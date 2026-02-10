Advertisement
Tim Cook दे रहे अमेरिका घूमने के लिए टिकट! बस 28 फरवरी से पहले करें ये काम, मिलेगा ईनाम भी

Apple Swift Student Challenge 2026: अगर आपको कोडिंग का शौक है और आप अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया बदलना चाहते हैं, तो दिग्गज टेक कंपनी एप्पल (Apple) आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई है. Apple ने अपने Swift Student Challenge 2026 के लिए आवेदन ओपेन कर दिया है. इस प्रतियोगिता के जरिए युवा डेवलपर्स ऐप डिजाइन और कोडिंग के जरिए नई समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं.  

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 10, 2026, 09:03 AM IST
Apple Swift Student Challenge 2026: अगर आपको कोडिंग पसंद है और आप अपना ऐप बना कर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं. तो Apple कंपनी आपके लिए बढ़िया मौका लेकर आई हैं. Apple ने अपने Swift Student Challenge 2026 के लिए आवेदन ओपेन कर दिया है. आप इस ग्लोबल चैलेंज के जरिए अपनी क्रिएटिविटी और टेक स्किल को पूरी दुनिया के सामने दिखा सकते हैं. इसके लिए स्टूडेंट्स 28 फरवरी 2026 तक अपनी ऐप सबमिट कर सकते हैं. 

क्या है Swift Student Challenge?
Swift Student Challenge Apple का एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है. इसमें स्टूडेंट्स को अपनी बनाई हुई ऐप या इंटरएक्टिव आइडिया कंपनी के सामने पेश करना होता है. ये प्रोजेक्ट Apple की Swift प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं, जो iPhone, iPad और Mac जैसे डिवाइसेज के लिए इस्तेमाल होती है. इस पहल का मकसद नए और युवा टैलेंट को एक अलग पहचान देना है. 

कौन कर सकता है आवेदन?
इस चैलेंज में दुनिया भर के छात्र-छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसके लिए योग्य माने जाते हैं. जिन छात्रों ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. भारत के छात्रों के लिए भी यह एक शानदार मौका है.

यह भी पढ़ें:- दिल्ली में होगा AI का 'महाकुंभ'! Sundar Pichai और Bill Gates के साथ जुटेंगे कई टेक..

आवेदन की आखिरी तारीख
Apple ने साफ कर दिया है कि Swift Student Challenge 2026 की आखिरी तारीख 28 फरवरी है. इस तारीख के बाद कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. ऐसे में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब देर किए बिना अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर देना चाहिए.

जीतने वालों को क्या मिलेगा?
एप्पल की प्रतियोगिता में जितने वाले स्टूडेंट्स को कंपनी की तरफ से खास पहचान और रिवॉर्ड मिलते हैं. इसमें गिफ्ट्स के साथ-साथ एक साल की Apple Developer Program मेंबरशिप भी शामिल होती है. इस प्रतियोगिता में जितने वाले 350 डिस्टिंग्विश्ड विनर्स को कंपनी की तरफ से कैलिफोर्निया में एप्पल के मुख्यालय (Apple Park) जाने और वहां के बड़े इंजीनियरों से मिलने का मौका मिलता है. इसको जीत कर आप अपने रिज्यूमे को और मजबूत कर सकते हैं. यह चैलेंज आपके लिए कई बड़ी कंपनियों में नौकरी के रास्ते खोलता है. 

कैसे करें तैयारी?
अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना होगा जो न केवल टेक्नोलॉजीकल रूप से मजबूत हो, बल्कि दिखने में भी खास और यूजफुल हो. एप्पल हमेशा इनोवेशन और सिम्पलिसिटी को स्थान देता है. इसमें आप शिक्षा, स्वास्थ्य या सोशल वर्क से जुड़ा कोई भी इनोवेटिव ऐप आईडिया बना कर पेश कर सकते हैं.

प्रोजेक्ट कैसे करें सबमिट
स्टूडेंट्स को अपना ऐप Swift Playgrounds की मदद से बनाना होता है. यह Apple का एक आसान और इंटरएक्टिव टूल है, जिससे शुरुआती कोडर्स भी ऐप तैयार कर सकते हैं. प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसे आप Apple की ऑफिसियल वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- बिना नंबर जाने आपके फोन को 'हाईजैक' कर रहे हैं स्कैमर्स, भारत में 'SMS ब्लास्टर'...

