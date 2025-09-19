Tim Cook के CEO बनने की कहनी: Steve Jobs को कई बार कह चुके थे No, एक मीटिंग ने बदल दी जिंदगी!
Advertisement
trendingNow12928595
Hindi Newsटेक

Tim Cook के CEO बनने की कहनी: Steve Jobs को कई बार कह चुके थे No, एक मीटिंग ने बदल दी जिंदगी!

Apple CEO Tim Cook Story: Apple के मौजूदा CEO टिम कुक कभी इस कंपनी से जुड़ना ही नहीं चाहते थे. उन्होंने कई बार स्टीव जॉब्स के ऑफर को ठुकरा दिया था. लेकिन साल 1998 में हुई एक मीटिंग ने कुक का नजरिया बदल दिया और उन्होंने वह फैसला लिया जिसने इतिहास रच दिया.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tim Cook के CEO बनने की कहनी: Steve Jobs को कई बार कह चुके थे No, एक मीटिंग ने बदल दी जिंदगी!

Apple CEO Tim Cook Story: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी Apple से जुड़ना हर किसी का सपना होता है, लेकिन ऐप्पल के सीईओ टिम कुक कभी यह कंपनी ज्वॉइन ही नहीं करना चाहते थे. आपको यह खबर जानकार हैरानी होगी लेकिन यह पूरी तरह से सच है. टिम कुक शुरुआत में Apple  ज्वॉइन करने से इंकार कर दिया था, लेकिन एक मुलाकात ने फिर सबकुछ बदल दिया. स्टीव जॉब्स के विजन और जुनून ने कुक को नई दिशा दी और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया.

ऐप्पल के सीईओ टिम कुक Apple ज्वॉइन ही नहीं करना चाहते थे. साल 1998 में कुक उस समय पीसी बनाने वाली कंपनी Compaq के साथ जुड़े हुए थे. Compaq उस समय बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रही थी और उन दिनों एप्पल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था. उसी दौरान ऐप्पल की ओर से कई बार टिम कुक को कंपनी ज्वॉइन करने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने हर बार इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद ऐप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने टिम कुक से मुलाकात की और उसके बाद जो हुआ वह आज दुनिया के सामने है.

जानिए क्या था कारण

Add Zee News as a Preferred Source

1998 में कुक Compaq में एक बड़े पद पर काम कर रहे थे और उनकी नौकरी बहुत ही आरामदायक थी. उसी समय Apple की स्थिति बहुत खराब मानी जा रही थी और इसे डूबते हुए जहाज के रूप में देखा जा रहा था. यहां तक कि Dell के CEO Michael Dell ने सुझाव दिया था कि Apple को बंद कर देना चाहिए और निवेशकों का पैसा वासप लौटा देना चाहिए. ऐसी स्थिति में Cook अपनी सेफ और आरामदायक नौकरी छोड़कर एक जोखिम भरे माहौल में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे.

ये भी पढ़ेंः Amazon ने सवा लाख बढ़ा दी कर्मचारियों की सैलरी! दीवाली से पहले ही दे दिया बड़ा तोहफा 

5 मिनट की मुलाकात ने बदल दी सोच

कुक के लगातार ऑफर ठुकराने के बाद खुद Steve Jobs ने उनसे खुद मिलने का फैसला लिया. यह मुलाकात करीब पांच मिनट की थी लेकिन इसके असर ने सब कुछ बदल दिया. कुक शुरुआत में यही सोचकर आए थे कि वे ऐप्पल में शामिल नहीं होंगे लेकिन Jobs ने अपने विजन और भविष्य के नए कंप्यूटर प्रोजेक्ट के बारे में जो बातें हुईं उन्होंने कुक को पूरी तरह प्रभावित कर दिया. उसी मुलाकात में Cook ने ऐप्पल में काम करने का फैसला कर लिया.

दोस्तों ने भी किया था मना
जब कुक ने Compaq छोड़कर Apple ज्वॉइन करने का फैसला किया तो उनके कई दोस्त और साथियों ने उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मूर्ख तक कहने लगे. उन्होंने Cook को इस बदलाव के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन Cook ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया. आज वही Tim Cook दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक Apple के CEO हैं.

ये भी पढ़ेंः लैपटॉप-स्मार्टफोन सब होगा एक साथ चार्ज, मार्केट में आ गया 30,000mAh बैटरी वाला पावरबैंक, कीमत सिर्फ इतनी

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Tim CookSteve JobsApple CEO Tim Cook

Trending news

आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
;