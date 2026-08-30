/15 साल पहले Steve Jobs ने लिया था बड़ा फैसला, अब उसी Apple में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव

टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. नए महीने की पहली तारीख यानी 1 सितंबर को एप्पल के इतिहास के सबसे सुनहरे दौर का अंत होने जा रहा है. बीते 15 सालों से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले टिम कुक CEO का पद छोड़ रहे हैं. स्टीव जॉब्स के बाद जब दुनिया एप्पल के भविष्य पर सवाल उठा रही थी, तब कुक ने न सिर्फ कंपनी को संभाला, बल्कि इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक महाशक्ति बना दिया.
साल 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद कंपनी की कमान संभालने वाले टिम कुक अब आधिकारिक तौर पर एप्पल के CEO पद से हटने जा रहे हैं. 1 सितंबर 2026 से एप्पल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस नए CEO के रूप में कमान संभालेंगे. वहीं, टिम कुक एप्पल में ही एक नई भूमिका में नजर आएंगे.
कुक ने 15 साल से भी ज्यादा समय तक एप्पल का नेतृत्व किया है और वे कंपनी के सबसे मुश्किल दौर में एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े रहे. एप्पल हमेशा से स्टीव जॉब्स के व्यक्तित्व और प्रोडक्ट केंद्रित नेतृत्व के लिए जानी जाती थी, लेकिन इसके बावजूद जॉब्स ने कुक को उनकी बेहतरीन ऑपरेशनल क्षमता की वजह से चुना था. आइए जानते हैं कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल के भविष्य के लिए टिम कुक को ही क्यों चुना था.
एप्पल में टिम कुक की सबसे बड़ी ताकत उनका ऑपरेशन्स यानी कामकाज संभालने का तरीका था. ऑपरेशन्स चीफ के रूप में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कार्यकुशलता में शानदार सुधार करके खुद को साबित किया था. इसी कारण से एप्पल अपने बड़े मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को बनाए रखते हुए आईफोन, आईपैड और दूसरे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर बड़े पैमाने पर पहुंचाने में सफल रही.
साल 2009 में जब स्टीव जॉब्स अपने इलाज के कारण लंबे समय तक छुट्टी पर थे, तब कुक ने अकेले ही एप्पल का कामकाज संभाला और चुनौतीपूर्ण समय में कंपनी को बेहतर ढंग से चलाया. इस दौर ने जॉब्स के साथ-साथ एप्पल के बोर्ड को भी यह भरोसा दिया कि फाउंडर की अनुपस्थिति में भी कंपनी बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल सकती है.
इसके साथ ही, रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉब्स एप्पल को सिर्फ हार्डवेयर तक सीमित न रखकर उसका विस्तार करना चाहते थे. वे ऐसा इंसान नहीं चाहते थे जो उनकी नकल करे, बल्कि ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो उनके विजन को साझा करता हो. जॉब्स को मुख्य रूप से डिजाइन और बेहतरीन स्टोरीटेलिंग वाले प्रोडक्ट पर्सन के रूप में जाना जाता था, जबकि कुक इसके ठीक विपरीत थे. कुक अपने साथ अनुशासन, शांत फैसला लेने की कला, ऑपरेशनल में माहिर और बड़े पैमाने पर योजनाओं को लागू करने की क्षमता लाए.
लीडरशिप बदलने के दौरान स्टीव जॉब्स ने कुक को एक बहुत ही स्पष्ट सलाह दी थी कि यह मत सोचना कि मैं क्या करता, बस वही करना जो सही हो. अब यह जिम्मेदारी जॉन टर्नस को दी जा रही है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे एप्पल में स्टीव जॉब्स वाला प्रोडक्ट केंद्रित दौर वापस लेकर आएंगे.