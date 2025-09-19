Tim Cook के CEO बनने की कहनी: Steve Jobs को कई बार कह चुके थे No, एक मीटिंग ने बदल दी जिंदगी!

Apple CEO Tim Cook Story: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी Apple से जुड़ना हर किसी का सपना होता है, लेकिन ऐप्पल के सीईओ टिम कुक कभी यह कंपनी ज्वॉइन ही नहीं करना चाहते थे. आपको यह खबर जानकार हैरानी होगी लेकिन यह पूरी तरह से सच है. टिम कुक शुरुआत में Apple ज्वॉइन करने से इंकार कर दिया था, लेकिन एक मुलाकात ने फिर सबकुछ बदल दिया. स्टीव जॉब्स के विजन और जुनून ने कुक को नई दिशा दी और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया.

ऐप्पल के सीईओ टिम कुक Apple ज्वॉइन ही नहीं करना चाहते थे. साल 1998 में कुक उस समय पीसी बनाने वाली कंपनी Compaq के साथ जुड़े हुए थे. Compaq उस समय बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रही थी और उन दिनों एप्पल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था. उसी दौरान ऐप्पल की ओर से कई बार टिम कुक को कंपनी ज्वॉइन करने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने हर बार इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद ऐप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने टिम कुक से मुलाकात की और उसके बाद जो हुआ वह आज दुनिया के सामने है.

जानिए क्या था कारण

1998 में कुक Compaq में एक बड़े पद पर काम कर रहे थे और उनकी नौकरी बहुत ही आरामदायक थी. उसी समय Apple की स्थिति बहुत खराब मानी जा रही थी और इसे डूबते हुए जहाज के रूप में देखा जा रहा था. यहां तक कि Dell के CEO Michael Dell ने सुझाव दिया था कि Apple को बंद कर देना चाहिए और निवेशकों का पैसा वासप लौटा देना चाहिए. ऐसी स्थिति में Cook अपनी सेफ और आरामदायक नौकरी छोड़कर एक जोखिम भरे माहौल में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे.

5 मिनट की मुलाकात ने बदल दी सोच

कुक के लगातार ऑफर ठुकराने के बाद खुद Steve Jobs ने उनसे खुद मिलने का फैसला लिया. यह मुलाकात करीब पांच मिनट की थी लेकिन इसके असर ने सब कुछ बदल दिया. कुक शुरुआत में यही सोचकर आए थे कि वे ऐप्पल में शामिल नहीं होंगे लेकिन Jobs ने अपने विजन और भविष्य के नए कंप्यूटर प्रोजेक्ट के बारे में जो बातें हुईं उन्होंने कुक को पूरी तरह प्रभावित कर दिया. उसी मुलाकात में Cook ने ऐप्पल में काम करने का फैसला कर लिया.

दोस्तों ने भी किया था मना

जब कुक ने Compaq छोड़कर Apple ज्वॉइन करने का फैसला किया तो उनके कई दोस्त और साथियों ने उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मूर्ख तक कहने लगे. उन्होंने Cook को इस बदलाव के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन Cook ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया. आज वही Tim Cook दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक Apple के CEO हैं.

