Apple से हो रही Tim Cook की विदाई! क्या इनके कंधों पर आने वाली है CEO की जिम्मेदारी, सामने आया नाम

iPhone बनाने वाली कंपनी Apple किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है. पिछले कुछ सालों से इस कंपनी से कई अधिकारियों ने इस्तीफा देकर किनारा किया है. इनमें कंपनी के पूर्व CFO और COO रहे Jeff Williams का नाम भी शामिल है. अब चर्चा है कि Apple के मौजूदा CEO टिम कुक (Tim Cook) भी जल्द ही रिटायरमेंट की तैयारी में हैं, जिससे कंपनी की लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

इसलिए Tim Cook हो सकते हैं रिटायर

बता दें कि टिम कुक अगले महीने 65 साल के होने वाले हैं और इसी वजह से Apple में उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कहा जा रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव में आकर अब उन्हें कंपनी से रिटायर होना पड़ सकता है. वहीं, अब उनकी जगह Apple के CEO के तौर पर अब एक नया नाम भी सामने आने लगा है. Bloomberg की एक रिपोर्ट के मुताबाकि बताया गया है कि कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस (John Ternus) इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं.

24 सालों से Apple का हिस्सा हैं Ternus

John Ternus पिछले करीब 24 सालों से Apple में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं. उनकी भूमिका सिर्फ हार्डवेयर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने प्रोडक्ट की प्लानिंग और फीचर्स को भी प्रभावित किया. वह 50 साल के हो चुके हैं और इसीलिए कंपनी की कमान संभालने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन माने जा रहे हैं. यह ठीक वैसे ही जैसे टिम कुक के साथ हुआ था. इसी उम्र में उन्हें भी Apple के CEO के पद पर नियुक्त किया गया था. Bloomberg के मुताबिक, Apple के बाकी वरिष्ठ अधिकारी CEO पद के लिए या तो काफी युवा हैं या रिटायरमेंट के करीब हैं. ऐसे में Ternus बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर दिख रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या आप जानते हैं Arattai का असली मतलब? इस भाषा में रखा गया है नाम

iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग में दिखा Ternus का प्रभाव

Ternus का कंपनी में बढ़ता प्रभाव iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग के दौरान साफतौर पर दिखा. दरअसल, पिछले ही महीने Apple ने अपनी नई iPhone 17 सीरीज को मार्केट में उतारा है, जिसमें iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max के साथ एक नया मॉडल iPhone Air भी शामिल है. इस सीरीज को लेकर कस्टमर्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. खास बात यह है कि iPhone Air को इस लाइनअप में शामिल करने में Ternus की अहम भूमिका रही है. हाल ही में जब लंदन में iPhone 17 की बिक्री शुरू हुई तो Ternus खुद Apple स्टोर पहुंचे और वहां मौजूद ग्राहकों का गर्मजोशी से स्वागत भी किया.

AI का नया कारनामा, दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा की पास, क्या लेगा इंसानों की जगह?

आधिकारिक ऐलान होना बाकी

फिलहाल टिम कुक ने अपने पद छोड़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन अटकलें तेज हो रही हैं और ऐसे में Apple के प्रशंसक और निवेशक दोनों ही कंपनी की अगली चाल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. अगर जॉन टर्नस को नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलती है तो वे न सिर्फ टेक इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली भूमिका संभालेंगे, बल्कि Apple को अगले दौर में ले जाने का भार भी अपने कंधों पर लेंगे.