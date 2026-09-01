/जाते-जाते Tim Cook तो भारत को बना गए iPhone कैपिटल, लेकिन क्या है नए बॉस का इंडिया प्लान? सामने चुनौतियों का अंबार

साल 2016 में हैदराबाद एयरपोर्ट के VIP एग्जिट पर जब Tim Cook से 30 सेकंड की बातचीत हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत Apple के नक्शे पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा. 31 अगस्त 2026 को 15 साल के सफल कार्यकाल के बाद Tim Cook ने Apple के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है. अपने कार्यकाल के दौरान Cook ने भारत को न केवल एक उभरता हुआ बड़ा बाजार बनाया, बल्कि इसे China का सबसे मजबूत विकल्प भी बनाकर खड़ा कर दिया. आज Apple का हर चौथा iPhone भारत में तैयार हो रहा है और देश में कंपनी का रेवेन्यू $10 Billion को पार कर चुका है.
Tim Cook ने 2016 में भारत का दौरा किया था. उसी समय हैदराबाद में Maps डेवलपमेंट सेंटर और बेंगलुरु में iOS ऐप एक्सीलेटर की नींव रखी गई थी. पिछले एक दशक में भारत के प्रति Apple का नजरिया पूरी तरह से बदल गया. अब भारत सिर्फ एक संभावित बाजार नहीं है, बल्कि Apple के मुख्य प्रोडक्ट्स के निर्माण का गढ़ बन चुका है.
मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में Apple ने भारत में पहली बार $10 Billion (लगभग 83,000 करोड़ रुपये) से अधिक की बिक्री दर्ज की. मुंबई और दिल्ली में 2023 में खुले पहले रिटेल स्टोर्स के बाद कंपनी ने देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी अपने स्टोर्स फैलाए हैं. आसान EMI विकल्प और नो-कॉस्ट इंस्टॉलमेंट की वजह से भारतीय ग्राहक प्रीमियम आईफोन्स को तेजी से अपना रहे हैं.
Tim Cook की सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारत को China के विकल्प के रूप में विकसित करना. महामारी और भू-राजनीतिक तनावों के कारण Apple ने अपनी सप्लाई चेन को भारत की तरफ मोड़ा. Foxconn और Tata Electronics जैसे पार्टनर्स की मदद से 2025 में भारत में लगभग 55 Million iPhones असेंबल किए गए. यह Apple के कुल ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 25% हिस्सा है.
वित्तीय वर्ष 2026 में भारत से iPhone का एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया. अमरीका में बिकने वाले अधिकांश iPhones का कंट्री ऑफ ओरिजिन अब भारत बन चुका है. भारत सरकार की Production-Linked Incentive (PLI) स्कीम का लाभ उठाकर Apple देश का सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन गया है.
भारत में iPhones भले ही तेजी से असेंबल हो रहे हों, लेकिन फोन के अंदर लगने वाले हाई-वैल्यू पार्ट्स अब भी विदेशों से आयात किए जाते हैं. China का मजबूत सप्लायर नेटवर्क और इकोसिस्टम अभी भारत में पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है. भारत को केवल असेंबलिंग हब बनने के बजाय कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी.
1 सितंबर से John Ternus Apple के नए CEO का पदभार संभालेंगे और Tim Cook एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में रहेंगे. Ternus के सामने AI की चुनौतियां, नए प्रोडक्ट्स का विकास और सप्लाई चेन को मजबूत करने का जिम्मा होगा. John Ternus को भारत में रिटेल नेटवर्क का विस्तार करने के साथ-साथ यहां के लोकल सप्लायर बेस को और ज्यादा गहरा बनाना होगा.