Tim Cook ने हाथ में ली Labubu Doll तो अगले दिन ही कंपनी को मिला इतना बड़ा सरप्राइज

13 अक्टूबर को जब Apple के सीईओ Tim Cook शंघाई में आयोजित Labubu Exhibition में पहुंचे, तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन वे Hong Kong Stock Exchange पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन जाएंगे. इस इवेंट में कुक ने Pop Mart के फाउंडर Wang Ning और Labubu के क्रिएटर Kasing Lung से मुलाकात की. मुलाकात के बाद कुक को एक खास Labubu Doll गिफ्ट की गई- जिसके हाथ में एक छोटा iPhone था.

Pop Mart के शेयर में उछाल

Tim Cook के इस विजिट के अगले ही दिन Pop Mart के शेयरों में लगभग 6.1% की तेजी दर्ज की गई. इससे कंपनी Hang Seng China Enterprises Index पर दिन की टॉप परफॉर्मर कंपनियों में शामिल हो गई.

कुक ने Weibo पर अपनी इस विजिट की तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि उन्होंने डिजाइनर Lung को iPad Pro पर कैरेक्टर स्केच करते हुए देखा, जो उन्हें बेहद पसंद आया. वहीं Lung ने भी लिखा, “Great meeting you Tim! Thanks for visiting our 10th Anniversary exhibition. Hope you liked the special Tim Cook Labubu we made for you.”

Apple x Pop Mart: एक नई साझेदारी की उम्मीद?

कुक की इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया और मार्केट में चर्चा शुरू हो गई कि क्या Apple और Pop Mart किसी बड़ी कोलैबोरेशन की तैयारी में हैं? एक तरफ Apple चीन के कल्चरल ब्रांड्स में दिलचस्पी दिखा रहा है, वहीं Pop Mart को दुनिया के सबसे बड़े टेक ब्रांड से जुड़ने का मौका मिल सकता है.

इस विजिट ने Pop Mart को जबरदस्त विजिबिलिटी दी और कंपनी के ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाया. हालांकि शुरुआती उछाल के बाद शेयर की तेजी थोड़ी कम होकर करीब 2% पर टिक गई, जो अगस्त की पीक वैल्यू से अभी भी करीब 20% नीचे है.

Labubu की दीवानगी अब धीमी पड़ रही है

सच्चाई यह है कि Pop Mart के लिए 2025 की शुरुआत बेहद शानदार रही थी. Labubu के क्रेज के चलते कंपनी के शेयर तीन गुना बढ़ गए थे.

लेकिन अब वह शुरुआती दीवानगी कुछ कम होती दिख रही है. अब कंपनी के सामने वही पुरानी चुनौती है — जब ज्यादातर कलेक्टर्स अपनी फेवरिट डॉल ले चुके हैं, तो अब आगे नया आकर्षण कैसे बनाए रखा जाए?

चीन टूर और Douyin लाइव शो

Tim Cook का यह दौरा केवल Labubu इवेंट तक सीमित नहीं था. उन्होंने चीन में अपनी यात्रा के दौरान Douyin (TikTok का चीनी वर्जन) पर अपनी पहली लाइवस्ट्रीम सेल्स इवेंट भी की. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या Apple और Pop Mart के बीच यह मुलाकात किसी बड़े प्रोजेक्ट या साझेदारी की शुरुआत बनती है या यह सिर्फ एक फ्रेंडली गेस्ट अपीयरेंस थी.