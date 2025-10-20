भारत की दिवाली ने जीता Apple CEO का दिल! इस शानदार फोटो को देख Tim Cook भी फिदा, ऐसा क्या था खास

Tim Cook Share User Diwali Photo: क्या आपने सोचा है कि आपका स्मार्टफोन किसी प्रोफेशनल कैमरा से भी बेहतर फोटो खींच सकता है? दिवाली के मौके पर एप्पल के सीईओ Tim Cook ने दुनिया भर के दिवाली सेलिब्रेट करने वालों को शुभकामनाएं दी है. साथ में एक शानदार फोटो शेयर की है, जिससे सभी हैरान है. यह फोटो मुंबई की फोटोग्राफर अपेक्षा मकर ने अपने नए iPhone 17 Pro Max से क्लिक की थी.

कौन है ये फोटोग्राफर?

Apple के सीईओ टिम कुक ने मुंबई बेस्ड फोटोग्राफर अपेक्षा मकर की दिवाली की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर शेयर की है. अपेक्षा हाउस ऑफ पिक्सल्स की को-फाउंडर और एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं. वह कमर्शियल और कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी के बीच के अंतर को कम करने में माहिर हैं.

Wishing a joyful and healthy Diwali to all celebrating around the world! Thanks to Apeksha Maker for sharing this stunning photo taken on iPhone 17 Pro Max. pic.twitter.com/s4BarZip3m — Tim Cook (@tim_cook) October 20, 2025

आईफोन 17 प्रो मैक्स में क्या खास है?

अपेक्षा ने बताया कि लेटेस्ट iPhone 17 Pro और Pro Max की कैमरा टेक्नोलॉजी किसी भी रोशनी में लाइफ के खूबसूरत पलों को आसानी से कैद कर सकती है. फोन में शानदार शॉट के लिए फोकस पर क्लिक करें और टैप को दबाकर ऊपर या नीचे सेट करें. साथ ही एक्सपोजर एडजस्ट करें.

प्रोफेशनल फोटोग्राफी टिप्स

फोटोग्राफर बॉबी रॉय का कहना है कि नाइट मोड और 48MP HEIF मैक्स का यूज कर दिवाली पर दीयों और मोमबत्तियों को शानदार क्वालिटी में क्लिक कर सकते हैं. साथ ही सिनेमैटिक मोड से चलती हुई रोशनी और फेस्टिव डेकोरेशन के मोमोंट को भी बेहतरीन तरीके से शूट कर सकते हैं. इसके अलावा फोटोग्राफर पोरस विमदलाल ने पोर्ट्रेट मोड के लिए 2x या 4x जूम इन करने की सलाह दी है. ऐसा करने से बैकग्राउंड नेचुरली कंप्रेस हो जाता है. चेहरे को ज्यादा रियलिस्टिक दिखा सकते है. ब्राइट सेटिंग्स में एक्सपोजर कम करने पर सटल हाइलाइट्स मिलती हैं और सिनेमैटिक लुक आता है.

क्यों है यह फोटो खास?

Tim Cook ने इस तस्वीर को दुनिया भर में दिवाली मना रहे लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए शोयर किया है. यह फोटो दिखाती है कि iPhone 17 Pro और Pro Max का कैमरा कितनी आसानी से कम लाइट में भी बेहतरीन फोटोज कैप्चर कर सकता है.