क्या Apple छोड़ रहे हैं Tim Cook? कौन होगा नया CEO? नई रिपोर्ट में जानिए क्या हुआ खुलासा

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी Apple के सीईओ Tim Cook को लेकर इस समय बड़ी खबर आ रही है. इस खबर ने पिछले कुछ हफ्तों से चल रही अफवाहों को सच साबित कर दिया है. कुछ दिनों पहले मीडिया में खबर आई थी कि एप्पल के सीईओ टिम कुक एक दशक से अधिक समय के बाद अपना पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं. अब एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुक ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पद छोड़ने को लेकर सूचित कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही सीईओ पद से इस्तीफा दे देंगे. लेकिन कंपनी के साथ नई भूमिका में बने रहेंगे. कुक के फैसले के बाद, कंपनी में भविष्य के बारे में नए सिरे से चर्चा हो रही है.

क्या टिम कुक देंगे एप्पल के सीईओ पद से इस्तीफा?

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, टिम कुक ने कंपनी के अधिकारियों से कहा है कि वह जल्द CEO की भूमिका से पीछे हटने का विचार कर रहे हैं. हालाँकि वह कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं होंगे. कुक ने यह फैसला 24 फरवरी 2026 को होने वाली कंपनी के शेयरहोल्डर्स की बैठक से पहले लिया है. बता दें कि टिम कुक 2011 से एप्पल कंपनी के CEO पद पर हैं. कुक के कार्यकाल में कंपनी की वैल्यूएशन 350 अरब डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई हैं. खबरों की मानें तो कुक एप्पल के बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपना पद बरकरार रख सकते हैं.

कौन ले सकता है टिम कुक की जगह?

Apple के अंदर इस बदलाव के लिए पहले से ही योजना बनाई जा रही है. टिम कुक की जगह लेने वालों में सबसे अधिक चर्चा कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख John Ternus की हो रही है. John Ternus कंपनी के नए CEO बनने के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. Ternus ने Apple के कई बड़े प्रोडक्ट्स के पीछे टेक्निकल टीम का अहम हिस्सा रहे हैं. ऐसे में अगर वह कंपनी के CEO बने तो Apple का डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी फोकस और ज़्यादा मजबूत हो सकता है.

कंपनी का CEO चुनने में है इन लोगों की भूमिका

जॉन टर्नस ने 2001 में कंपनी के साथ अपना काम शुरू किया था. उन्होंने हाल में लॉन्च आईफोन एयर के साथ कई प्रोडक्ट्स को सही नहीं माना था. जॉन टर्नस की आयु 50 वर्ष है. टिम कुक इसी उम्र में कंपनी के सीईओ बने थे. हालांकि टर्नस को कंपनी के भीतर अभी तक सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन कंपनी में बहस इस बात की हो रही है कि क्या वो कंपनी को कुक जैसे स्थिर रख सकते हैं. खबरों के अनुसार, Apple के नेतृत्व करने वाले के चयन में कंपनी के कई लोग शामिल हैं. जिसमें सॉफ्टवेयर प्रमुख Craig Federighi, सर्विस हेड Eddy Cue, वर्ल्ड वाइड कंपनी के मार्केटिंग हेड Greg Joswaik और रिटेल लीड Deirdre O’Brien का नाम शामिल हैं.

