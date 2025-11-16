4 ट्रिलियन डॉलर कंपनी का नया बॉस कौन? Apple ने चुपके से शुरू की तैयारी, CEO टिम कुक की होने जा रही छुट्टी!

Apple New CEO: दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शुमार Apple में बड़ा बदलाव होने के संकेत तेज हो गए हैं. $4 ट्रिलियन वैल्यू वाली इस दिग्गज टेक दिग्गज कंपनी ने चुपचाप अपने नए CEO की तलाश शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टिम कुक की कुर्सी पर अब नया बॉस आने वाला है. Apple जल्द ही एक नए लीडर को कमान सौंप सकती है. टिम कुक पिछले 13 साल से Apple के सीईओ हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि वे अगले साल तक पद छोड़ सकते हैं. ऐसे में सवाल बड़ा है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का अगला बॉस कौन होगा? Apple के अंदर एक नाम तेजी से आगे निकल रहा है जिसने सालों से कंपनी के सबसे बड़े प्रोडक्ट्स को पीछे से संभाला है.

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक Apple ने चुपचाप अपने उत्तराधिकार को खोजने लगी है. जिससे यह संकेत मिलता है कि टिम कुक का CEO के रूप में कार्यकाल अगले साल की शुरुआत में ही खत्म हो सकता है. हालांकि इसको लेकर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक नाम सबसे आगे चल रहा है, वह है जॉन टर्नस (John Ternus) का जो Apple के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग हैं और कंपनी के कई फेमस प्रोडक्ट के पीछे उनका हाथ रहा है.

टिम कुक का ऐतिहासिक कार्यकाल

इस महीने 65 वर्ष के हुए कुक ने 2011 में स्टीव जॉब्स से कमान संभाली थी. उनके नेतृत्व में Apple एक $350 बिलियन की कंपनी से बढ़कर आज $4 ट्रिलियन तक का सफर पूरा कर लिया है. कुक ने न केवल प्रोडक्ट लाइन का विस्तार किया बल्कि सर्विसेज और वियरेबल्स को भी आय के प्रमुख इंजनों में बदल दिया.

मिलिए अगले बॉस के संभावित दावेदार से

अगर टिम कुक को Apple का ऑपरेशनल मास्टरमाइंड माना जाता है तो जॉन टर्नस इसके हार्डवेयर आर्किटेक्ट हैं. जॉन टर्नस ने साल 2001 में Apple में प्रोडक्ट डिजाइन टीम का हिस्सा बने थे उसी साल जब पहला iPod लॉन्च हुआ था. आज जॉन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग के रूप में टर्नस iPhone, iPad, Mac, AirPods और Apple सिलिकॉन सहित सभी हार्डवेयर इंजीनियरिंग की देखरेख करते हैं.

उन्होंने iPad की हर सीरीज में बड़ा योगदान दिया है और Mac लाइन को Apple के कस्टम सिलिकॉन में बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टर्नस को जानने वाले उन्हें एक मेहनती लो-प्रोफाइल इंजीनियर बताते हैं जो Apple कल्चर को बिना किसी तामझाम के दर्शाते हैं. यदि अगर वह कंपनी की कमान संभालते हैं तो जॉन Apple के लगभग 50 साल के इतिहास में छठे CEO होंगे.

आगे की चुनौतियां भी कम नहीं

जॉन को एक ऐसे समय में कमान संभालनी पड़ सकती है जब Apple बड़े बदलावों के बीच है. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और Vision Pro प्लेटफॉर्म का विकास. फिलहाल हमेशा की तरह इस मामले में भी Apple चुप्पी साधे हुए है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तराधिकार की योजना को एक नए प्रोडक्ट लॉन्च की तरह ही सावधानीपूर्वक, तैयार और पॉलिश किया जा रहा है और यह तभी सामने आएगा जब यह पूरी तरह से तैयार होगा.

