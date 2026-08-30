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15 साल पहले Steve Jobs ने लिया था बड़ा फैसला, अब उसी Apple में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव

एप्पल में 15 सालों के बाद एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है. 1 सितंबर को वर्तमान CEO टिम कुक आधिकारिक तौर पर अपना पद छोड़ देंगे और जॉन टर्नस कंपनी की कमान संभालेंगे. कुक की इस ऐतिहासिक विदाई के बीच, हर तरफ स्टीव जॉब्स के उस मास्टरस्ट्रोक की चर्चा फिर से तेज हो गई है, जिसने 2011 में एप्पल का भविष्य तय किया था.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 30, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:23 AM IST
15 साल पहले Steve Jobs ने लिया था बड़ा फैसला, अब उसी Apple में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव
Image Credit: Apple को मिलने वाला है नया CEO

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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