai BMC Elections
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
Tamil Nadu Elections
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
jammu kashmir weather
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान